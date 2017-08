Narod i specijalci : Policija uklonila demonstrante kod Viteza, žene u bolnici (Video)

Policija provjerava informacije da su specijalci povrijedili demonstrante koje su uklonili sa puta u mjestu Kruščica kod Viteza, gdje su protestirali protiv izgradnje hidrocentrala.Istovremeno, Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine najavljuje da će se obratiti Evropskom sudu za ljudska prava.

“Jutros, u cik zore u naselju Kruščica kod Viteza specijalna policija na silu je rastjerala demonstrante od kojih je nekoliko završilo sa ozbiljnim povredama. Demonstranti nisu pružali otpor niti su provocirali, ali bez obzira na to, policija je reagovala fizičkim uklanjanjem demonstranata te na taj način obezbijedila prolaz građevinskim mašinama preko mosta. Nakon uklanjanja demonstranata, mnogi su privedeni i nad njima se provodi kriminalistička obrada, a dosta njih se obratilo u ambulantu radi liječničke pomoći”, rekao je Viktor Bjelić iz Koalicije za zaštitu rijeka BiH.

Hasan Hodžić iz Operativnog centra MUP-a Srednjobosanskog kantona rekao je za Fenu kako je deblokada puta počela jutros u pet sati i da je dio mještana pružao otpor, ali kako MUP nema informacije o tome da ima povrijeđenih.

“Jedan dio osoba je pružao pasivni otpor, oni su premješteni i put je prohodan i pod nadzorom policije. Nemamo službene potvrde da je došlo do fizičkog obračuna i da je bilo ozlijeđenih, ali provjeravamo te informacije. To je bila klasična deblokada puta, jer putevi moraju biti prohodni i to je u nadležnosti policije”, dodao je Hodžić.

‘Fizički obračun’

Jedan od demonstranata protiv izgradnje hidroelektrana na rijeci Kruščici, Muris Dželilović, kazao je kako postoje videosnimci koji, kako tvrdi, dokazuju da je tokom deblokade došlo do fizičkog obračuna, te da ima povrijeđenih.

“Specijalna policija došla je jutros oko pet sati… Jednom su opomenuli žene da se udalje i da, ako neće milom, moraju silom. One su šutjele, a nakon toga se imalo šta vidjeti, jer su završile u Policijskoj stanici i u Domu zdravlja”, istakao je Dželilović.

Iz Doma zdravlja nisu htjeli ništa ni potvrditi ni demantirati.

Dželilović je kazao kako je put na kojem su proteklih 20 dana mještani Kruščice protestirali deblokiran, ali da oni neće odustati od borbe protiv izgradnje hidroelektrana.

“Čekamo odvjetnika i poručujemo investitoru da ovo nije završena priča jer nećemo odustati od borbe”, istakao je Dželilović.

‘Progon aktivista’

Bjelić kaže da jutrošnji incident ukazuje na to da institucije ne štite građane BiH “te da je moguće da se ovakvi monstruozni događaji mogu desiti čak ženama i djeci”.

“Mještani Kruščice brane svoje pravo na zdravu životnu sredinu i pravo na vodu, kao njihovo osnovno ljudsko pravo dok investitorima i onima koji štite njihove interese osnovni motiv je isključivo profit. Očigledno je da je privatni iznad javnog interesa što su najnovija dešavanja u Kruščici pokazala, pa i time da se sve dešavalo prije pet sati ujutro za šta su angažovane specijalne policijske jedinice koje finansiraju građanke i građani ove države.

Ako je u pitanju deblokada putne komunikacije, zašto se investitor sa mašinama našao odmah iza leđa policije i prešao most, koji je osnovna komunikacija za prolazak do lokaliteta na kojem žele da grade MHE, čim su demonstranti fizički ‘premješteni’? Ovo je za svaku osudu i čin je protiv čovječnosti i građana Bosne i Hercegovine kako bi se zaštitili oni koji donose i sprovode štetne odluke po životnu sredinu i ljude”, ističe Bjelić.

Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine najavila je da će se obratiti za pomoć kolegama iz cijele BiH i regije te Evropskom sudu za ljudska prava.

Smatraju da se radi o očiglednom kršenju prava na javno okupljanje, izražavanje mišljenja i prava na život dostojan čovjeka.

“Ovaj slučaj ćemo iznijeti kao primjer progona aktivista za zaštitu životne sredine na nadolazećoj konferenciji u Budvi, gdje će se održati sastanak potpisnica Arhuske konvencije prema kojoj vlasti trebaju da zaštite svoje građane od bilo kakvog progona”, rekao je Bjelić.

Mještani Kruščice su više od 20 dana spavali u šatorima u blizini rijeke Kruščice, kako bi spriječili početak izgradnje mini hidroelektrane na tom području.

U utorak su, također, protestirali ispred zgrade Općine Vitez upozoravajući da će hidroelektrane uništiti rijeku i okolno izletište.

Upozorenja ribolovaca

Predsjednik Udruge sportskih ribolovaca Vitez Dragan Jonjić upozorio je ranije kako bi izgradnja hidroelektrana na rijeci Kruščici označila nastavak uništavanja rijeka i ribljeg fonda u centralnoj Bosni.

“Već pet puta obnavljamo riblji fond, a autohtonih vrsta, kao što je potočna pastrva, lipljen i mladica, gotov da i nema. Rijeka Lašva i Bila su totalno uništene, a sad nam hoće uništiti i rijeku Kruščicu. Nijedna vlasnik hidroelektrane do sada nije održao obećanje da ispoštuje barem biološki minimum i to je strahota živa”, kazao je Jonjić.

Okupljeni mještani upozoravaju da područje Kruščice, osim što je označeno kao turistički potencijal, godinama služi i kao izletište stanovnicima Viteza, a odlikuje ga čista i pitka voda.