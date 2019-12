Nikada veći broj antifašista: U Rudom obilježena godišnjica formiranja Prve proleterske brigade

U prisustvu nekoliko stotina antifašista iz BiH, Srbije i Hrvatske u Rudom je obilježena 78. godišnjica formiranja Prve proleterske brigade. Elitna jedinica Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije (NOVJ) postrojena je 21. decembra 1941. u centru Rudog, na mjestu gdje je nakon Drugog svjetskog rata izgrađen veliki spomenik u znak sjećanja na oko 22.000 partizana koji su prošli kroz njene redove i više od 7.500 poginulih u borbama širom bivše države.

Aleksa Paponjak na ruđanski Trg slobode došao je i ove godine sa fotografijom svoga oca Milorada, nastaloj prema sjećanju na dan osnivanja brigade.

“Pred dolazak Maršala Tita prvi put u Rudo 1971. godine, Opština Rudo je od mog oca Milorada Paponjka naručila sliku, njegovu viziju osnivanja Prve proleterske brigade. Ovdje gdje je sad spomenik bila je njegova kuća, on je tada imao 16 godina i zapamtio je kako je to izgledalo. Amaterski je to prenio, slika je bila u uljanoj verziji, dužine dva metra, visine metar i po. Kad je Tito došao ovdje Opština Rudo mu je poklonila tu sliku i ona je u Muzeju u Beogradu”, kaže Aleksa.

Dodaje kako je dan osnivanja Prve proleterske za Rudo veoma važan jer za ovaj grad niko ne bi ni čuo da se to nije desilo baš u njemu.

“Najveći je promašaj bio što je Opština Rudo poslije rata promijenila nazive ulice Prve proleterske i škole Prve proleterske brigade. Ulica Prve proleterske je stavljena ulica Draže Mihailovića, a osnovna škola se sada zove Rudo”, rekao nam je Paponjak.

Organizator obilježavanja, Blagoje Cerović, kaže da organizaciju nije preuzelo nijedno udruženje, već se antifašisti iz regiona na ovaj datum okupljaju govotovo spontano, samoinicijativno i nakon kontakta s njim.

“Ohrabruje me što je svake godine više posjetilaca u Rudom. Ove godine prvi put nam je došla Zenica, prvi put nam dolaze iz Vukovara puni autobusi. Mislim da je, kako narod stari, sve veća nostalgija za prošlim vremenima. Danas na svakom mjestu možemo čuti kako pominju stara dobra vremena. Nekako smo ta stara dobra vremena lako srušili”, naglašava Cerović.

Veliki broj Zeničana na dolazak u Rudo, ali ne samo u ovaj grad već i u značajna mjesta Hrvatske i Srbije, pokrenula je situacija u BiH, kaže Zijad Kovač.

“Ružna je situacija. Nema Titine države, neće je nikad ni biti. Ovi se uzeli nacionalizma i samo narod zavađaju. Šta meni fali u Rudom, iz Zenice sam došao, i šta ovom u Rudom fali kad u Zenicu dođe? Ništa“, kaže Kovač.

Boraca Prve proleterske sjećaju se i antifašisti iz Goražda, grada koji je u Drugom svjetskom ratu i oslobođen zahvaljujući ovoj jedinici.

“Posebno mi Goraždani, koji smo ovdje, moramo da znamo da su prvo oslobođenje Goražda izvršile ove jedinice Prve proleterske brigade. Mnogi od ovih koji su bili u stroju su pali za slobodu Goražda. Na Hranjenu je njihov spomenik, na Potrkuši i tako dalje. Mi smo ponosni na Prvu proletersku i ona nam znači mnogo“, rekao je Uzeir Živojević, predsjednik UABNOR-a Goražde.

Uz partizanske pjesme, zastave država regije i znamenja iz NOB-a u Rudom su položeni vijenci na spomenik borcima Prve proleterske brigade, a u Domu kulture održana je prigodna svečanost uz obraćanja zvanica.

“Iskoristimo snagu naših očeva, djedova, njihovu volju i energiju da gradimo zajedno bolju budućnost“, poručio je Sead Đulić, predsjednik SABNOR-a BiH.

(Kliker.info-AA)