Pišimo historiju zajedno: Novi uspjeh profesorice Amre Šabić-El-Reyess u SAD-u

Životna priča Amre Šabić-El-Reyess, profesorice sa Univerziteta Columbia i spisateljice knjige “Mačka kojoj nisam dala ime” (The cat I never named) oduševila je mnoge. Svoju bogatu biografiju koja je do sada podrazumijevala angažman na Columbia Univerzitetu, Goldman Sachsu, Deutsche Bank, UNDP-u, IFES-u, IMC-u, OSCE-u, UNICEF-u i drugim renomiranim institucijama, obogatila je i titulom predsjednice Aoscijacije svih diplomaca Univerziteta Brown. Međutim, informacija koju je Amra jučer podijelila sa nama imenovanje na ovu poziciju čini još posebnijim.

– Pored toga što sam podijelila s vama da sam izabrana za narednu predsjednicu Asocijacije svih diplomaca Brown University/Brown Univerziteta, želim također da s vama podijelim da mi je oficijalno potvrđeno da sam prva muslimanka/musliman na ovoj poziciji u 257 godina dugoj historiji Univerziteta, jedne od najstarijih institucija visokog obrazovanja u Sjedinjenim Američkim Državama, napisala je na svom Facebook profilu Šabić-El-Reyess..

Dodala je i kako za dvije godine ovim izborom ulazi u glavni Upravni odbor direktora korporacije, najvišeg rukovodećeg tijela koje upravlja Brown Univerzitetom.

Inače, Brown je prva institucija visokog školstva u Sjedinjenim Američkim Državama koja je primala studente bez obzira na njihovu religijsku afilijaciju. Danas je Brown jedna od najselektivnijih obrazovnih institucija u SAD-u, gdje samo 5 posto aplikanata bude primljeno. Osim toga, osam nobelovaca su afilirani sa Brownom, 17 milijardera su diplomirali na Brownu kao i 99 članova američkog Kongresa.

– S ponosom i dignute glave… i vi i ja. Pišimo historiju zajedno, poručila je putem svog Facebook profila Amra Šabić El-Reyess.

(Kliker.info-Oslobođenje)