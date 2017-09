Otključavanje “pogledom” : b Stigao je novi iPhone X, pogledajte što sve može (Video)

Apple je predstavio novi iPhone X, svoj najnapredniji uređaj dosad.

U danima , sedmicama i mjesecima prije velike Appleove prezentacije ponovno smo svjedočili dobro poznatom igrokazu koji redovito uključuje curenje informacija da bi se u septembru otkrilo da je najmanje 70 posto predviđanja točno.

Nakon toga slijedi i tradicionalno novinarsko pumpanje priče o novom iPhoneu kao nečem “revolucionarnom” iako se u stvarnosti radi tek o očekivanim hardverskim i softverskim poboljšanjima koja smo već vidjeli na nekim manje razvikanim uređajima.

Tri telefona, novi sat, Apple TV 4K i hrpa sitnica

Ove godine Apple predstavlja tri uređaja, a svakako najzanimljiviji je novi iPhone X koji će, sasvim očekivano, biti bolji od prošlogodišnjeg, a ono što ga čini stvarno posebnim je to da će biti skuplji. Štoviše, bit će najskuplji.

Dakle, od svih nevjerojatnih revolucija i “revolucija” kojima su do sada ukrašavali svoj “plašt nevjerojatnosti”, Apple je učinio nešto uistinu “nevjerojatno” i svoju selekciju skupih i skupljih uređaja proširio dodavši, pripremite se na šok – najskuplji uređaj.

Stoga, ako ste oduvijek sanjali o tome da na pametni telefon potrošite više novca nego ste trošili, ovo je izvanredna prilika da ostvarite snove.

Sve smo tračeve i curenja pokrili, a jedino što nam preostaje jest vidjeti što će nam Tim Cook i ekipa predstaviti danas.

Sve je započelo bombastično i odmah na početku ispaljeno je da su Apple trgovine kao “gradski trgovi” što je u najmanju ruku smiješno, ali kompanija ima plan. Svoje će trgovine pretvoriti u mjesta na kojima se možete i družiti s ostalim ljubiteljima Appleovih uređaja.

Apple Watch

Prvi na redu je Apple Watch (trenutno najpopularniji sat na svijetu), a radi se o trećoj generaciji tih uređaja s kojih ćete od sad moći i zvati. Koristi isti broj kao i vaš telefon pa ćete svoj uređaj moći ostaviti kod kuće i koristiti samo Apple Watch.

Isto tako, koristit ćete ga i kao player pa gore možete imati preko 40 milijuna pjesama. Ekran je antena, a što se SIM kartice tiče, radi se o manjoj elektroničkoj kartici smještenoj u samom satu. Appleov Jeff Williams predstavio je i operativni sustav Watch OS4 koji stiže 19. septembra.

Apple Watch Series 3 Cellular dostupan je od 22. septembra, ali Hrvatska se nije našla na listi zemalja u kojima će biti dostupan.

Apple TV 4K

Sljedeći na redu našao se Apple TV 4K koji će dobiti podršku za HDR sadržaj, novi 4K meni. a do kraja mjeseca stiže u Kanadu i Australiju i ostale zemlje do kraja godine. Cijena je 149 dolara.

Cijena filmova bit će ista kao i HD filmovi, a i nadogradnja filmova bit će besplatan. Tu je i suradnja s Netflixom i Amazonom kako bi u ponudu uključili i njihove 4K naslove.

iPhone 8 i iPhone 8 Plus

I napokon, prvi dio onoga što se čekalo. Tim Cook započeo je priču o iPhoneu, a prvi na redu našao se iPhone 8 i veći 8 Plus (tri boje: srebrni, tamno sivi i zlatni).

“Ovo je veliki korak za iPhone”, rekao je Cook. Nažalost, odmah na početku doznali smo da obična osmica i dalje nema dual kameru. No, kamera je, očekivano, daleko kvalitetnije, ali dual opcija i dalje će biti luksuz u kojem će uživati vlasnici iPhonea 8 Plus (Plus model ima dva senzora od 12 megapiksela s otvorom blende f/1.8 i f/2.8 te optičku stabilizaciju).

Rezolucija je nešto na što Phil Schiller nije trošio previše vremena jer čini se da se na tom polju nije ništa značajno promijenilo. Brzo je prešao na opciju Portrait Lightning uz koje će vaši selfiji izgledati kao profi fotke.

Zvučnici su 25 posto glasniji, tu je i novi A11 Bionic procesor koji je, pretpostavljate, najsnažniji u ponudi. Šestojezgreni procesor je 70 posto brži od prošlogodišnjeg, a od toga su dvije jezgre podređene izvedbi.

Kamera ima 12 megapiksela i hvata 83 posto više svjetla.

Cijena iPhonea 8 kreće od 699 dolara, a Plus od 799 dolara i u oba slučaja govorimo o modelima od 64 i 256 GB memorije. U prodaji će se naći 22. septembra, a iOS 11 već iduće sedmice – u utorak.

Ono je najbitnije je ipak bežično punjenje o čemu se puno pisalo u mjesecima prije prezentacije. Radi se o bežičnom punjenju koje Apple naziva Qi.

Novi iPhone X

No, ono što su apsolutno svi čekali je novi iPhone X koji je, ukratko, ekran i samo ekran. Sa svojim 5,8 inčnim Super Retina OLED zaslonom koji nema home tipku, razlikuje se od svih prijašnjih modela.

Ono o čemu se također pričalo je Face ID uz pomoć kojeg ćemo ubuduće otključavati naše mobitele. Fizički ga otključavamo povlačenjem prsta prema gore, ali najbitniji je Face ID zbog kojeg se u uređaju nalazi i neuralni čip.

Mnoge je zanimalo i pitanje sigurnosti, ali iz Apple tvrde da su šanse da netko drugi otključa vaš uređaj 1: 1000000. Mnogi su na društvenim mrežama istog trena zaključili da to nikako nije zadovoljavajuća razina zaštite.

Predstavljeni su i animirani 3D emotikoni (Animoji) koji korespondiraju s vašim izrazom lica pa možete izraziti daleko više emocija koje su do sada možda bile nedostupne.

Tu i je AirPower punjač na kojem možete puniti sve, od nove osmice i osmice Plus, preko Apple Watcha i naravno, svoj novi iPhone X.

Kao i u slučaju osmice Plus i iPhone X ima dvostruku kameru od 12 megapiksela, f/1,8 i f/2,4 otvor blende i dvostruku optičku stabilizaciju.

Pitanje baterije uvijek je prisutno, ali tu nema neke prevelike revolucije jer baterija u najboljem slučaju traje samo dva sata dulje nego kod sedmice što i nije neki tektonski pomak. Što se kapaciteta tiče i ovdje govorimo o modelima od 64 i 256 GB memorije.

Što se cijena tiče, nema iznenađenja. iPhone X koštat će hiljadu dolara, a prodaja kreće od 3. novembra (prednarudžbe kreću 27. oktobra ).

U nastavku možete ponoviti gradivo.

Sve o iPhoneu X – ukratko





Kad sve zbrojio i oduzmemo, novi iPhone X jednostavno nije čudo nad čudima, ali lijepo izgleda i nesumnjivo je kvalitetan. Apple se vratio staklenom dizajnu, ekran je veći i čini gotovo cijelu prednju površinu, OLED zaslon bolji je od bilo kojeg prethodnog (iako to u ovoj fazi teško da ćete i primijetiti jer nitko se nije požalio na “mutnu” sedmicu), a performanse su bolje, što smo i očekivali.

Tu je A11 Bionic čip, ali poboljšanja su također nešto što vjerojatno nećete primijetiti jer čak ni vlasnici danas “prastare” šestice ne mogu reći da imaju staru i presporu kantu. Svi telefoni su vodootporni, punjenje je bežično, ulaz za slušalice nije se vratio i nikome ne nedostaje, kamera je odlična, ali ništa bolja od one koju ima iPhone 8 Plus. Dobili smo Portratit Lighting mod i Animojije (koji će vjerojatno biti hit) i to je više manje to.

Isplati li se? Ako ste alergični na rubove koje ima osmica, vjerojatno nećete imati problem s tim da iskeširate dodatnih 200 ili 300 dolara razlike. No, iPhone X je telefon o kojem će se pričati pa to vjerojatno donosi dodatne bodove za statusni simbol.

Sve su svemu, Apple je predstavio opciju “najskupljeg telefona”, a ako im to prođe (a moglo bi), uskoro očekujete i druge kompanije koje će nabildati cijenu kako bi dodatno zaradili na vašem osjećaju da u džepu imate “nešto posebno”.