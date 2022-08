“Nakon što spasiš svijet” : Američkom glumcu i reditelju Eisenbergu uručeno Počasno srce Sarajeva

Američkom glumcu, reditelju, dramskom piscu i autoru Jesseu Eisenbergu uručeno je u ponedjeljak priznanje Počasno srce Sarajeva u sklopu 28. Sarajevo Film Festivala (SFF).

Eisenbergu, počasnom gostu 28. Sarajevo Film Festivala koji se održava od 12. do 19. augusta, dodijeljeno je priznanje uoči projekcije filma “Nakon što spasiš svijet”, njegovog rediteljskog dugometražnog prvijenca, u Ljetnom kinu Coca-Cola.

Američki glumac i reditelj, nominovan za Oscara, je prethodno prošetao crvenim tepihom SFF-a ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu gdje se okupio veliki broj ljubitelja filma i njegovih fanova kojima je dijelio autograme.

Eisenbergov rediteljski prvijenac “Nakon što spasiš svijet”, naslov koji distribuira kompanija A24, premijerno je prikazan na Sundance Film Festivalu 2022. godine, uz sjajne kritike.

Prikazan je u programu Sedmice kritike na Filmskom festivalu u Cannesu 2022. godine.

Film prati Evelyn (Julianne Moore), ženu koja je posvetila život pomaganju ljudima u nevolji, ali se ne uspijeva zbližiti sa svojim sinom Ziggyjem, internet-zvijezdom u usponu nezainteresovanom za svjetske probleme. Ovaj emotivni film, čiji scenarij i režiju potpisuje Jesse Eisenberg, zabavan je i iznimno perceptivan portret majke i sina koji su naizgled potpuno različiti, ali zapravo su puno sličniji nego što su to voljni priznati.

Eisenberg je rođen 5. oktobra 1983. godine u Queensu, New Yorku. Pohađao je New School University, u New Yorku, gdje je studirao liberalne umjetnosti, s fokusom na demokratiju i kulturni pluralizam. Studirao je i u The New School u njujorškom Greenwich Villageu.

Među filmovima u kojima je Eisenberg ostvario uloge između ostalih, su: “Roger Dodger”, “The squid and the whale”, “Adventureland”, “Zombieland”, “The social network”, “Now you see me”, “Batman V. Superman”, “Justice league”.

U predstojećem periodu, Eisenberg će igrati glavnu ulogu Tobyja Fleishmana u FX limitiranoj seriji “Fleishman is in trouble”, zasnovanoj na istoimenom bestseleru Taffy Brodesser-Akner.

