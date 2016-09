Obama nikad oštriji prema Rusiji : ‘Pokušavaju silom povratiti izgubljenu slavu!’

Američki predsjednik Barack Obama oštrim je riječima u utorak za govornicom UN-a opisao podršku Rusije sirijskom režimu, u trenutku kad je prekinuto primirje u Siriji, kao i upad Rusije u Ukrajinu.

U UN-u, gdje je govorio posljednji put u svom predsjedničkom mandatu, Obama je rekao da “Rusija pokušava silom povratiti izgubljenu slavu” putem vojnog uplitanja u Siriji i Ukrajini.

“U svijetu koji je za sobom ostavio doba careva, gledamo Rusiju koja pokušava povratiti slavu silom”, rekao je Obama u obraćanju Općoj skupštini UN-a. Nije izravno spomenuo ruskog predsjednika Vladimira Putina niti nekog drugog svjetskog državnika koji se pokušava održati na vlasti, bilo stalnim političkim kaznama u svojoj zemlji ili stvaranjem sukoba u inozemstvu.

Kada se radi o Siriji, Obama je pozvao na nastavak diplomatskih napora usprkos preprekama, zaključivši da ne postoji “vojno” rješenje sukoba.

“U Siriji u kojoj u konačnici neće biti vojne pobjede, morat ćemo nastaviti težak diplomatski posao kojim se želi okončati nasilje i dostaviti pomoć onima kojima je potrebna”, izjavio je on u trenutku kad je krhki prekid vatre na terenu propao.

Američki je predsjednik također pozvao svijet da učini više za izbjeglice. “Moramo učiniti više i otvoriti svoja srca izbjeglicama koji očajnički traže dom”, kazao je, te pozvao države da pomognu, posebno bogate zemlje da pomognu onima koje snose najveći teret prihvata izbjeglica.

Obama se založio za globalnu integraciju i osudio želje izolacionista koji žele graditi zidove. “Danas će država okružena zidovima biti svoj vlastiti zatvor”, rekao je, dodajući da države umjesto toga trebaju surađivati kako bi osigurale da svi imaju korist od globalnih integracija.

Naglasio je da je rastuća ekonomska nejednakost dovela do povećanja etničkog i vjerskog sektaštva kao i “agresivnog nacionalizma i grubog populizma” u svijetu.

“Ne možemo to ignorirati. To odražava nezadovoljstvo previše naših sugrađana”, kazao je on. Međutim, dodao je, “ne mogu dugoročno ponuditi sigurnost i prosperitet”.

(Kliker.info-Hina)