Mladen Bosić otkriva : Čović Dodika koristi kao ovna da razvali dejtonsku BiH i poveća šansu da dobije treći entitet

Govoreći u Centralnom dnevniku na FACE TV o saradnji predsjednika bh. entiteta Republika Srpska Milorada Dodika i predsjednika vodeće hrvatske partije u BiH HDZ-a Dragana Čovića Bosić je rekao da je u toj kombinaciji Čović ipak mozak, a da mu Dodik koristi za razbijanje dejtonske BiH, kako bi u tako razbijenoj zemlji ostvario treći entitet.

„Čoviću treba neko kao kad su u srednjovjekovnim vremenima onim ovnom razbijali vrata zamka. Treba da mu posluži kao neko ko će razvaliti dejtonsku konstrukciju, jer u razvaljanoj konstrukciju ima šansu da izvuče treći entitet“, rekao je Bosić, prenosi agencija Patria.

Govoreći o benefitima koje Dodik ima od Čovića, Bosić je rekao da Dodik vjeruje kako preko Čovića, odnosno Hrvatske može izaći iz političke izolacije u međunarodnim krugovima, a u kojoj se sada nalazi.

„Dodik je u izolaciji političkoj, međunarodnoj, i to nije nikakva tajna. Zaobilize ga, osim ponekad Wigemark, ruski ambasador, i ode u Srbiju. On žudi za spoljenim priznanjm. I, on se nada da će preko Čovića i Hrvatske otvoriti taj njegov put. Misli da se može osloboditi te izolacije i tu je njegova zainteresiranost prema Čoviću“, rekao je Bosić, dodajući da je Dodik iz te političke izolacije pokušao izaći i preko desnih partija u Austriji.

Bosić smatra da razvaljivanjem dejtonskog okvira BiH svi mogu proći samo gore. Govoreći o srpskom narodu rekao je da su Srbi Dejtonom dobili da ih niko ne može preglasati u BiH, te da imaju RS koja praktično ima i neke elemente konfederacije, kao i to da ih niko u RS ne može ugnjetavati.

(Kliker.info-NAP)