Njemačka delegacija u Predsjedništvu BiH : Merkel želi pomoći BiH oko migranata, Dodik poručio da ih vode u Njemačku

Članovi Presjedništva BiH primili su visoku delegaciju Njemačke, koju je imenovala kancelarka Angela Merkel, a koju je predvodio parlamentarni državni sekretar ministarstva unutrašnjih poslova Stephan Mayer.

Razgovarano je o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Tema sastanka je bila i migrantska kriza, kao i modusi za prevazilaženje postojeće situacije i pronalazak održivog rješenja. Ponovljena je bilateralna podrška SR Njemačke po ovom pitanju, kao i angažman kroz projekte Evropske unije. Naglašena je potreba za koordinacijom i saradnjom na svim nivoima, kako bi se riješilo pitanje i status migranata na evropskom kontinentu. Članovi Predsjedništva BiH zahvalili su za dosadašnju podršku i angažman kancelarke Merkel, kao i Vlade SR Njemačke, po pitanjima od interesa za Bosnu i Hercegovinu, saopćeno je iz Predsjendištva.

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je njegova poruka da je neprihvatljiv ostanak migranata u BiH, te da bi najbolje bilo da ih oni smjeste na svoje prostore ako hoće da rješavaju humanitarnu krizu.

– Od njih nikakav program nismo dobili, osim izražavanja volje da nešto pomognu. Rekao sam im, i možda sam ih zato i iznervirao, da bi možda najbolje bilo da pokupe migrante, odvezu ih na svoje prostore i tamo ih smjeste ako hoće da rješavaju humanitarnu krizu – izjavio je Dodik novinarima u Beogradu.

On kaže da ne razumije zašto, ali je prijedlog da bude uspostavljena misija Fronteks u BiH, ali samo na granici sa EU, što bi doprinijelo jačanju granice Hrvatske, jer je ona granica EU, a da migranti nesmetano ulaze u BiH.

– Oni hoće da parkiraju migrante u BiH. Mi to ne možemo da prihvatimo. Možda ne vole tu vrstu priče, ali Fronteks ne može zato što još više zatvara granice – poručuje Dodik.

Na pitanje novinara da prokomentariše izjavu člana Bundestaga Kristijana Šmita da Berlin poziva Dodika da prestane da blokira mjere za rješavanje migrantske krize u BiH, srpski član Predsjedništva BiH ističe da mu Šmit na današnjem sastanku u Sarajevu ništa od toga nije rekao.

– Nije morao da dođe u Sarajevo da to govori. Mogao je to reći i iz Berlina. Ako je to sve tačno, naravno – navodi Dodik.

On ističe da razumije humanitarnu dimenziju migrantske krize, ali da je narod u srpskim selima uznemiren zbog pojave migranata i da o tome mora da vodi računa.

– O tome smo na taj način i pričali – naveo je Dodik.

