Moćni senator: Vrijeme je da liberali preuzmu kontrolu

Prije 70 godina, kada je objavljivao svoj plan američke pomoći zemljama razorenima Drugim svjetskim ratom, zapovjednik američkih vojnih snaga George Mashall naprosto je utvrdio: “Situacija u svijetu vrlo je ozbiljna.”

Tim je citatom u The Economistu svoj članak o obrani liberalnog svjetskog poretka započeo John McCain, republikanski senator iz Arizone, predsjednik Senatskog odbora za oružane snage. McCain tako ocjenjuje da Marshallova izjava danas zvuči tačnije nego bilo kada još od 1947. godine.

Svijet se suočava s najkompliciranijim i obeshrabrujućim problemima u posljednjih sedam desetljeća. Dok globalni vođe slažu našu političku budućnost, jako će nam pomoći ako se osvrnemo na našu kolektivnu prošlost. Vođe u poslijeratnom dobu svjedočili su slomu svjetskog poretka. Vidjeli su kako su otvorena tržišta dovela do protekcionizma i siromaštva. Vidjeli su kako etničke i nacionalističke strasti vode u nasilje i patnju. Vidjeli su kako brutalne ambicije neprijateljskih velikih sila vode u rat i genocid.

U dobu odmah nakon tog tragičnog doba ti su vođe podigli liberalni svjetski poredak koji je doveo do razdoblja stabilnosti, sigurnosti i razvoja kakvi do tada nisu zabilježeni. Taj novi poredak odbacio je principe koji su doveli do propasti onog poretka koji mu je prethodio. Nije se temeljio na etno-nacionalizmima, sferama utjecaja i imperijalizma po kojem onaj ko je moćan, taj je i u pravu. Temeljio se na univerzalnim vrijednostima, ljudskim pravima, vladavini prava, otvorenoj trgovini i nacionalnom suverenitetu.

Taj liberalni poredak nije se dogodio slučajno. Bio je to rezultat snažnih, neumornih nastojanja za napretkom, odbranom i očuvanjem vrijednosti utkanih u temelje takvog sistema. Danas, na one koji još vjeruju u liberalni demokratski svijet kao najbolji način za održanje stabilnosti i drugih blagodati, pada ista takva zadaća. U svom govoru, nakon što je označio očitu ozbiljnost poslijeratne situacije, general Marshall je nastavio:

“Smatram da je jedan od problema i nevjerovatna složenost mase činjenica i podataka koji se predstavljaju javnosti preko štampe i radija, što dovodi do toga da čovjek s ulice teško može jasno procijeniti situaciju.” Mi se danas suočavamo s istom poteškoćom. Posljednjih godina svjedočimo stalnom urušavanju liberalnog poretka i institucija koji ga štite. Građani mnogih nacija okrenuli su se od univerzalnih vrijednosti prema stalnim odnosima s etničkoj i rasnoj pripadnosti, prema sektaštvu.

Postaju sve netrpeljiviji prema useljenicima, izbjeglicama i manjinama. Ekonomski su se zatvorili, skloniji su protekcionizmu nego integracijama. Sve su im simpatičniji autoritarni vođe i moćnici u politici. Najgore, čini se da su odustali od same ideje liberalizma, od volje za postojanjem bilo kakvog svjetskog poretka. Vidjeli smo rezultate izbora širom svijeta; od glasanja o Brexitu do uzleta populističkih stranaka po Njemačkoj, Francuskoj, Poljskoj i Mađarskoj, te – naravno – u SAD-u gdje su glasači izabrali vanjsku politiku tipa “Amerika prva”, ukorijenjenu u nacionalizmu i protekcionizmu.

Mnoštvo je stvari koje su dovele do toga. Kao branitelji liberalnog poretka postali smo samozadovoljni i počeli smo griješiti. Vremenom smo pokušali činiti previše, dok smo u drugim situacijama propustili učiniti dovoljno. Izgubili smo dodir s mnogim građanima i presporo smo prepoznavali i odgovarali na njihove poteškoće. Sada sebi moramo priznati tu stvarnost. No, to činiti ne znači izgubiti nadu i ustuknuti.

To je izbor s kojim se suočavaju svi koji vjeruju u liberalni svjetski poredak i u 2018.; ili prihvatiti propast ili potaknuti oporavak. Hoćemo li dopustiti daljnju eroziju temelja naše sigurnosti i prosperiteta ili ćemo ponovo početi raditi na njihovom napretku? U ime opstanka budućih generacija mi ne smijemo odustati. Moramo se postaviti poput onih koji su izgradili najuspješniji pothvat u povijesti i osigurali da on opstane narednih 70 godina – i preko toga.

Što se nas tiče, ja sam svjestan duboke zabrinutosti među našim saveznicima širom svijeta o tome hoće li Amerika odustati od svog globalnog vodstva. U vremenima poput ovih niko ne bi trebao počiniti grešku i kladiti se protiv SAD-a. Amerika ostaje najveća demokratska sila na svijetu s najvećom vojnom moći na planeti i u svojoj srži i dalje nosi univerzalne vrijednosti koje su nas učinile svjetionikom nade za one koji traže slobodu. Imamo priliku oblikovati političke trendove 2018.

Za one koji će braniti liberalni svjetski poredak moramo biti ustrajni i budni. Moramo obnoviti naš zajednički moralni cilj. Moramo vjerovati da su naše vrijednosti vrijedne borbe za njih. Marshall je svoj govor završio: “Teškoće se mogu prevladati vizijom i voljom našeg naroda da se suoči s ogromnom odgovornošću koju je povijest očito postavila pred našu zemlju.”

Povijest tu odgovornost nije otklonila od Amerike, ali je pozvala sve koji dijele liberalne demokratske vrijednosti da se okupe oko zajedničkog cilja. Zajedno mi se možemo suočiti s izazovima današnjeg svijeta, možemo se othrvati mnogim prijetnjama s kojima se suočavamo i osigurati blagoslov slobode za buduće generacije.

