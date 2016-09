Nova metoda uništavanja superbakterija : Studentkinja riješila jedan od najvećih medicinskih problema današnjice !?

Bakterije otporne na antiobiotike predstavljaju veliku opasnost za čovječanstvo, koje je generalni sekretar UN Ban Ki-Mun nedavno okarakterisao kao “fundamentalnu prijetnju”. Broj multirezistentnih bakterija konstantno se povećava i one izazivaju opasne bolesti, koje se vrlo brzo šire.

Šu Lam, doktorand Univerziteta u Melburnu, izmislila je novu metodu uništavanja superbakterija, i to bez upotrebe antibiotika. Ova dvadesetpetogodišnjakinja razvila je polimer zvijezdastog oblika (supstanca od makromolekula) koji uništava rezistentne bakterije.

Riječ je o antimikrobnim peptidima koji formiraju dugačak niz i napadaju ugrožene ćelijske zidove. Kada se ćelijski zid uništi, bakterijska ćelija više ne može da se obnovi i umire, objašnjava Kaj Papenfort, mikrobiolog sa Univerziteta “Ludvig-Maksimilijan” (LMU) u Minhenu.

Do sada je problem bio u tome što su se ćelije multirezistentnih bakterija poslije oštećenja zidova obnavljale. Ukoliko dođe do oštećenja ćelijskog zida ili polisaharaida koji obavijaju i štite ćeliju, otporna ćelija to primjeti i proizvodi nove proteine kako bi zatvorila šupljinu i time spriječila umiranje.

Budući da su peptidi koje je Lam razvila dobijeni primjenom nanotehnike, oni mnogo efikasnije napadaju zidove ćelije. Oštećenje poslije samo jednog napada toliko je veliko da rezistentna ćelija više ne može da se obnovi i umire.

Studentkinja je do sada testirala peptide na šest različitih sojeva bakterija i na zaraženim miševima, pri čemu su nizovi peptida svaki put uništili bakterije.

