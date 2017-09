“Nevidljivi” investitori protiv naroda : Policija ponovno blokirala Kruščicu

Da slučaj izgradnje hidroelektrane na istoimenoj rječici u viteškom mjestu Kruščica neće biti jednostavno riješen i da će se sukob mještana, s jedne strane, i c s druge, nastaviti potvrđuje informacija da je lokalitet gradnje opet blokiran.

Samo, ovog puta, kako javljaju mještani Kruščice, lokalitet su opkolile jake policijske snage, koje sprečavaju stanovnike tog područja da priđu mjestu na kojem je predviđeno da se gradi elektrana.

Mještanin Haris Hurem kaže da je policija, u tajnosti i bez znanja lokalnog stanovništva, cijeli lokalitet “okupirala” jutros oko osam sati.

Kao reakcija na policijski “prepad” stanovništvo se “spontano” okupilo na lokalitetu s namjerom da protestuje protiv akcije koju su izvele specijalne policijske snage.

“Specijalci su klasičnom vojnom akcijom jutros na prepad zauzeli most, gdje mještani Kruščice dežuraju i čuvaju rijeku. Tu je par desetina specijalaca u crnim odijelima, kacigama i fantomkama na glavama. Mještane su potisnuli i mještani su 100 metara prije mosta na cesti, njih par stotina”, kaže Hurem.

Okupljeni stanovnici Kruščice i drugih mjesta

Narod se na lokalitetu okupio s jasnom namjerom, kaže Hurem, koji sumnja da je policija stigla na Kruščicu kako bi omogućila dolazak građevinske mehanizacije potrebne da bi se pokrenuli radovi za izgradnju hidroelektrane. Kaže da okupljeni narod dolazi iz Kruščice i ostalih mjesta u blizini.

“Ljudi iz Kruščice, a i narod sa strane se okupio. Sada smo u situaciji napetog čekanja, ne znamo šta čekamo, jer nema puno priče. Za njih nema puno priče, oni su tu sa jasnim ciljem da se silom omogući da mašine i cijevi prođu.”

Zasad nema povrijeđenih, kaže Hurem, poručujući da je okupljeni narod veoma odlučan da se suprotstavi gradnji elektrane.

Nema povrijeđenih, ali su mještani jasno na stavu da neće dozvoliti prolazak nikakvim mašinama, a specijalci isto tako jasno na stavu da će dozvoliti prolazak mašinama i omogućiti radove.

I portparol MUP-a SBK-a Hasan Hodžić kaže da sve informacije koje dobija s terena govore kako dosad nije bilo nikakvih incidenata. Za Al Jazeeru je potvrdio da su na lokalitet Kruščice jutros poslane specijalne snage policije Srednjobosanskog kantona, i to samo s jednom namjerom.

“Policija je je izašla na lice mjesta i obilazi teren i ima zadatak da obezbijedi prohodnost saobraćaja tom dionicom i eventualno da spriječi narušavanje javnog reda i mira. Za sada nema incidentnih situacija, ali ima okupljen određeni broj građana. Specijalci pažljivo prate stanje na terenu”, jasan je Hodžić.

Sukob se desio i ranije

Podsjetimo, ovo nije prvi put da se policija i lokalno stanovništvo sučeljavaju na lokalitetu Kruščice. Još 24. augusta policija je uklonila dio demonstranata koji je blokirao gradnju hidroelektrane. Tada je Viktor Bjelić iz Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine opisao situaciju koja se događala na Kruščici.

“Jutros, u cik zore u naselju Kruščica kod Viteza specijalna policija nasilu je rastjerala demonstrante, od kojih je nekoliko završilo sa ozbiljnim povredama. Demonstranti nisu pružali otpor niti su provocirali, ali bez obzira na to, policija je reagovala fizičkim uklanjanjem demonstranata te na taj način obezbijedila prolaz građevinskim mašinama preko mosta. Nakon uklanjanja demonstranata mnogi su privedeni i nad njima se provodi kriminalistička obrada, a dosta njih se obratilo u ambulantu radi liječničke pomoći.”

I Hodžić je tada potvrdio da je policija izvršila akciju “deblokade” puta i da je dio mještana pružao otpor policiji.

“Jedan dio osoba je pružao pasivni otpor, oni su premješteni i put je prohodan i pod nadzorom policije. Nemamo službene potvrde da je došlo do fizičkog obračuna i da je bilo ozlijeđenih, ali provjeravamo te informacije. To je bila klasična deblokada puta, jer putevi moraju biti prohodni i to je u nadležnosti policije”, dodao je Hodžić.

Sačuvati prirodne resurse rijeke

Demonstranti koji nastoje spriječiti izgradnju hidroelektrane na Kruščici kažu da to čine iz želje da se sačuvaju prirodni i turistički potencijali rijeke, koji će, u svakom slučaju, biti uništeni nastavi li se s gradnjom. Navode da su ekosistemi rijeka Lašve i Bile totalno uništeni.

Predsjednik Udruge sportskih ribolovaca Vitez Dragan Jonjić ranije je upozorio da bi izgradnja hidroelektrana na Kruščici označila nastavak uništavanja rijeka i ribljeg fonda u srednjoj Bosni.

“Već pet puta obnavljamo riblji fond, a autohtonih vrsta, kao što je potočna pastrva, lipljen i mladica, gotovo da i nema. Rijeke Lašva i Bila su totalno uništene, a sad nam hoće uništiti i rijeku Kruščicu. Nijedan vlasnik hidroelektrane do sada nije održao obećanje da ispoštuje barem biološki minimum i to je strahota živa”, rekao je Jonjić.

Zanimljivo, na pitanje ko su investitori koji insistiraju na gradnji mini hidroelektrane na Kruščici Hurem je odgovorio “To uopšte nije bitno”, čime događanja u slučaju “Kruščica” možda dobijaju i drugu dimenziju.

