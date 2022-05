Nova “Tuđmanova salveta”: “Plenković nacrta kartu BiH i sve je gotovo za 10 minuta”

Opsjednutost vlasti susjedne Republike Hrvatske Bosnom i Hercegovinom ne prestaje. Čak uprkos čuđenjima građana te zemlje koji se pitaju zašto se njihova vlast toliko upliće u unutrašnje poslove susjeda?!

Dok predsjednik Hrvatske Zoran Milanović prijeti blokadama NATO puta Finske i Švedske zbog Izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, i to na čuđenje cijele Europe, premijer te zemlje Andrej Plenković lobira u Briselu crtajući mape BiH!

To je danas otkrio njemački demokršćanin David McAllister (CDU), šef vanjskopolitičkog odbora Europskog parlamenta.

McAllister je to kazao na okruglom stolu pod naslovom “Izborni zakon u BiH: pitanje mira i stabilnosti za EU” koji je u Evropskom parlamentu organizirala šefica “Čovićeve diplomatije” i europarlamentaka HDZ-a Hrvatske, Željana Zovko.

Kako prenosi Večernji list, McAllister je prepričao da je lično svjedočio da predsjedniku hrvatske Vlade Andreju Plenkoviću “treba 10-15 minuta vremena da uvjeri druge europske državnike, ako ima njihovu punu pažnju, u čemu je problem s hrvatskim pitanjem u Bosni i Hercegovini i potrebom izmjene izbornog zakona”.

“Osobno sam svjedočio kako Andrej voli izvaditi papir, nacrta mapu i onda počne. Ako netko ima 10-15 minuta vremena, onda shvati. Ali trebate tih 10-15 minuta vremena (pažnje europskih lidera, op.a.) da uvjerite ljude”, rekao je McAllister.

Zovko je večeras, pomalo slavodobitno, podijelila i snimak dijela te izjave na engleskom jeziku.

Zanimljivo je da je nešto prije ponoći taj snimak uklonila sa Twitter naloga.

Skandalozno je to priznanje jednog visokog zvaničnika Europskog parlamenta da predsjednik Vlade RH crta mape Bosne i Hercegovine, da koristi utjecaj svoje zemlje u EU kako bi se uplitao u unutrašnje odnose u BiH i nametao “vizije” svoje vlade i države susjedima.

Inače, sve se to dešavalo dok je Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) BiH na današnjoj sjednici Vijeća ministara BiH (očito uz znanje Zagreba) nastavila sa blokadama finansiranja Općih izbora – uprkos jasnim stavovima međunarodne zajednice, čak i utjecajnih glasova u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija (UN) – da se demokratski procesi ne smiju ometati!

“Neće biti muslimanskih područja”

Crtanje mapa na ovim prostorima nikada nije donijelo ništa dobro. Posljednji visoki državnik susjedne Hrvatske koji je pred svjetskim liderima crtao mape BiH je bio Franjo Tuđman, označen u Haaškom tribunalu kao predvodnik “udruženog zločinačkog poduhvata” tokom “međunarodnog oružanog sukoba” u BiH. Treba li podsjetiti da je Tuđman Plenkovićev prethodnik na čelu HDZ Hrvatske i da Zoran Milanović reafirmira politiku prvog predsjednika Hrvatske? Uz oduševljenje Moskve…

Tuđman je, naime, u londonskom Guildhallu, upravo u maju, ali 1995. godine, dok je trajao je svečani banket povodom proslave 50. godišnjice Dana pobjede nad fašizmom (!), iscrtao svoju čuvenu salvetu.

Na banketu su bili engleska kraljica, Bill Clinton, cijela svjetska elita. Na rubovima proslave britanski političar i kasnije visoki predstavnik, pokojni Paddy Ashdown, ispitivao je Franju Tuđmana kako vidi prostor bivše SFRJ u dogledno vrijeme.

“Pitao sam ga negdje na početku večere što misli kako bi prostor bivše Jugoslavije mogao izgledati u idućih 10 godina. Povukao sam na poleđini jelovnika nekoliko kratkih linija i zamolio da dovrši kartu prema svojoj zamisli…”

Tuđman je, kako se vidi na jelovniku, podijelio Bosnu na pola, između Hrvatske i Srbije.

Mostar, zanimljivo, pripada “srpskoj zoni”, Banja Luka “hrvatskoj” (u skladu sa željama poglavnika Ante Pavelića, op.a.). Ashdown je pred Haškim sudom, gdje se u predmetu Tihomira Blaškić kao svjedok optužbe pojavio 2008. godine, pojasnio:

“Pitao sam ga što će biti s muslimanskim područjima. Rekao je: ‘Neće biti muslimanskih područja, osim kao mali dio hrvatske države’. Onda smo razgovarali o toj liniji, zašto je Banja Luka s jedne a Mostar s druge strane, gdje je tu Sarajevo, i tako. Bio sam šokiran. Kopiju svog dnevnika u kojem sam to napisao poslao sam britanskom ministru vanjskih poslova. Shvatio sam da mi je Tuđman prezentirao dogovor koji su postigli on i Milošević u Karađorđevu. Kad je počela Oluja, taj dokument dospio je u javnost i mislim da je to utjecalo na ono što se poslije događalo”.

Gledamo li nastavak politika iz devedesetih?

F. Vele (Radio Sarajevo)