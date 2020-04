Nove federalne smjernice : Preporuka Amerikancima da pokrivaju lice, Trump neće poslušati savjet

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u petak nove federalne smjernice kojima se Amerikancima preporučuje da pokrivaju lice kada izađu napolje da bi pomogli da se spriječi širenje koronavirusa. Trump je takođe odmah rekao da nema namjeru da posluša taj savjet, uz poruku: “Moj izbor je da to ne radim”.

Nove smjernice Centara za kontrolu i prevenciju bolesti ohrabruju ljude, naročito u teško pogođenim područjima, da lice pokrivaju majicama, maramama za kosu i maskama koje nisu medicinske, kada su napolju.

Predsjednik se izuzeo iz smjernica svoje administracije, ističući da ne može da se zamisli kako dočekuje svjetske lidere u Ovalnoj kancelariji, pokrivenog lica.

“To je preporuka, oni to preporučuju. Ja jednostavno ne želim da sam to nosim“, rekao je američki lider.

Nove smjernice, objavljene u trenutku kada se savezne države suočavaju sa velikim nestašicama medicinskih zaliha poput onih u drugim dijelovima svijeta, podstakle su strahovanja da bi moglo da dođe do ogromne potraženje za maskama.

Trump i drugi zvaničnici administracije pokušali su da umanje ta strahovanja, naglašavajući da je samo riječ o preporuci i da je apsolutno prihvatljivo pokrivati lice stvarima kućne izrade i da bi hirurške i N95 maske trebalo ostaviti za one koji su na prvim linijama borbe protiv zaraze.

Broj zaraženih koronavirusom u Sjedinjenim Državama premašio je četvrt miliona ljudi, dok je više od 7.000 hiljada preminulo, pokazuju podaci Univerziteta Hohns Hopkins, a prenosi agencija AP.

U najteže pogođenoj državi New York , zabilježen je najsmrtonosniji dan sa nove 562 žrtve, a broj preminulih je gotovo tri hiljade, što je skoro istovjetno broju ljudi koji su poginuli tokom terorističkih napada 11. septembra. Zaraženo je gotovo 103 hiljade ljudi. Guverner Andrew Cuomo upozorio je da će ljudi umrijeti zbog nedovoljnog broja respiratora i zatražio da se toj državi pošalju neophodni resursi.

“New York je u krizi. Pomognite New Yorku . Zatim idite na naredno mjesto, dok se ovo kreće širom zemlje”, rekao je Cuomo na brifingu u petak.

Cuomo je u četvrtak rekao da New York ubrzano ostaje bez respiratora.

“Ako osoba dođe i potreban joj je respirator, a vi ga nemate, ta osoba će umrijeti. To je jednostavna jednačina. Prema trenutnom tempu korištenja respiratora, imamo zalihe za šest dana”.

Grad New York , gdje je zabilježeno više od četvrtine od ukupnog broja žrtava u SAD, ima samo nekoliko dana da se pripremi za najgori nalet epidemije. Gradonačelnik Bill de Blasio zatražio je od federalne vlade da pomogne da se nadoknadi nedostatak medicinskog osoblja i respiratora.

Međutim, federalne zalihe su gotovo istrošene, a guverner Kalifornije Gevin Newson rekao je da je ta država od vlade dobila 170 neispravnih respiratora. Kompanije pokušavaju da proizvodu nove respiratore ili poprave stare, ali nisu sigurne da li će ih biti dovoljno, niti da li će stići na vrijeme do pacijenata.

U međuvremenu, prepune bolnice širom Amerike preduzimaju korake bez presedana da spasu živote. Na odjeljenju intenzivne njege za srčane bolesnike u bolnici Mount Saint u New Yorku , sada su smješteni samo oboljeli od koronavirusa.

“Jedna od pozitivnih stvari je što smo prebacili jednog pacijenta sa intenzivne njege”, kaže doktorica Anđela Behar.

U Americi je od koronavirusa umrlo više od 6.600 ljudi. Gradonačelnici New Yorka i Los Angelesa , dva najveća američka grada, sada savjetuju građane da pokrivaju lice kada izađu napolje.

“To može da bude šal ili nešto što ste napravili kod kuće. Može da bude i marama za kosu. Ne bi trebalo da koristimo maske koje su potrebne ekipama hitne pomoći ili zdravstvenim radnicima”, rekao je gradonačelnik New Yorka.

Bijela kuća izdala je slične smjernice. Međutim, članica tima za borbu protiv koronavirusa Debora Birx upozorava da maske ne mogu da nadomjeste socijalno distanciranje.

“Najvažnije je socijalno distanciranje i pranje ruku. Ne želimo da ljudi misle da su zaštićeni ako nose masku”.

Širom SAD, zdravstveni zvaničnici strahuju da bi mogla da se pojave nova žarišta zaraze u državama kao što su Texsas i Florida, koje su kasnije izdale smjernice za socijalno distanciranje. U Georgiji , guverner Brian Kemp pokušao je da objasni zašto je čekao do ove sedmice.

“Saznali smo da se virus širi prije nego što ljudi vide simptome. To nismo znali do sada i to je uticalo da promijenimo stav”.

Međutim, ljekari su nedeljama upozoravali da ljudi koji ne pokazuju simptome mogu da prenesu bolest. Pandemija je teško pogodila mnoge porodice, među kojima je i jedna u Ohiu čija su tri člana umrla za samo tri dana.

Katie Garbrandt izgubila je babu, djeda i ujaka. U bolnici je i njen očuh.

“Slušajte šta vam kažu, shvatajte to ozbiljno. Želimo da sve poštedimo traume kroz koju mi prolazimo. Ne možemo da ih sahranimo na pravi način, da tugujemo sa prijateljima i porodicom. Sve je zbog toga deset puta gore i teže”.

Uz ogroman gubitak, ima i tračaka nade. Suprug Amande Pamučan, Titu, napustio je bolnicu poslije gotovo mjesec dana. 44-godišnji otac troje djece, koji je bio na respiratoru, oporavio se od koronavirusa i vratio se kući.

“Kada sam se probudio video sam samo loše vijesti. Umrlo je pet hiljada ljudi. Drago mi je što mogu da dam nadu drugim ljudima.Ima i nekih dobrih vijesti.”