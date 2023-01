Nermin Nikšić : Najveća izdaja države je kad je dovedete na prvo mjesto po korupciji, a drugo po brojnosti dijaspore

“Pogrešno tumačenje moje izjave o državnoj imovini je još jedan pokušaj režimskih medija i od vlasti kupljenih portala da spinuju i na lažima zasnivaju svoju kampanju opstanka na vlasti jer su svi mogli da čuju šta sam vrlo precizno rekao u svom novogodišnjem obraćanju, pa vas pozivam da to preslušate”, kaže u intervjuu za Inforadar predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić.

Za sporazum osmorke sa SNSD-om i HDZ-om na državnom nivou, koji dio medija i javnosti ocjenjuje kao izdaju interesa Bosne i Hercegovine, Nikšić odgovara da će, “kada se razmakne magla dezinformacija i zlonamjernih tumačenja onih koji se smatraju poraženim u postupku formiranja vlasti na osnovu transparentnog dokumenta”, građanima BiH biti jasno da je riječ periodu dogovaranja, komunikacije i saradnje na ključnim projektima od interesa za građane BiH.

Polemike i osude u javnosti izazvala je vaša izjava o državnoj imovini – odnosno da ona nema neku vrijednost bez ljudi. Šta ste tačno pod tim mislili, naročito ako govorimo o posljednjoj odluci Narodne skupštine RS?

NIKŠIĆ: Naravno, opet još jedan pokušaj režimskih medija i od vlasti kupljenih portala da spinuju i na lažima zasnivaju svoju kampanju opstanka na vlasti. Kao i obično, u laži su kratke noge. U svom novogodišnjem obraćanju svi su mogli čuti šta sam vrlo precizno rekao pa vas pozivam da to preslušate. Prvo o zakonu: “da ne bude nikakve dileme, po pitanju državne imovine Bosne i Hercegovine (BiH) nema prostora za metaforičko izražavanje. Imovina BiH, u oba entiteta i Distriktu, pripada državi BiH i svakom njenom građaninu od Une do Drine i od Save do mora potpuno jednako. Sporazum koji su potpisale stranke koje čine većinu na državnom nivou su iskazale opredjeljenje i obavezu da će se o državnim pitanjima izjašnjavati i odlučivati državni organi i institucije BiH. I tako treba i mora biti. Glas protiv novog starog neustavnog zakona koji se plasira u NS RS prvi su podigli zastupnici SDP-a u ovom entitetu. Na tom primjeru se najbolje vidi koliko je važno da smo se vratili u Narodnu skupštinu gdje možemo iznijeti svoj stav. Da nije bilo reakcije naših zastupnika, pitanje je bi li iko i primijetio da je predviđeno usvajanje ovog zakona. Po običaju, tek zatim su se uključili neki dežurni patrioti da garantuju svoj angažman na braniku domovine, oni koji bi vjerovatno prespavali ovaj problem da nije bilo SDP-a.”

A onda o njihovom odnosu: “Dok se oni navodno na jednoj strani bore za državnu imovinu, na drugoj strani nemaju nikakav problem da krčme državna sredstva, otimaju i privatizuju javna preduzeća, rizikuju zdravlje i živote građana kako bi se obogatili na njihovoj nesreći. Gospodo, i to je državna imovina… Državna imovina bez državljana, bez ljudi, i nije neka velika vrijednost. Moramo vratiti vrijednost javnoj imovini i javnim resursima njihovim stavljanjem u funkciju. Kakve fajde čijom zovemo njivu, ako nema nikoga da je uzore? Kakve koristi od priče o građanskim interesima, ako građana ima sve manje? Kakva je korist od busanja u prsa borbom za državu, dok se voda i energetski resursi daju tajkunima kao miraz za podršku na izborima?

Kakve koristi od priče o vanjskoj prijetnji, dok na čelu ključnih inistitucija stavljate privatne dužnosnike koji umjesto države i pravnog poretka imaju zadatak da štite pojedince i partijski poredak?”

Trebam li ikome išta objašnjavati? Naravno da svakome dobronamjernom ne trebam. Onima koji su plaćeni da lažu nema svrhe, a gori od njih su oni koji eto samo “objektivno” prenesu tuđu laž pa su kao nevini. Žalosno, ali živimo u takvom društvu.

Kažete da je osmorka programska koalicija, i da će njeno funkcionisanje biti zasnovano isključivo na programu. Detalji programa ipak manje su poznati javnosti. Koji su?

NIKŠIĆ: Zamislite koliki bi bio ovaj intervju kad bih vam ja sada nabrojao do sada usaglašene detalje programa, kojeg ozbiljno radimo na osnovu načela i principa formiranja vlasti. Javnosti nisu bili poznati ni detalji tih principa dok nisu bili potpisani. Naravno da taj posao interesira javnost koja će na kraju o njemu dati svoj sud. Mene raduje da ni tada ni danas ono što radimo ne izlazi u javnost tako da se uglavnom sve svodi na pogrešne informacije i spinove režimskih i plaćenih medija. Jasno je da su ekonomske politike prioritet, jer je očigledno da se nalazimo u ekonomskoj krizi, prvenstveno uzrokovanoj inflacijom. Nažalost, također je evidentno, za razliku od drugih država koje su također pogođene ekonomskom krizom, da naše vlade nisu pokazale ni minimum želje za rješavanje životnih problema građana. Naprotiv samo kod nas možete čuti da se sami sebi dive visinom budžeta kao da je to plod spektakularnih ekonomskih mjera, a ne većih iznosa poreza zbog rasta cijena uzrokovanog inflacijom.

Kada se konačno uspostavi u cjelosti vlast na državnom nivou, koji će biti prvi potezi?

NIKŠIĆ: Bosna i Hercegovina mora krenuti naprijed. Blokade trebaju i moraju postati stvar prošlosti. Bosanci i Hercegovci zavređuju zemlju po mjeri njenih ljudi, članicu EU, NATO-a, dinamičnu, progresivnu demokratiju, a ne zemlju svađa, podmetanja i sebičnih interesa pojedinaca. Sigurno je da ćemo se prvo početi baviti stvarima koje će građanima u dogledno vrijeme omogućiti da lakše žive. Zašto je važno napomenuti u dogledno vrijeme, jednostavno zato što još nismo ni preuzeli vlast, a SDA nas proziva za stanje u zemlji kao da su do sada bili 30 godina opozicija, a ne vlast. Tek treba da se naviknu biti opozicija.

SDA vas optužuje da ste pružanjem podrške Borjani Krišto na mjestu predsjedavajuće Vijeća ministara išli na uštrb NATO integracija – kako to komentarišete?

NIKŠIĆ: Upravo vam to kažem. Oni nas prozivaju taman kao da su nas oni doveli do članstva u NATO a mi sada odustali od toga. Kao i obično, SDA i istina ne stanuju na istoj strani. Istina je da u sporazumu HDZ-a i SDP-a na federalnom nivou stoji da ćemo predano raditi na članstvu BiH u NATO-savezu. To je jedna od prvih usaglašenih mjera sa HDZ-om. Niko i nikada od strane HDZ-a to nije doveo u pitanje. U našem sporazumu na državnom nivou stoji da se nastavljaju integrativni međudržavni procesi. Nije tajna da mi i SNSD gledamo potpuno različito na taj cilj. Čak je to na press konferenciji nakon potpisivanja sporazuma, Milorad Dodik jasno rekao: “Je li mi sarađujemo sad s NATO-om – sarađujemo – pa i dalje ćemo sarađivati, dok ne dođe vrijeme kad ćemo morati donijeti odluku”.

Naravno da i na taj proces gledamo različito, saradnja sa NATO savezom za nas nije jedina moguća opcija, naprotiv i dalje ćemo raditi na integrativnim procesima. Eh sad, hoće li ikome biti lakše ako postoji dokaz da su upravo oni koji nas prozivaju pristali na takvu vrstu ustupka koju su i institucionalno potvrdili? Naravno da neće, mi nismo oni i mi ćemo raditi na rješavanju problema, a ne stalno ponavljati šta su oni radili. Pa mi nismo još ni preuzeli vlast, a prozivaju nas za ono što jeste bio njihov posao i njihova odgovornost. Svi znamo na šta su oni spremni da bi ostali vlast, kao što znamo da su njihove mandate obilježili kriminal i korupcija epskih razmjera. Kada to prekinemo – napravili smo više za ovu zemlju i njene građane nego oni za sve svoje mandate.

Činjenica je ipak da ste pristali na sporazum sa HDZ-om i SNSD-om. Nazvali ste to u jednom intervjuu avanturom. Je li bila moguća drugačija odluka?

NIKŠIĆ: Kada se razmakne magla dezinformacija i zlonamjernih tumačenja onih koji se smatraju poraženim u postupku formiranja vlasti na osnovu transparentnog dokumenta, građanima BiH će biti jasno da ulazimo u jedan novi period dogovaranja, komunikacije i saradnje na ključnim projektima od interesa za naše ljude. Nikada do sada sporazum o saradnji i formiranju vlasti nije bio ovako brzo potpisan. Sporazum nije potpisan jer se nekome žurilo, te da bi se zadovoljile forme, nego je potpisan jer smo usaglasili da nam je najbitnije da radimo na stvarima oko kojih se možemo dogovoriti. A veliki broj tih stvari se odnosi na bolji život građana Bosne i Hercegovine. Naravno da je bila mogućnost izbora i da smo mogli donijeti drugačiju odluku. Mogli smo i još uvijek možemo otići u komotnu poziciju i ostati opozicija, ali sigurno je da na taj način nikada ne bi mogli pomoći građanima. Naprotiv, osudili bi ih na još četri godine korupcije i kriminala postojeće vlasti.

Smjernice, načela i ciljeve u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na nivou BiH za period 2022-2026. godina – dokument je koji je potpisan sa ove dvije političke partije – vjerujete li u to da će te smjernice spriječiti svađe i blokade kojima smo do sada svjedočili. Tačnije, da li se na njemu može zasnivati rad na prijeko potrebnim reformama?

NIKŠIĆ: Prvi put formiramo Vijeće ministara na osnovu programa, na osnovu potpisanih smjernica i principa djelovanja izvršne vlasti u periodu 2022. – 2026. godina. Niz je oblasti koje su obuhvaćene tim smjernicama i principima. Prva i ključna oblast su evropske integracije. Svi dosadašnji sazivi Vijeća ministara su se bazirali na tome da se ispune obaveze da bi dobili kandidatski status, a sada imamo obaveze da taj kandidatski status pretvorimo u perspektivi u članstvo BiH u EU. Sigurno je da će to biti glavni prioritet novog saziva Vijeća ministara. Sem toga, postoji i niz drugih stvari koje su bitne, poput potrebe donošenja hitnog budžeta institucija BiH, ne samo u ovoj godini, nego i u periodu 2022.-2026. godina. Budžeta koji će reflektirati stvarne i trenutne potrebe, a ne budžeta koji će samo zadovoljiti forme. Tu je onda i niz ekonomskih mjera, reforme sigurnosno-obavještajnog sektora, reforme pravosudnog sistema i pravosuđa u BiH i želje da otklonimo sve one moguće prepreke za što više investicija i privlačenja stranih investitora, te stvaranja atmosfere i za olakšavanje investicija domaćim investitorima unutar BiH. Naravno da ništa ne može garantirati bolju atmosferu, te nikakav sporazum neće spriječiti svađe i sukobe ukoliko ih neko želi. Ali može dati smjer rješavanja tih konflikata. Prvi test je bio donošenje neustavnog zakona o državnoj imovini od strane Narodne skupštine. To je za nas neprihvatljivo i oko toga ćemo voditi pravnu bitku u pravosudnim institucijama, te pravnu i političku bitku u državnim institucijama. Bez obzira koliko se oko toga sukobljavali i raspravljali u javnosti, to će se na kraju riješiti kao pravno pitanje u institucijama BiH, u skladu s Ustavom i zakonima BiH. I to upravo piše u sporazumu.

Zbog ovog sporazuma vas nazivaju, između ostalog, izdajnikom, te da izlazite u susret Dodiku i Čoviću, kako to komentarišete?

NIKŠIĆ: Naravno, univerzalno SDA demokratija podrazumijeva da ko god nije s njima – onda je protiv države. Najveća izdaja naše države, po meni je, kad je dovedete na prvo mjesto po korupciji i kriminalu, na drugo po brojnosti dijaspore u odnosu na broj stanovnika. Šta misle u SDA, jesu li se ljudi borili i ginuli za takvu državu? Oni su umislili da su oni mjerilo i da je BiH tu samo da bi oni mogli biti vlast i krasti njene resurse. Samo se pitam, šta bi o meni pisali i govorili da sam ja izdao reviziju tužbe protiv Srbije, da sam ja vlasnik luksuznih apartmana, da sam ja nabavio ventilatore kao respiratore, da sam se deklarisao kao borac protiv antifašizma, pitanje je samo dokle da nabrajam. Odgovor je jasan – davno bi bio uhapšen i osuđen, naravno. Ništa od toga nema onda, hajde da malo lažemo, da spinujemo. Znaju i oni dobro, to u razgovoru face to face vrlo često priznaju, da ja neću izdati.

Na kraju ja sam svoj odnos prema domovini pokazao u ratu. Ne pada mi napamet da se poredim s bilo kojim borcem koji je rat proveo u rovu, zemunici na liniji, a pogotovo istinskim herojima ove zemlje. Ali se moj ratni put zna do svakog detalja. Gdje sam bio, na kojoj liniji, na kojem ratištu. Sve se zna i gdje su bili moja supruga i djeca, roditelji, brat… I sada bi se ja trebao pravdati SDA botovima da nisam izdajnik, da nisam na prodaju. Sve što radim – radim čista srca, samo s jednim ciljem, da pomognem koliko mogu svojoj Bosni i Hercegovini. Da ponovim, ako prekinimo lanac korupcije i kriminala, ako uspijemo barem za 10 posto popraviti stanje na bolje, ako na političkoj sceni umjesto svađa prevara i sukoba stvorimo klimu dogovoranja i saradnje, ako vratimo nadu našim ljudima da ne odlaze iz svoje zemlje nego da se počnu vraćati – bit ću presretan.

Prije Općih izbora u BiH nije bilo riječi o mogućnostima saradnje sa ove dvije političke partije, koje ste u više navrata ocijenili – kao i SDA – onima koji blokiraju reforme u BIH. Kako je došlo do ove odluke?

NIKŠIĆ: Postojale su dvije opcije, da uđemo u vlast, ili budemo opozicija. Nismo željeli ući u vlast samo da bi zasjeli u fotelje, a svjesni da kao opozicija u BiH i ne može puno uraditi za interese građana. Na osnovu iskustava koje je SDP BiH imao sa SDA u federalnoj vlasti nakon izbora 2010. godine, znali samo da SDA nije kredibilan partner i da će uraditi sve što je u njihovoj moći da poluge vlasti podrede sebi i svojim potrebama. SDA ne pokazuje pretjeranu brigu za građane, žele samo da je dobro onima koje oni postavljaju na funkcije, upravo kako bi ti i slični njima obezbjeđivali sredstva za nove izborne kampanje i nove turnuse vlasti.

SNSD i HDZ nisu bili prvi izbor partnera sa kojima bi SDP bio vlast, ali nažalost, a toga su svi svjesni, ne postoji opcija u kojima ove dvije stranke možete zaobići. I zato smo sa našim partnerima odlučili da pokušamo da sa njima potpišemo sporazum i krenemo u razradu stvari oko kojih se slažemo. Iskreno, iznenadio sam se koliko su razgovori bili korektni i konstruktivni. Činjenica je da i dalje postoje stvari oko kojih se ne slažemo, ali smo zato svi pokazali spremnost da se za početak fokusiramo na one oko kojih se možemo dogovoriti. Kada tako uspostavimo povjerenje, siguran sam da onda možemo otvoreno razgovarati i o onima koje sada izgledaju svima kao nepremostiva provalija.

A je li uopšte moguće naći kompromis sa strankama koje duboko igraju na “nacionalnu kartu”?

NIKŠIĆ: Moram vjerovati da se može pronaći kompromis na mnogim poljima. Mislim da je svakome u ovoj državi jasno da je ovo posljednja prilika u kojoj se može napraviti nešto konkretno za građane ove države. Ne kažem da se to nije moglo i ranije, ali eto, sačekalo je nas. Koliko sam samo puta čuo da ne budem naivan i da ne vjerujem Draganu i Miletu, da se oni ne mogu primijeniti. Dakle, ako smo nešto dogovorili i ja im ne vjerujem, onda ne bi trebao ni raditi na tome. Pitanje je, u stvari, zašto bi onda oni trebali biti zainteresirani, jer i oni onda imaju mene kao partnera kojem teško mogu vjerovati. Rizikovat ću da ispadnem naivan, ako me izrade i glup, ali smatram da nemam pravo da ne pružim šansu mogućnosti da se dogovaramo i da iskreno surađujemo na putu napretka Bosne i Hercegovine.

Do sada smo imali vlasti koje su konstituisane čistom podjelom resora, bez ikakvih programa i sporazuma. Kada dođete do toga da ništa ne funkcioniše, sve stoji, a sva se kampanja svodi na populizam, na blokiranje jednih od drugih, a u isto to vrijeme građani BiH – Srbi, Hrvati i Bošnjaci, napuštaju ovu državu – masovno. Dakle, ja ću iskreno i predano raditi na realizaciji sporazuma, naravno da se nadam kako će se tako ponašati i ostali potpisnici sporazuma. Naravno uvijek je moguće i drugačije. Osim svojoj porodici nikome nisam dužan i ne postoji razlog zbog kojeg bih pogazio bilo koji princip i politiku SDP-a BiH i pravio bilo kakve ustupke na štetu BiH i njenih građana.

Postoje li neslaganja među strankama osmorke u vezi sa imenovanjem državnih ministara?

NIKŠIĆ: Ne postoje nikakve trzavice unutar osmorke, kako u posljednje vrijeme mediji privrženi SDA to žele predstaviti. Sve stranke koje čine osmorku rade na tome da građanima daju najbolje kandidate za te pozicije. Svjesni smo da nikada nećemo moći zadovoljiti sve želje i ambicije, čak i vrlo zaslužnih ljudi u pojedinim strankama, ali smo isto tako odlučni da ćemo ponuditi osobe kojima je stalo do interesa građana i koji će te interese staviti na prvo mjesto. Osobe kojima neće biti bitna nova službena auta ili dnevnice za putovanja. Želimo kadrove koji će biti u svakom dijelu BiH i na licu mjesta utvrditi šta je to što je najpotrebnije onima koji su nam najbitniji, a to su građani. Kadrove koji će svoj posao raditi pošteno u interesu svoje BiH i njenih građana.

Hoćete li Vi biti novi premijer Federacije BiH i da li ste zbog te funkcije, kako to govore pojedinci iz vase koalicije, napravili ustupak?

NIKŠIĆ: Kako stvari stoje, u dogovoru s našim partnerima ja ću biti mandatar za formiranje Vlade Federacije BiH. Da odmah raščistimo – nije to bio moj zahtjev, ali jesu kod mene probudili želju da to radim još jednom. Zahvalan sam partnerima koji su procijenili da ću biti najbolji za ovu poziciju zbog mog iskustva i činjenice da Vlada koju sam tada vodio nije uspjela, zbog stalnih opstrukcija SDA, ući u obračun s kriminalom i korupcijom. Zato se početak primjene seta antikoruptivnih zakona, na čijem smo usvajanju radili skoro čitav prošli mandate, postavlja kao ključni prioritet. Da podsjetim, taman kada smo ga usvojili, došli smo da kraja mandata. Radi se o jednom o najmodernijih i najkonciznijih setova zakona u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, kojeg Vlada predvođena Fadilom Novalićem u proteklih osam godina nije željela pustiti u praktičnu primjenu.

Poštujem vašu novinarsku znatiželju, znam da bi sada bilo za naslovnice da odgovorim, istom mjerom, na neke lične napade, a imao bih materijala. Ja se ne prepucavam kroz medije, jako respektujem ono što smo uradili i ljudski i kao predsjednici s aktuelnim predsjednikom Naše stranke i njegovim prethodnikom da sada sve to srušim jer neko nema dobro mišljenje o onome što ja radim. Smatram da nije dobro nikoga podcjenjivati. SDP u ovom procesu respektuje sve partnere, ali naravno da možemo pričati i o tome da se u implantaciju uđe prema stvarnom izbornom rezultatu.

Ni na nivou Federacije niti na državnom nivou osmorka neće imati većinu u domovima naroda. Šta to može da znači u smislu donošenja odluka u narednom periodu. Očekujete li blokade? Prije svega mislim na federalnom nivou gdje SDA ima većinu bošnjačkih delegata?

NIKŠIĆ: Potpuno ste u krivu. Osmorka će sa svojim partnerima imati većinu i to stabilnu u oba doma i državnog i federalnog parlamenta. Dakle, odluke i zakoni buduće vlasti će imati siguran prolaz. Naravno da očekujem blokade jer SDA to do sada nije ni krila i najavljuje kod izbora rukovodstva Federacije. SDA je “platila” veliku cijenu kako bi imala većinu u Klubu Bošnjaka federalnog Doma naroda. Radi se o većini koja je jedino i samo nastala pritiskom i “kupovinom” delegata, a ne voljom građana. SDA tu šansu neće propustiti i spremni su na blokadu imenovanja nove federalne Vlade. Ipak, kako smo i tada radili na formiranju većine kroz ono što je zaista bitno građanima, ni sada nećemo odustati od pravne borbe za zaustavljanje takvih namjera. Sigurno je da ćemo iscrpiti sve pravne norme kako bi se ova blokada spriječila u korijenu. Potpuno sam uvjeren da je i OHR svjestan posljedica odluke visokog predstavnika koju je donio u izbornoj noći te da ne mogu sjediti skrštenih ruku, tako da očekujem da se u ovu priču uključi i visoki predstavnik u BiH.

Vjerujete li da će u ovakvim okolnostima, gdje kažete da će osmorka formirati vlast na svim nivoima, biti teško održati tu vlast budući da je u pitanju veliki broj političkih partija od kojih su neke već sada evidentno nezadovoljne mogućom raspodjelom funkcija?

NIKŠIĆ: Formiranje vlasti po principu razdjeljivanja procenata fotelja koja je SDA decenijama primjenjivala valjda treba gledati kao patrotizam, a naše formiranje vlasti utemeljeno na sporazumu i programu kao problem? Pa da su nam zaista bitne samo fotelje, zar do sada ne bi imali sva imena na oba nivoa, i federalnom i državnom nivou? Zar se mediji ne bi već bavili potencijalnim biografijama ministara, pa i njihovih zamjenika? Ponavljam, osmorka je u ovu priču ušla ozbiljno i oprezno. Prvo, jer se radi o osam različitih stranaka u kojoj smo gledali da sva naša razmimoliaženja prevaziđemo. I to smo uspjeli, mnogo brže nego što su neki očekivali. Sada smo oprezni sa licitiranjem imenima, da sebe ne bi doveli u situaciju da su nam samo imena i bila bitna.

Stalno govorite o kompromisima koji su potrebni BiH, koji su to i kakvi kompromisi i da li su po vašem mišljenju svi oni sa kojima ste sklopili sporazume o saradnji spremni na njih. Koliko je to moguće garantovati?

NIKŠIĆ: Govorio sam ranije, SDP BiH nikada, ni po koju cijenu, neće pristati na kompromise koji će oslabiti poziciju države Bosne i Hercegovine. Naša država je neupitna kategorija i niko nema pravo da se igra sa takvim nasljedstvom. Za SDP BiH nije nikada bilo bitno jesmo li pozicija ili opozicija kad je trebalo da branimo opstojnost, suverenitet i teritorijalni integritet BiH. Sada imamo još veću obavezu i znat ćemo odgovoriti zadatku.

