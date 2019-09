New York Times otkriva : Izrael razmatra napad na Iran, bez obzira na to šta kaže SAD?

Izraelski zvaničnici trenutno razmatraju mogućnost vojnog udara na Iran, sa ili bez odobrenja SAD, piše New York Times.

Oni vjeruju da bi predsjednik SAD-a Donald Trump mogao donijeti odluku da se ne usprotivi takvom napadu za razliku od svog prethodnika Baracka Obame, piše u članku u kojem se navode detalji odnosa dvije zemlje saveznice suočene s Islamskom Republikom Iranom tokom posljednje decenije.



“Ponovo, nakon više od jedne decenije pošto su prvi put pokrenuli tu temu s američkim zvaničnicima, izraelski zvaničnici razmatraju mogućnost unilateralnog udara na Iran. Za razliku od Busha (Georgea) i Obame uvjerenje je veće da Trump neće stati na put“, navodi se u izvještaju koji se bavi nastojanjima SAD i Izraela da spriječe Iran u razvoju nuklearnog oružja.



Ne precizira se međutim koje mete sada Izrael razmatra da napadne ali se dodaje da su “jastrebovi u Izraelu i Americi proveli više od decenije zalažući se za rat protiv nuklearnog programa Islamske Republike”.



Navodi da se možda radi o blefu i da se rat pominje zbog predstojećih izbora u Izraelu u septembru „i opasnom spoju interesa: američkog predsjednika koji često oklijeva da upotrijebi vojnu silu i premijera Izraela koji bi da se pozabavi nezavršenim poslom“.



Bivši ambasador SAD-a u Izrael Dan Shapiro ocijenio je da je mnogo izvjesnije da bi “Trump dao Netanyahuu zeleno svjetlo da napadne Irak nego što bi Trump napao sam”, ocijenivši da je to veliki rizik.



Izrael se aktivno pripremao za napad na iranska postrojenja godinama i 2012. je bio veoma blizu da ga izvede, navodi američki list.



Premijer Izraela Benjamin Netanyahu je u augustu izjavio za New York Times da bi “nedvosmisleno” odobrio napad tada, ali da nije imao neophodnu podršku vlade.



Mnogobrojni aktuelni i bivši visoki zvaničnici opisali su za taj list kako je Netanyahu prijetio Obaminoj administraciji da će izvesti udar.



Taj pritisak je, kako tvrde neki sagovornici lista, naveo predsjednika SAD-a da ubrza pregovore s Teheranom koji su na kraju doveli do nuklearnog sporazuma velikih sila s Iranom 2015.



Tako je Netanyahu nehotice podstakao Obamu da promovira sporazum kojem se on sam svim silama protivio.



Drugi međutim misle da izraelski pritisak nije imao značajnu ulogu.



Zabrinutost Bijele kuće za mogući izraelski udar doveo je do toga da se u Izrael često šalje jedan američki zvaničnik kako bi se osiguralo da se to ne desi.



Izrael se ipak približio izvođenju više nego što se ranije mislilo, navodu New York Times.



Netanyahuova kancelarija je danas potvrdila za izraelske medije da je Netanyahu mislio na uži sastav vlade, zadužen za sigurnost, kada je rekao da ga većina ministara nije podržala i da je zato odustao.



“Da sam imao većinu uradio bih to. Nedvosmisleno”, rekao je Netanyahu.

