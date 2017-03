Naučnici bez dileme : Sabrina Pasterski je novi Albert Einstein

Jedna od stvari koje brilijantni umovi s uglednog MIT-a (Massachusetts Institute of Technology) čine je, osim što razmišljaju o prirodi svemira i izgradnji znanstveno fantastičnih gizmosa, je naravno, ovjeravaju zračnu vrijednost letjelica saveznoj vladi SAD-a.

Kad je Sabrina Pasterski jednog dana ušetala u ured kampusa u potrazi za odobrenjem zrakoplova s jednim motorom kojeg je izradila, za nju je to možda bio uobičajen dan. No, za izvršnu tajnicu MIT-a Peggy Uden koja ju je dočekala, bilo je to iznenađenje.

– Ne samo što je bila tako mlada, jer Sabrina je tada imala samo 14 godina, već je bila i djevojčica koja je letjela sama – rekla je Peggy. Danas, osam godina kasnije, 22-godišnja Pasterski je završila MIT te ima doktorat s Harvarda, a o njoj bruji cijeli svijet fizike i fizičara. Ona istražuje neke od najkompleksnijih problema i zagonetki fizike, iste one koje su mučile Stephena Hawkinga i Alberta Einsteina (čija je teorija relativnosti nedavno navršila 100-i rođendan).

Po mnogima, njena dostignuća iz godine u godinu vode upravo tome da će Sabrina Gonzalez Pasterski postati Einstein našeg doba, i to u mnogo mlađim godinama. Njeno istraživanje zadire u crne rupe, prirodu gravitacije, a poput ekipe iz serije Teorija velikog praska zaokupljena je Teorijom struna, kao i fenomenom gravitacije u kontekstu kvantne mehanike. Ona je također privukla pažnju nekih od najvećih umova NASA-e. Osim toga, osnivač Amazona i developer Jeff Bezos obećao joj je posao kad god bude spremna i voljna. Nedavno upitan vrijedi li ta ponuda još uvijek, samo je rekao “o moj Bože, da!”.

