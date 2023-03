Najuzbudljivija filmska noć godine : ‘Sve u isto vrijeme‘ najbolji je film! Brendan Fraser najbolji je glumac, a Michelle Yeoh najbolja glumica!

Naučno -fantastična komedija “Sve u isto vrijeme” redatelja Daniela Kwana i Daniela Scheinerta apsolutni je pobjednik 95. dodjele nagrade Oscar.

Film o porodici azijskih imigranata koja jednog dana zapne u multiverzumu osvojila je Oscara za najbolji film, Kwan i Scheinert osvojili su Oscare za režiju i originalni scenarij, zvijezda filma Michelle Yeoh postala je prva glumica azijskog podrijetla koja je dobila Oscara za glavnu žensku ulogu, a nagrade za najboljeg sporednog glumca i glumicu otišle su Ke Huy Quanu i Jamie Lee Curtis. Konačno, kući s famoznim zlatnim kipićem ide i montažer filma Paul Rodgers.

Njemački antiratni film “Na zapadu ništa novo” švicarskog redatelja Edwarda Bergera osvojio je četiri Oscara, i to one za najbolji međunarodni film, filmsku glazbu, filmsku fotografiju i scenografiju.

Oscara za najbolju glavnu mušku ulogu dobio je američki glumac Brendan Fraser za svoj rad na filmu “Kit” redatelja Darrena Aronofskog. “Kit” je nagrađen i za šminku te masku.

Pomalo iznenađujuće, Oscara za scenarij prema predlošku dobila je kanadska redateljica Sarah Polley za film “Žene govore” koji se temelji na istoimenom romanu Miriam Toews.

“Pinokio Guillerma del Tora” meksičkog redatelja Guillerma del Tora proglašen je najboljim dugometražnim animiranim filmom, a “Navaljni” redatelja Daniela Rohera najboljim dugometražnim dokumentarnim filmom.

Oscar za najbolju pjesmu otišao je M. M. Keeravaniju i Chandrabosu, autorima međunarodnog hita “Naatu Naatu” iz film “RRR”.

Ruth Carter dobila je Oscara za najbolju kostimografiju za svoj rad na filmu “Crna pantera: Wakanda Zauvijek”, “Avatar: Put vode” nagrađen je za specijalne efekte, a “Top Gun: Maverick” za zvuk.

Uvjerljivo najveći gubitnici ovogodišnje dodjele su “Tár” redatelja Todda Fielda, “Fabelmanovi” Stevena Spielberga, “Duhovi otoka” britansko-irskog filmaša Martina McDonagha te “Elvis” Baza Luhrmanna.

Ta su četiri filma ukupno bila nominirana za 30 Oscara, a nisu dobili niti jedan.

Prijenos dodjele trajao je blizu tri i pol sata, no ove je godine djelovao nešto lepršavije i brže. Voditelj Jimmy Kimmel nije previše riskirao s humorom, a više se puta referirao na šamar koji je Will Smith na prošloj godini opalio komičaru Chrisu Rocku. S obzirom na to da je dodjela prošla bez incidenata i u ležerom tonu, Kimmela bi Akademija mogla pozvati da vodi i 96. dodjelu.

