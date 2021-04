Podrška Danijeli Štajnfeld : Merima Isaković optužila Branislava Lečića za silovanje od prije 43 godine

Merima Isaković, jedna od najvećih mladih glumačkih zvijezda bivše Jugoslavije, danas psihološkinja, u tekstu za magazin Nedeljnik optužila je glumca Branislava Lečića da ju je silovao prije 43 godine.

Isaković je za Nedeljnik ispričala da ju je Lečić silovao 1978. godine, kada je imala 18 godina.

“Bilo mi je 18 godina. Jesen 1978. Ugurao me u stan. Skinuo mi haljinu. Ne pokušavaj da vrištiš. Niko te neće čuti. Oborio me na pod. Osećala sam kako me lomi. Boli svaka koščica. Samo ne ovako. Molim te Bože! Ako uspe umreću noćas. Uživa u mom strahu. Osećam taj zadah. Kao miris truleži. Zastrašujuć pogled. Prazan i crn. Oči bez duše…”

“Opraštam ti, rekla sam mu tada, pre četrdeset godina. Opraštam, ali ne zaboravljam. Ti nikada nećeš shvatiti bol koji si mi naneo. Mnogostruki bol. Ako ikada čujem da si ikome naneo sličnu bol, svima ću reći šta se desilo“, navela je Isaković za Nedeljnik.

“Ja sam svoju reč održala. Branislav Lečić izgleda nije. Osećam moralnu obavezu da podelim svoje iskustvo u nadi da će moja ispovest biti podrška i Danijeli Štajnfeld i ostalim žrtvama seksualnog zlostavljanja”, napisala je Merima Isaković.

Optužbe protiv Lečića

Isaković je bila jedna od najvećih mladih glumačkih zvijezda Jugoslavije i imala je naslovnu ulogu u filmu Jovana Lukina, a u 21. godini doživjela je tešku saobraćajnu nesreću.

Poslije završenih doktorskih studija iz psihologije i magistarskih studija iz kliničke psihologije, sada živi i radi u Australiji, kao klinički psiholog i klinički neuropsiholog.

Glumica Danijela Štajnfeld optužila je Lečića da ju je silovao 2012. godine. Slučaj je predat Višem tužilaštvu u Beogradu, a glumac je u potpunosti negirao optužbe protiv njega.

Štajnfeld je predala i audiosnimak razgovora koji je imala s Lečićem povodom tog navodnog čina.

Ona je nakon objavljenog intervjua zahvalila kolegici Isaković.

“Hvala Merima, što si održala reč”, napisala je Štajnfeld na Instagramu, navodeći da je još jedna žrtva izašla u javnost optužujući istog počinioca za, kako je navela, zločin koji se dogodio prije 40 godina.