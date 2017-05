Odelazak najdugovječnijeg Bonda : U 89 godini preminuo legendarni Sir Roger Moore

Britanski glumac Roger Moore, najpoznatiji po ulozi James Bonda, preminuo je u Švicarskoj u dobi od 89 godina, objavila je njegova porodica.

Iz porodice su dodali da je poznati glumac preminuo nakon “kratke, ali hrabre borbe s rakom”.

Sir Moore je ulogu najpoznatijeg britanskog špijuna igrao u 7 službenih Bond filmova, jednako kao i Sir Sean Connery (Uz napomenu da se posljednji filmu kojem je poznati Škot utjelovio Bonda, Never Say Never Again iz 1983., ne smatra dijelom službenog kanona).

