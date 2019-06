Odbijen zato što je Srbin iz Sarajeva pa tužio BiH : “Presuda će biti u moju korist, i svih 400.000 diskriminisanih građana BiH”

Kada se na opštim izborima 2018. godine, kandidovao za srpskog člana Predsjedništva BiH, SDP-ovac i bivši potpredsjednik FBiH Svetozar Pudarić, je pretpostavljao da će biti odbijen od strane Centralne izborne komisije (CIK) . To se i desilo, a CIK je svoju odluku obrazložio činjenicom da Pudarić živi u „pogrešnoj” izbornoj jedinici i da samim tim ne ispunjava jedan od glavnih uslova – da kandidat za člana Predsjedništva BiH mora biti Srbin iz Republike Srpske, ili Bošnjak ili Hrvat iz Federacije BiH.

Odlučio je da pravdu potraži pred Europskim sudom za ljudska prava gdje je podnio tužbu protiv BiH.

Sa Pudarićem smo razgovarali nakon što je državna vlast propustila i posljednji rok da dostavi svoj odgovor na tužbu “Pudarić protiv Bosne i Hercegovine, ap.br. 55799/18”. Dotakli smo se , mogućeg ishoda tužbe i implementacije, ali i podrške građana i same stranke kojoj pripada.

Državna vlast je propustila šansu da se očituje o vašoj tužbi protiv BiH. Kako to komentarišete?

Izgleda da sam naivno očekivao da će, kakva god da je, ova vlast u BiH, makar uspjeti sastaviti kakve god tri rečenice i pokušati odgovoriti na moju tužbu, pa makar bili svjesni da je ona za njih već izgubljena onog trenutka kada je uložena. Nije im bilo bitno što već deceniju ne rade ništa da otklone već presuđenu sistemsku diskriminaciju i napokon usklade zakone ove zemlje sa evropskim shvatanjem ljudskih prava, onako kako su definisana u Evropskoj povelji o ludskim pravima i slobodama koja je sastavni dio našeg Ustava. Bitnije, ili jedino bitno, im je kako da podijele vlast i osiguraju naredne četiri godine napretka i blagostanja za sebe i svoje klijente.

Evropski sud u Strazburu prihvatio je vašu tužbu i pokrenuo postupak, suprotno praksi domaćih sudova koji su odbijali vašu apelaciju. Postupak je u toku, šta se dešava i kakav razvoj situacije očekujete obzirom da će Sud ovaj put razmatrati i mnogo širi kontekst od onoga u slučajevima “Pilav“ ili “Sejdić i Finci”?

Pa jednako kao što su Centralna izborna komisija BiH i Apelaciono vijeće Suda BiH bili primorani da, shodno važećem zakonu, odbiju moju prijavu za ovjeru kandidature za člana Predsjedništva BiH, tako je i Evropski sud za ljudska prava iz Strazbura, u skladu sa svojim pravilima otvorio postupak. Jedini ko se u cijelom ovom lancu ponašao tako da je rušio procesni dio postupka bio je Ustavni sud BiH koji je, pogrešno primjenjući vlastita pravila odbio moju apelaciju kao navodno nedopuštenu. Kako na njegovu odluku nema priziva to su maštoviti suci Ustavnog suda BiH bili sigurni da je njihova zadnja. Ono što očekujem od presude iz Strazbura, koja će zasigurno biti u moju korist, jeste da se osvrne i na ovu nedoličnu praksu koju je sebi dozvolio Ustavni sud BiH. Naravno da taj dio presude neće biti obavezujući, ali će biti dovoljno da se javno razotkrije nečasna uloga sudija koji su odlučivali o mojoj apelaciji. I to bi mi bila satifakcija, ali i jasan znak koliko je bolesno naše pravosuđe. Očekujem da se u presudi dodatno akcentira neustavnost diskriminatorskih odredbi Izbornog zakona, a ne samo unutrašnja neusklađenost Ustava BiH samog sa sobom i sa Evropskom poveljom o ljudskim pravima i slobodama i njenim protokolima.

U ishod tužbe ne sumnajte, a u implementaciju?

Ne sumnjam niti jednog trenutka da će presuda biti u moju korist, odnosno u korist svih 400.000 diskriminiranih građa BiH svih naroda i narodnosti, kako smo to nekad znali reći, a koliko ih je blokirano u ostvarivanju svog pasivnog biračkog prava kod izbora za članove Predsjedništva BiH.

Što se implementacije tiče, to će, prije svega zavisiti od toga da li će ova presuda biti ono perce koje padne na već prepun tas obaveza iz političkih kriterija koje treba ispuniti kako bi se pokrenuo proces EU integracija i pretegne na stranu istinski normalne Bosne i Hercegovine. Ukoliko to bude slučaj, onda ću biti potpuno zadovoljan jer je ta pahuljica pokrenula lavinu kojoj je davno bilo vrijeme. Možda moja presuda ostane tek komad papira u nečijoj ladici čekajući slijedećeg koji će tužiti i, možda, će biti to perce na tasu. Sve zavisi od toga kako će se Evropska unija postavit nakon što uspostavi novu vlast nakon tek održanih izbora za Evropski parlament.

Prije predaje tužbe u Strazbur, rekli ste da ćete tražiti ljude voljne da se zajedno sa vama bore za skidanje ove” ludačke košulje”. Da li ste ih našli ovdje u BiH?

Još uvijek ih tražim. Našao sam pojedince, ali je to još daleko od ozbiljne organizovane snage koja bi se predano i neprekidno borila za otklanjanje sistemske diskriminacije. Ne mislim, pri tome, samo na ovu koja je predmet moje tužbe, već i na brojne diskriminatorne odredbe drugih zakona i podzakonskih akata kojih je prepun naš pravni sistem.

Da li se barem otvorila rasprava unutar vaše stranke o potrebi ukazivanja na činjenicu i borbe za jednakopravnost građana na cijeloj teritoriji BiH?

Jedno od mojih većih razočarenja jeste odnos SDP BiH prema ovom pitanju. Nikakva rasprava unutar stranke se nije otvorila, niti vidim da će se u skorije vrijeme otvoriti. Ako toga i bude, ostaće na nivou deklaracija i rezolucija. U najboljem slučaju, izraziće se kao podsjećanje da ta borba temeljno opredjeljenje SDP BiH ugrađeno i u Program i u Statut partije. Za to vrijeme nastavlja se klizanje SDP-a prema jednonacionalnoj stranci koja djeluje na dijelu bh. teritorije. Ona to još nije. No, ako se taj trend ne zaustavi odmah, neće trebati dugo da to postane.

Tatjana Čalić (Buka)