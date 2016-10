Naučnici otkrivaju : Pogledajte kako će izgledati svijet za 30 godina (VIDEO)

Predviđanje budućnosti prilično je velik izazov, no kad se govori o tehnološkom napretku i očekivanim inovacijama, stručnjaci iz DARPA-e, agencije za napredna istraživanja, vjerojatno mogu najbolje oslikati kako će izgledati svijet za 30 godina – a prema njima on će biti mjesto koje nam je teško prepoznatljivo.

DARPA je Pentagonova agencija koja je zaslužna za ogroman broj inovacija u robotici, razvoj interneta, navigacija, oružja, a upravo bi robotika i umjetna inteligencija nastavkom razvoja trebali promijeniti cijeli niz industrija.

Bespilotne letjelice nastavit će svoj veliki prijelaz prema civilnom tržištu, dok bi samovozeći autmobili trebali svakodnevnu vožnju prema poslu učiniti podnošljivom. No, to su stvari koje možemo očekivati iz onoga što vidimo i trenutno. Naučnici DARPA-e pak zamišljaju budućnost u kojoj ćemo doći do trenutka da ćemo stvari oko sebe moći kontrolirati mislima.

– Zamislite svijet u kojem možete koristiti misli da bi upravljali domom ili da komunicirate s prijateljima samo koristeći moždanu aktivnost – kaže neuronaučnik Justin Sanchez. DARPA i sada radi na ovom području, a neki od primjera napretka na ovom području su implantati kojima se mogu mislima kontrolirati proteze.

Geologinja Stefanie Tompkins je govorila o tome kako ćemo moći graditi kuće i zgrade koje su iznimno čvrste, a u isto vrijeme i ekstremno lagane. U videu DARPA-e objašnjava kako ona zamišlja svijet u kojem za 30 godina nećemo moći prepoznati materijale koji nas okružuju, prenosi Business Insider.

Bivša astronautkinja Pam Melroy je govorila i o promjeni u odnosu sa strojevima pa tako misli da ćemo doći do vremena u kojem ćemo moći jednostavno razgovarati sa strojevima ili pritisnuti dugme kako bi stroj inteligentnije obavio posao. Pojasnila je kako danas moramo poduzeti niz radnji da bi pripremili letjelicu za slijetanje, a sve se mora poduzeti u određenom redoslijedu.

Ona zamišlja da bi u budućnosti slijetanje aviona moglo biti jednostavno kao kad pilot kaže stjuardesama da se pripreme za slijetanje, a letjelica bi tada obavila sav posao sama – ili možda neće ni trebati pilota u avionu .

