Muhamed Filipović : “HDZ podstiče ogavni nacionalizam, zelena transverzala je glupost”!

Niko pametan u BiH neće osporvati Hrvatskoj da gradi Pelješki most pod okolnostima koji nam, kao državi, garantuju pristup otvorenom moru u skladu sa međunarodnim standardima. Međutim, svako će osporavati da se grade mostovi i preduzimaju koraci bez saglasnosti zainteresovanih strana.

Ovo je u razgovoru za Vijesti.ba poručio akademik Muhamed Filipović, osvrćući se na stavove koje je HDZ BiH iznio u vezi sa realizacijom ovog projekta, a koji kažu da su bošnjački politički predstavnici spremni žrtvovati strateške i infrastrukturne interese cijele države u korist vlastitih (etničkih i nacionalnih) interesa, predstavljajući to kao patriotizam.

Iz HDZ-a BiH su, između ostalog, postavili pitanje izgradnja mosta “utiče na geopolitičke vidike bošnjačkih lidera u pogledu bosansko (hercegovačkog) juga?”.

“Još 1995. godine, tzv. bošnjački intelektualci pod palicom Ibrahima Bušatlije i Bosanskog pomorskog društva (sa sjedištem u Vogošći) izdali su svojevrsni manifest pod nazivom „Bosansko primorje i Neum“ u kojem su sadržani geopolitički pogledi na prostor Neuma i izgradnje pomorske luke na tom prostoru. Veliki san spomenutog Bušatlije, još 1995. godine predviđao je Neum kao strateško uporište bosanskih ciljeva i izlaska na more kao i pokušaja direktnog utjecaja na taj prostor kroz izgradnju morske luke, a samim time i izmjene etničkog sastava kojim bi tadašnji bošnjački lideri uspjeli poklopiti jedini prostor na kojem je BiH imala pristup moru. Konjic i Jablanica (plus Stolac i Neum) predstavljao je tzv. zelenu transverzalu kojom bi Sarajevo dugoročno dirigiralo i koji bi držali direktno pod svojom kontrolom, a samim time i uvjetovali sve buduće projekte”, ističe se u HDZ-ovom saopštenju za javnosti.

Prema ocjeni akademika Filipovića, izneseni navodi su glupost, koja nema veze sa stvarnošću.

“HDZ BiH kao premisu za sve svoje navode ima to da postoje nekakve hrvatske, od BiH kao cjeline, nezavisne teritorije. To je nonsens i laž. To je herceg-bosanska konstrukcija, koja je u Hagu osuđena kao zločinački poduhvat. Nema nigdje nikakvih hrvatskih, srpskih, muslimanskih, odnosno bošnjačkih ekskluzivnih teritorija. Sva teritorija je teritorija države BiH koja jedina postoji”, poručio je akademik Filipović.

On je istakao kako BiH je, kao država, dužna da razvija svoje potencijale, te da niko ne može da joj osporava pravo na to.

“Pošto imamo izlaz na more 23 kilometra, imamo mogućnost, dužnost i pravo, po svim međunarodnim zakonima, da u interesu naše cijele zemlje razvijamo taj prostor”, dodao je akademik Filipović.

On je naveo kako su zvaničnici HDZ-a BiH zaboravili da je BiH istorijski pomorska zemlja, te je podsjetio da je BiH Dubrovniku poklonila Pelješac, ali i da je držala pola Dalmacije i Klek.

“Oni ne vode računa o tome i misle da je to hrvatsko. Ne, to je bosanskohercegovačko. Ali oni neprestano podstiču tu svinjariju, to je ogavni hrvatski nacionalizam koji više nije ni prikriven”, smatra akademik Filipović.

On je zaključio da BiH, u konačnici, treba da ocijeni da li je strateški i infrastrukturno gradnja Pelješkog mosta korisna za nju, a ne da to ocjenjuju stratezi iz Hrvatske.

(Kliker.info-Vijesti)