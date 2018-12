Mladi,lijevi lavovi: Magazinović, Mašić i Čengić vode SDP u konačnu propast

Državni SDP-ovo zastupnik Saša Magazinović na Jahorini gradi apartmane zajedno sa Esadom Mavrićem. Ovaj službenik Vijeća Evrope, koji je organizator brojnih seminara na kojima, obično, kao predavača i eksperta, za honorare, angažuje svog partnera iz građevine – Sašu Magazinovića.

„U protekle četiri godine nisam dobijao nikakav novac od Vijeća Evrope. Esada Mavrića poznajem. Zajedno smo investirali u gradnju vlastitog objekta. Potpuno ste promašili, kao i inače kada sam ja u pitanju“, napisao Magazinović.

Ali na naknadno pitanje da li je besplatno učestvovao na okruglim stolovima i radionicama koje je organiziralo Vijeće Evrope, odnosno Esad Mavrić – Saša Magazinović nije odgovorio. Bilo je, nakon toga, bespredmetno pitati Magazinovića kako je njegova supruga Anamarija tokom vladavine SDP-a zaposlena u Ministarstvo zdravlja Federacije BIH. Sjetimo se, samo, kako je, gostujući na N1, Magazinović priznao da „nije moralno“ da brat generalnog sekretara SDP-a BiH Irfana Čengića prima novac od Fonda u kojem odlučuje njihov stranački kolega – Nerin Dizdar. I baš sa tim „nemoralnim“ Čengićem i Damirom Mašićem, Saša Magazinović pokušava da uspostavi apsolutnu kontrolu nad SDP-om BiH, obračunavajući se, pritome, i sa samim predsjednikom Stranke Nerminom Nikšićem.

Dan nakon što je delegacija SDP-a BiH, predvođena Nerminom Nikšićem održala sastanak sa čelnicima SDA, član SDP-ove delegacije Miro Lazović je kazao da bi se trebalo razgovarati sa SDA zbog opstanka države BiH, te da „SDP na državnom nivou treba biti opozicija onima koji ruše državu BiH“. Reagirao je Saša Magazinović.

„Etiketiranjem, određivanjem i uvredama članova ljevičarskih stranaka, SDA je dala odgovor na pitanje zašto niko neće s njima“, napisao je Magazinović na svom Facebook profilu, prije nego je i službeno rukovodstvo SDP-a BiH zauzelo bilo kakav stav u vezi sa sastankom Nikšić –Izetbegović.

Šest dana poslije, u Zastupničkom domu FBiH Magazinovićevi prijtelji, Irfan Čengić i Damir Mašić su sklopili koaliciju sa A-SDA i PDA. Neformalni lider A-SDA Rifat Hozanović dvaput je pravosnažno osuđivan (jednom zbog nasilja, drugi put zbog krađe novca iz Merhameta), dok je predsjednik PDA Mirsad Kukić osuđen samo jednom zbog korupcije, a u drugom mu je predmetu suđenje u toku.

Uslijedio je, potom, SDA-ov odgovor na državnom nivou. Tradicionalno, Bakir Izetbegović je otišao sa Dodikom i Čovićem, ali glasanje Saše Magazinovića i njegovih kolega prilikom izbora članova Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH više je nego interesantno. SDP je glasao protiv izbora Denisa Zvizdića za člana Kolegija, dok je na insistiranje Saše Magazinovića, Klub SDP-a BiH bio suzdržan prilikom izbora HDZ-ove kandidatkinje Borjane Krišto.

A onda je na red došao kantonalni nivo. U Kantonu Sarajevo ponovo su glavnu riječ vodili Mašić, Magazinović i Irfan Čengić, pa su tako odlučili podržati novu reformsku Vladu u kojoj glavnu riječ vode kumovi i prijatelji Damira Mašića i Irfana Čengića. Sve je to izazvalo revolt SDP-ovog kantonalnog zastupnika Damira Nikšića koji se, faktički, proglasio nezavisnim zastupnikom, osudivši pritome kadrovsku politiku koju su vodili Čengić, Mašić i Magazinović.

Problemi su posljednih dana i u SDP-u Tuzlanskog kantona. No gore su aršini malo drugačiji. Općinski odbor SDP Živinice 4. 12. 2018. godine osudio je istup trojice svojih vijećnika zbog koaliranja sa SDA u tom gradu. Pokrenut je postupak protiv njih, no prije nego što su izrečene mjere, Predsjedništvo SDP-a BiH je raspustilo svoj Odbor koji je želio kazniti one koji su koalirali sa SDA.

Smijenjena je predsjednica Općinskog odbora SDP-a Amila Hodžić, koja je, inače, zastupnica u Skupštini Tuzlansog kantona. Uslijedila je, potom, pobuna općinske organizacije, no vrh SDP-a je odlučan. Amila Hodžić više nije predsjednica, dok odbor preuzimaju kadrovi koji su podržali koaliciju sa SDA, među kojima je Mujo Muratović, sin SDP-ovog federalnog zastupnika Hasana Muratovića. Mujo Muratović je, inače, blizak prijatelj Irfana Čengića s kojim ide u lov na jelene lopatare. Za to vrijeme, Magazinoviću i Mašiću saradnja SDP-a i SDA u Živinicama ne smeta.

A sada – matematika. U Kantonu Sarajevo, gdje, uglavnom, upravljaju Mašić, Magazinović i Čengić SDP nije doživio skoro nikakav porast. Uprkos tome što se Magazinović hvalio da je njegov rezultat „veći za 220 posto“, službena stranica CIK-a pokazuje da je SDP BiH u Kantonu Sarajevo porastao za „nevjerovatna“ 2344 glasa.

Na izborima 2014. godine, kada je SDP vodio, za Magazinovića danas omraženi Zlatko Lagumdžija, SDP je osvojio 19.866 glasova. Danas, pod palicom trojca bez kormilara – SDP je porastao na 22.212. Pritome, SDP u Kantonu Sarajevo nema nijednog općinskog načelnika. Tokom mandata Zlatka Lagumdžije SDP je imao gradonačelnika Sarajeva.

Istovremeno, u Republici Srpskoj, gdje glavnu riječ vodi Magazinovićev prijatelj Vojin Mijatović, SDP ne postoji kao faktor. Nemaju nijednog zastupnika u Narodnoj skupštini RS-a. Na izborima 2014. godine SDP je osvojio 12 471 glas u RS-u, dok su 2018. godine, pojačani Vojinom Mijatovićem i koalicijskim partnerima osvojili 11 157 glasova. Dakle, 1300 glasova manje.

I za kraj – dosljednost.

Juni 30. 2014. godine. Saša Magazinović u odbrani lika i djela Zlatka Lagumdžije.

„Ako smijene Lagumdžiju, svi ćemo se povući iz vlasti“.

Juni 29. 2018. godine. Saša Magazinović u pismu Zlatku Lagumdžiji.

„Danas me stid ljudi koje sam ubjeđivao da od vas može biti koristi“

Avdo Avdić (Žurnal)