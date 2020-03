Nobelovac Levitt savjetuje i predviđa : “Ono što moramo kontrolirati je panika. Sagledamo li širu sliku, bićemo u redu”

Južnoafrički biofizičar, profesor strukturalne biologije na američkom Sveučilištu Stanford te dobitnik Nobelove nagrade za kemiju Michael Levitt počeo je analizirati slučajeve oboljenja od bolesti COVID-19 krajem januara ove godine te ispravno predvidio da će se Kina iz najgore faze epidemije koronavirusa izvući puno prije nego što su neki stručnjaci za zdravstvo predviđali, piše los Angeles Times.

Levitt sada tvrdi da će se Sjedinjene Američke Države i ostatak svijeta na sličan način obračunati s koronavirusom.

Dok mnogi epidemiolozi upozoravaju da svijet čeka višemjesečna, pa čak i višegodišnja borba s društvenom nestabilnošću te da bi milijuni ljudi mogli umrijeti, Levitt kaže da dostupni podaci jednostavno ne podržavaju takav scenarij, a pogotovo ne tamo gdje su na snazi razumne mjere socijalnog distanciranja.

“Ono što moramo kontrolirati je panika”, rekao je. “Sagledamo li širu sliku, bit ćemo u redu.”

Naime, Levitt je uočio da je Kina 31. januara zabilježila 46 novih smrtnih slučajeva koje je uzrokovala bolest COVID-19. Četrdeset i dva nova smrtna slučaja zabilježena su 30. januara. Premda se broj novih smrtnih slučajeva povećao, smanjio se stupanj povećanja.

Levitt drži da je smanjenje stupnja povećanja broja novih slučajeva važno jer sugerira da se putanja epidemije promijenila.

“Zamislite epidemiju kao automobil koji juri praznom autocestom. Premda automobil povećava brzinu, ne ubrzava kao što je prije ubrzavao. To znači da će se broj stupanj povećanja smrtnih slučajeva tijekom idućeg tjedna dodatno smanjiti”, napisao je Levitt u izvještaju koji 1. veljače poslao svojim prijateljima i koji se masovno dijelio na kineskim društvenim mrežama. Uskoro, njegovo se predviđanje obistinilo. Broj smrtnih slučajeva nastavio je padati.

Tri sedmice nakon toga, Levitt je za China Daily News rekao da je stupanj širenja virusa dosegao svoj vrhunac. Predvidio je da će ukupni broj osoba koje će oboljeti od bolesti COVID-19 u konačnici iznositi oko 80 hiljada te da će od bolesti preminuti 3.250 osoba. Njegovo se predviđanje pokazalo vrlo preciznim.

Kina je 16. marta imala 80.298 oboljelih i 3.245 smrtnih slučajeva, a riječ je o državi od 1,4 milijarde stanovnika u kojoj svake godine umre 10 miliona ljudi. Broj novih slučajeva zaraze pao je na oko 25 na dan. Prema izvještajima iz Kine, bolest se od 18. marta više ne širi lokalnim putem.

Levitt, dobitnik Nobelove nagrade za kemiju koji je 2013. godine nagrađen jer je razvio složene modele kemijskih sustava, slične pojave vidi i u drugim državama, čak i onima koje nisu uvele drakonske mjere izoliranja kakve su se mogle vidjeti u Kini. Analizirao je podatke iz 78 država koje su svakog dana objavile da su detektirale više od 50 slučajeva oboljenja od bolesti COVID-19 i kod mnogih uočio “znakove oporavka”. Levitt se ne bavi ukupnim brojem oboljelih u nekoj državi već brojem novih slučajeva na dnevnoj bazi, a pogotovo ga zanima kako se broj novih slučajeva mijenja iz dana u dan.

“Postoje jasni znakovi usporenog rasta”, rekao je Levitt.

Primjerice, u Južnoj se Koreji svakog dana ukupnom broju oboljelih dodaju novi slučajevi, međutim taj je broj tokom posljednjih nekoliko sedmica pao i drži se ispod 200. To sugerira da se širenje zaraze smiruje. Broj novih slučajeva na dnevnoj bazi u Iranu je pretprošlog tjedna bio relativno ravan – 16. ožujka zabilježeno je 1.053 novih slučajeva dok je u nedjelju 22. marta zabilježeno 1.028 novih slučajeva. Levitt kaže da taj uzorak sugerira da epidemija u Iran prešla srednju točku.

S druge strane, u Italiji je epidemija u ekspanziji. Tamo se broj novih slučajeva tokom prošle sedmice povećavao skoro svakog dana.

Zemlje koje su se oduprle inicijalnom širenju zaraze moraju voditi računa da postoji mogućnost da im se koronavirus vrati. Kina se trenutno bori s novim slučajevima zaraze jer se njihovi stanovnici u domovinu vraćaju iz zemalja u kojima se virus nekontrolirano širi. I druge će se zemlje jamačno susresti s tim problemom.

Levitt prihvaća da su njegove brojke neuredne i da su brojke zaraženih u nekim područjima preniske jer nije testiran dovoljan broj ljudi. “Brojke nisu kompletne, no stabilan pad znači da je nešto posrijedi, a ne da samo imamo neuredne brojke”, dodao je Levitt. Drugim riječima, dokle god razlozi za neprecizne brojke ostaju isti, korisno ih je uspoređivati svakoga dana.

Levitt tvrdi da putanja smrtnih slučajeva podupire njegova otkrića jer slijedi trendove koji su uoči prilikom analiziranja porasta broja zaraženih. Podupiru ih i podaci o širenju zaraze u zatvorenim sredinama, poput one na kruzeru Diamond Princess. Od 3.711 putnika, koronavirusom zarazilo se njih 712, a osmero je umrlo. Taj će nenamjerni eksperiment pomoći znanstvenicima da procjene koliko bi ljudi moglo umrijeti ako se neka populacija u potpunosti zarazi.

Primjerice, podaci s kruzera Diamond Princess dopustili su Levittu da procjeni da će izloženost koronavirusu udvostručiti nečiji rizik od smrti tijekom naredna dva mjeseca. Kako većini ljudi u periodu od dva mjeseca prijeti ekstremno mali rizik od smrti, taj rizik ostaje jako nizak čak i ako se udvostruči.

Biostatističar sa Sveučilišta Massachusetts Amherst Nicholas Reich kaže da je Levittova analiza sve natjerala na razmišljanje. “Vrijeme će pokazati jesu li njegova predviđanja točna”, rekao je Reich. “Mislim da različiti stručnjaci mogu doprinijeti ovoj borbi budući da ćemo u narednim tjednima morati donositi neke teške odluke.”

Levitt kaže da podržava one koji misle da se protiv epidemije treba boriti strogim mjerama. Socijalno distanciranje je presudno, pogotovo kada je riječ o zabranama većih okupljanja. “Virus je nov, populacija nema imunitet, cjepivo skoro neće biti dostupno. Sada nije vrijeme za opijanje s prijateljima”, dodao je Levitt.

Nobelovac kaže da je važno cijepiti se protiv gripe jer epidemija gripe može izvršiti pritisak na bolnice, što koronavirusu olakšava širenje. “To je vjerojatno bio faktor u Italiji, zemlji u kojoj se snažno zagovara necijepljenje”, rekao je Levitt.

Levitt krivi i medije jer, kaže, šire nepotrebnu paniku oko broja oboljelih i ističu poznate osobe koje su se zarazile. “Radi usporedbe, 36 miliona Amerikanaca oboljelo je od gripe u period od prošlog rujna do danas, a umrlo ih je 22 hiljade. No o tome se vrlo malo piše”, dodao je. Smatra i da će mjerama devastirana ekonomija također dovesti do krize javnog zdravstva jer bi moglo doći do masovnih otpuštanja i beznađa.

“Virus može eksponencijalno rasti samo kada ga se ne detektira i ne kontrolira. Ljudi koji kažu da ga imaju treba smatrati herojima. Cilj nam treba biti rana detekcija”, rekao je Levitt te dodao da je stopa smrtnosti bolesti COVID-19 veća od one koju ima gripa, ali da to ipak nije kraj svijeta. “Prava situacije je da ovo sve nije toliko grozno kako se prikazuje”, konstatirao je Levitt.

Dr. Loren Miller, liječnica i istraživačica zaraznih bolesti kaže da je trenutna situacija suviše nesigurna da bi se iz nje izvlačili neki zaključci. “Kina je epidemiju suzbila. Što će biti u SAD-u? Jednostavno ne znamo.”

(Jutarnji list)