Noam Chomsky u Centralnom dnevniku Face TV : Na zapadnom Balkanu sve moguće, ljudskoj rasi prijeti uništenje! (VIDEO)

“Rusija bi iz očaja mogla posegnuti za kapacitetima za uništenje! Ukrajina može dovesti do sukoba između Rusije i NATO-a, a i do nuklearnog rata koji će biti terminalan za ljudsku vrstu, istakao je u ekskluzivnom intervju za Face TV jedan od najpoznatijih svjetskih lingvista, filozofa i lingvista Noam Chomsky. Pored toga najcitiraniji i najvažniji živi intelektualac današnjice je govorio i o mogućim rješenjima aktuelnog ratnog sukoba, moći vladanja svijetom, odnosima SAD i Kine te Balkanu.

-Kina i SAD odbijaju ući u pregovore i to predstavlja opasnost za budućnost svijeta! Ako se to ne bude brzo rješavalo, bit će kraj ljudskog života na planeti Zemlji. Evropski lideri su potpuno poludjeli, u stanju su potpune histerije! Zapadna politika tvrdi da je Putin poremećeni luđak koji može uraditi šta hoće, pa zato ne žele u pregovore. Moć Amerike je pojačana Putinovom agresijom na Ukrajinu! Evropu će duboko gurnuti u ruke Amerike! Mogućnost za mirno rješenje je suprotno američkoj politici.

Moć vladanja svijetom je uglavnom u rukama Amerike, ne u potpunosti, ali zajedno s njenim saveznicima. Ekonomska i vojna sila koja je u razvoju i rastu je Kina, ali je daleko iza SAD-a. Sukob između Amerike i Kine je na kineskoj granici, a ne na američkoj. Američka politika ima za cilj okružiti Kinu jednim prstenom onoga što zovu satelitskim zemljama: Južna Koreja, Japan, Singapur i da tu postave napredne raketne sisteme koji su okrenuti prema Kini i koji će biti unaprijeđeni! Amerika je Australiju opskrbila flotom mornarica, mogu ući u Kinu bez da budu primijećene. Kina ima ogromne unutrašnje probleme s kojima se Zapad ne suočava. Amerika Kinu vidi kao prijetnju. Moć Amerike je pojačana Putinovom agresijom na Ukrajinu, koja je krivično djelo, ali je i blesav postupak. Evropu će duboko gurnuti u ruke Amerike! Evropa je sad podređena SAD-u! Neki američki lideri su početkom 90-tih predlagali partnerstvo za mir; Bill Clinton je to potkopao! Insistirao je da Poljsku, Mađarsku uvede u NATO. U septembru 2021. otvorena mogućnost za Ukrajinu da uđe u NATO. Na Zapadu se podrazumijeva da su Ukrajina i Gruzija crvena linija. Ovo je promijenilo ravnotežu moći i SAD stavilo na dominantnu poziciju u svijetu. Kina sistematično širi svoj sistem integriranja centralne Azije, Južne Azije, Afrike, Latinske Amerike u ekonomski sistem. Kina postaje vodeći ekonomski igrač u svijetu.

U Ukrajini je vrlo opasna situacija, to je i prijetnja koja može dovesti do sukoba između Rusije i NATO-a, a i do nuklearnog rata koji će biti terminalan za ljudsku vrstu. Dva su načina da se izađe iz krize: ispregovarano rješenje ili da Rusija uništi Ukrajinu. Imaju beskrajan razorni kapacitet! Kina i Amerika bi mogle pokrenuti pregovarački proces. U Donbasu bi se trebao provesti referendum! Mora se ući u ozbiljne pregovore! Zemlja koja prva krene u nuklearni rat i sama će biti uništena! Više od trećine Amerikanaca misli da bismo trebali ući u rat u Ukrajini, čak i ako će to dovesti do nuklearnog rata. Pentagon je tu postavio veto, za sada. Pentagon razumije da zabrana letova znači napad na ruske protuavionske instalacije na ruskoj teritoriji.

Putin je prije dvadeset godina tražio da Rusija bude inkorporirana u NATO; ne bi to bio vojni savez, ali bio bi politički. To je jedini način da Balkan, Ukrajina i Evropa izbjegnu prijetnju potpunog uništenja! Pažljivo treba razmotriti ono što se govori evropskim zemljama, šta kažu komentatori zapadnog Balkana. Dva su stava: Putinov neuspjeh pokazuje da je ruska vojska papirni tigar, nekompetentni, da nemaju vojne objekte, da su slabi i nemoćni. Govori se o neuspjehu ruskog vojnog sistema. Istovremeno, drugi stav je da je Rusija takva strašna vojna prijetnja koja će nadjačati NATO, ovladati EU, gurnuti SAD u stranu. Slično je i na zapadnom Balkanu. Diplomatsko rješenje Rusiji nudi neki izlaz! Sankcije su usmjerene ka pokušaju da se dođe do mira. Ako su sankcije dobro formulisane, onda su to opravdane sankcije! Ljudska vrsta je nesposobna da poduzme mjere koje bi joj stvorile bolji svijet, kazao je u Centralnom dnevniku Face TV Noam Chomsky.

(Kliker.info-Face TV)