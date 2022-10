Nebojša Vukanović u Pressingu : “Želim reći Schmidtu, sram te bilo“

Čelnik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović večeras je u Pressingu komentarisao održavanje Općih izbora u nedjelju 2. oktobra, uz osvrt na potencijalne nepravilnosti tokom izbornog procesa.

“Što više smetate i što vas više guše, sve ćete biti više utjecajni i gledaniji. Ne mogu vas ugušiti. To što oni rade, moraju znati Bakir i Čović i Dodik, ti telekomi nisu njihova prćija”, kazao je na početku Vukanović

Deset godina niste bili na RTRS-u?

“Nikad. Nijedne sekunde, niti jedne izjave, ni sekund. U Radio Trebinju me nikad nisu pozvali da uzmu nijednu izjavu. Više sam dao izjave za dubrovačke medije, nego za Radio Trebinje”.

Vukanović je potom prepričao kako se kretao broj glasove u vezi sa njegovim mandatom.

“Ako bude brojanje izborne komisije još koji dan, bojim se da ću i ja izgubiti mandat. U izbornoj noći smo imali čak 10-15 posto. Onda odjednom dolazi do prekida, mi sa 15 posto naprasno padamo na 10 posto u Banjaluci, u Bijeljini sa 10 posto na 5 posto. Moram se zahvaliti svima koji su izašli na izbore, kao i u Banjaluci došlo je do nekih problema zato sam i raspustio povjerenika. Nedopustivo je da se gospodin Ilić povukao oko 10 sati, mimo moje volje sve posmatrače, što je dovelo do opšteg haosa u Zvorniku. Zato mi ne djelujemo kao stranka, nema članstva. Izgubite povjerenje, ne želim imati nikakav kontakt“.

Duel Dodik – Trivić?

“Morate shvatiti da čovjek krade sve otkako je došao na vlast. Nije ovo prvi put. Pogledajte izbore 2010. godine. Rajko Papić ima tri posto, a razlika između dva kandidata je bila 1,5 posto. Izborne krađe počinju 2010. tako što je Radmanović krađom postao član Predsjedništva. To je postalo očiglednije 2014. kada je dobio Dodik Tadića sa 6.500 glasova, gdje Ramiz Salkić dobija u čistsrpskom selu 150 glasova, a Ognjen Tadić nije nijedan. Tad su bili endemski slučajevi. Izdajom u Zvorniku i Doboju je prodat Vukota Govedarica, kada sam bio pod velikim napadom opozicije jer sam rekao da parlamentarac Obren Petrović koji je formirao jednu vrstu mreže, Doboj i Zvornik se mogu nazvati balkanskim Medellinom“, kazao je Vukanović.

Jelena Trivić u rodnom selu nema nijedan glas?

“Imate to u Vardištu kod Višegrada, u Kilavcima kod Nevesinja. Imamo fotografije zapisnika gdje se vide dokazi“.

Ko je izbacio ljude sa biračkih mjesta?

“To su bezbjedonosno interesantna lica koje je angažovala vladajuća stranka. Mi živimo u totalitarnom društvu u kojem Visoki predstavnik i međunarodna zajednica žele da daju privid legitimiteta. Sve je naopako. Jedan glas da se ukrade, to je previše. Vi imate mjesta gdje je Jelena pomnožena s nulom”.

Potom je uputio poruku Christianu Schmidtu.

“Želim reći Schmidtu, sram te bilo.Danas je kazao da je bilo manjih nepravilnosti. Zamislite da sutra on izađe bez obezbjeđenja, ja mu priđem, opalim par šamara, izvrijeđam ga i skinem kaput i kažem da je manji prekršaj. Ako bi se ovakvim tempom brojalo u Njemačkoj, za rezultat bi se znalo za godinu dana. I on kaže da su to manje nepravilnosti. Otiđi u Njemačkoj pa to pričaj. Nismo mi crnci u Africi. Dosta vas je čovječe. Ti si kriv za sve ovo. Što nisi uveo skenere? Što nisu donirali skenere i kamere. Da vidimo šta se dešava na izbornim mjestima, a ne da u Doboju ulaze batinaši“.

Šta se desilo te noći konkretno?

“U Hrvatskoj kad se glasa vi na osnovu izborne ankete znate kako se glasalo i ko je pobjednik, kod nas se ne zna tri dana nakon. Ja sam podržavao opoziciju maksimalno, ali što se tiče taktike i nastupa mene niko nije konsultovao”.

Vukanović je, između ostalog, komentarisao i ponašanje Milorada Dodika u izbornoj noći.

“Da li ste vi ikada vidjeli pobjednika kojeg Željka tapše po ramenu i govori: Bit će dobro. On je bio svjestan da gubi i onda je naredio brutalnu krađu. On daje nalog svojim ljudima i kaže: Gubim, morate mi okrenuti izbornu volju. I onda ulaze batinaši i piše se Jeleni nula. Noć uoči izbora me zove gospodin Ilić koji je povukao posmatrače mimo moje volje i kaže da se pojavio čovjek sa kovertom sa 6.000 eura da ne bude posmatrač. Ja razumijem da su ljudi bili pod pritiskom. Ako jednom čovjeku na jednom mjestu daju 6.000 eura…“.

Kaže da ovakvog izbornog procesa nema ni u Kolumbiji.

“Ovakav izborni proces nema u Kolumbiji. Gledali smo svi serije kada ulazi mafija i kako Pablo Escobar kroji izbornu volju građana. Tako se isto dešava kod nas. Večeras slušam čovjeka iz Vlasenice koji ima šestero djece, daju mu otkaz jer nije izašao na izbore i glasao za SNSD. Otkaz je dobio, kući!”.

“Moraju se osloboditi institucija. Prije svega ja sada pozivam, ovo je pitanje opstanka svih nas; da li ćemo biti pod protektoratom mafije ili ćemo biti slobodni ljudi. Sutra će biti sigurno dosta ljudi, ljudi su ogorčeni. Ovo je teror, ovo je nasilje. Sutra će biti sigurno veliki i masovan skup, preko 10.000 ljudi. Ovo je pitanje života i smrti, morate shvatiti koliko je ovo važno”.

Kaže da se borba uvijek mora odvijati demokratski i “Gandijevski”.

“Ja sam neko ko se uvijek zalaže za demokratska sredstva, uvijek se moramo Gandijevski boriti. Ja sam rekao u policiji da ću blokirati čitav grad ako vidim da kradu glasove. Možete me uhapsiti, ali ću blokirati grad. Ja ne mogu iz Trebinja sa skromnim resursima organizovati takve ekipe. Dovoljno je da kupe svakog stotog čovjeka i da otjeraju posmatrače ili člana biračkog odbora i rade šta hoće. Imate mjesta koja imaju 375 upisanih birača, za Dodika glasalo 512!”.

“Jednostavno ljudi moraju znati, na nama je velika odgovornost. Sve je naopako, ova zemlja mora da se oslobodi. U tome je najsramnija uloga međunarodne zajednice, koja nijemo posmatra. OSCE i druge misije su morale obezbijediti skenere”, kazao je i naknadno poručio:

“Vama svaka čast ovdje u Federaciji, izgubio je barem Bakir. Barem to mogu da čestitam“.

