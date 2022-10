Muriz Memić: “Neću više da slušam laži! Spreman sam blokirati Sarajevo”

Muriz Memić, otac Dženana Memića, danas je komentirao novo ročište.

“Osvrnuo bih se malo na Hasana Dupovca koji je lagao i danas pokušava obmanuti sud. Čuli smo u sudnici od više svjedoka da je 9. 2. skidao snimke sa kuće Šerifa Konjevića, 10. 2. traži od suda dozvolu. 17. 2. sud dostavlja naredbu da mogu skinuti snimke. 24. 2. Mevludin Halilović, nadređeni Dupovcu, vraća naredbu sudu i kaže da nije realizirana. Znači, Hasan je sakrio snimke. 29. 3. izdaje se nova naredba i skida se snimak sa kuće Šerifa Konjevića. I izdaje se papir da su skinuti. To je legalno. Hasan Dupovac je nelegalno skinuo snimke koje nismo vidjeli u sudnici. On govori da je to legalno, ali nije. Alisa mu je tu noć rekla, prvo da nije išao auto iz pravca Aleje, da ga nije čula iza leđa, kasnije da ju je udarilo sleđa. Pa odakle je došao auto?

Josip Barić pravi zapisnik, koji je štur. Nije od Alise izuzeo tene i odjeću, a od Dženana je sve izuzeo. Josip Barić zapisuje da mu je Alisa rekla da ih 100 posto nije udario auto nego da ih je neko napao iza drveta. Dalida Burzić je otvorila istragu za ubistvo bez izjave Barića. Znala je da je ubistvo, a sad kaže da je Barić vodio istragu u krivom pravcu. Alisa joj je rekla da je ubistvo. Istraga koja se vodila protiv Barića, Dupovca i ostalih je vodio tužilac Sead Kreštalica i to je sve obustavljeno”, rekao je Memić.

On je kazao da se i tužilac Kreštalica nalazi u krivičnoj prijavi.

“On mora biti procesuiran i Dalida Burzić. Ja sam spreman blokirati Sarajevo ako to ne bude. Mogu dovesti sto šlepera da blokiram Sarajevo. Neće se s mnom igrati, praviti me budalom. Neću ja po stoti put slušati laži Hasana Dupovca”, naveo je Memić.

(Kliker.info-agencije)