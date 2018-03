Optimistični Vučić : U moje vrijeme više neće biti srpskih poraza

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je kako “u njegovo vreme neće biti ni ‘Oluje’, ni ‘Bljeska’, niti će biti srpskih poraza”.

“Nekoliko puta sam rekao – moje reči nisu šala – da svoje reči držim posebno kada su ozbiljne i odgovorne. Rekao sam: nikada više neću dozvoliti da se Srbima dogode ‘Oluja’ i ‘Bljesak’, jer ćemo imati traume i ožiljke narednih stotinu godina posle teških poraza koje smo doživeli, ćutanja i činjenice da smo se pravili gluvi i slepi kada su nam se najteže tragedije našeg naroda dešavale”, rekao je Vučić za Radio-televiziju Srbije.

Rekao je da “nije veliki, harizmatičan lider kao Slobodan Milošević, da nije mnogo pametan, dobar, fin, šarmantan i uspešan kao [Boris] Tadić i [Vojislav] Koštunica”, ali i ponovio kako u njegovo vrijeme “neće biti srpskih poraza”.

“Čini mi se da su neki dobro razumeli da sa Srbijom nije vreme da se igraju i da Srbija nije onoliko slaba koliko bi želeli da jeste”, dodao je.

Mogherini: To se ne smije ponoviti

Takve izjave Vučić je dao nakon sastanka sa šeficom eurodiplomacije Federicom Mogherini, koja je izvanredno došla u Beograd zbog incidenata na Kosovu u kojima je uhićen visoki dužnosnik Vlade Srbije Marko Đurić.

Mogherini je poručila da se takve stvari više ne smiju ponoviti, a Europska unija očekuje očuvanje mira uz mudar i suzdržan pristup”, dok Vučić smatra da je ona došla u Beograd “zato što zna koliko je incident na Kosovu ostavio teške posledice na Beograd i na srpski narod na Kosovu”.

Potom je dao intervju RTS-u podsjetivši na dogovor s NATO-om, koji je sukladan i Briselskom sporazumu, a po kojem se na sjever Kosova “ne može dolaziti s dugim cevima”.

Po njemu, Marko Ðurić nije kršio proceduru dolaska na sjever Kosova, nego je postupao u skladu s Ustavom Republike Srbije.

“Ne mogu da se obazirem na to što su govorili pojedini domaći i strani mediji o tome da je neko hteo da žrtvuje Ðurića i izazove nešto. To su gluposti. Marko [Đurić] je postupao u skladu sa njihovim zakonima, a i da nije, postupao je u skladu sa Ustavom Srbije. Suština dijaloga je u tome što se razlikujemo u državno pravnom pristupu. To moramo da poštujemo i mi i oni. U protivnom to bi značilo da moramo svakoga dana da prebijemo 5.000 Albanaca koji prelaze teritoriju centralne Srbije i idu u Budimpeštu, Beč, Italiju, Francusku, Švajcarsku”, kazao je Vučić.

Podržao Srpsku listu

Poručio je Kosovu kako je “kvazi država”, rekavši kako se “pravi mnogo važna i snažna tako što nekog poput Marka Ðurića bije i vuče po betonu”, te rekao kako “nije naročito fasciniran ni njihovom snagom, moći, a bogami ni njihovom pameti”.

Na pitanje da li je konačna odluka Srpske liste o napuštanju kosovske vlade, kao i koje su posljedice, Vučić je rekao će Srpska lista biti u opoziciji i u tome ne vidi problem. Najavio je i nastavak pomoći Srpskoj listi.

“Ne mislimo da će nekakva vlada u Prištini pasti. Neće pasti, jer kada je protiv Srba svi će Albanci da se udruže, za razliku od Srba koji se neće nikada udružiti ni oko čega, jer im nikada neće biti žao Marka Ðurića, niti nekog Vučića u Srebrenici, niti će im biti teško. Nikada Srbi neće da se udruže i zato je važno da Srbi imaju snažno rukovodstvo koje zna da gleda napred i da vodi računa o interesima Srbija”, zaključio je Vučić.

(Kliker.info-AJB)