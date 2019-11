Mladen Bosić : “Nije tajna da su Dodik i Čović u neraskidivoj ljubavi i da imaju iste ciljeve”

Delegat u Domu naroda Parlamenta BiH i član Predsjedništva SDS-a Mladenom Bosićem govorio je za N1 o trenutnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini.

Kazao je šta je zatekao danas kada je došao na posao:

“Poslanici nisu tu, Parlament ne radi, blokiran je. Prošlo je godinu i nešto do izbora, smatram da prije svega političari koji su doveli do ovoga ne shvataju da oni imaju odgovornost da rade posao za koji su ih ljudi birali, da ne govorim o platama i primanjima koje teku. Ono što u našem društvu generalno nedostaje je odgovornost. Odgovornost jer ne možemo da usvojimo zakone koji su nam potrebni.”

Uprkos blokadi i neradu u Parlamentu poslanici i delegati se ne odriču svojih plata, kao ni Mladen Bosić.

“To je ružan osjećaj, ali moramo vidjeti zašto su ljudi dovedeni u tu situaciju. Ima ljudi koji su odgovorni za ovo. Oni koji su odgovorni bi htjeli da nas sve stavite u isti koš. Vjerujem do kraja ove godine da će se nešto desiti. Ove tri stranke koje su dobile najviše glasova, na osnovu kojih su izabrana oba doma Parlamenta treba da završe taj posao koji su počeli. Ovakva situacija u kojoj sve tri stranke postavljaju uslove koji blokiraju proces jasno govori da nisu spremni ili da neće to. Ako to nije moguće u svakoj normalnoj demokratiji traži se novi mandatar”, kazao je Bosić govoreći o nemogućnosti formiranja vlasti i odblokiranja rada institucija BiH te dodao:

“Postoji odgovornost za funkcionisanje ove države. Svi snose odgovornost čak i SDS koji nema dovoljan kapacitet da riješi ovaj problem. Znači, ukoliko ne ide treba pokušati na neki drugi način okupiti 22 glasa. Mi ne sprečavamo formiranje vlasti, očekivali smo da će to uraditi, ali se pokazalo da nisu i šta sad? Treba vidjeti postoje li druge opcije, ukoliko postoje. Bilo bi sasvim pristojno da su te tri stranke rekle da su pokušale, ali nisu uspjele da dovrše taj posao.”

Istakao je kako predstavnici ovih stranaka šalju signale kao da se nešto dešava.

“Ako je ovo smišljeni plan blokade, on će zaista dovesti do nesagledivih posljedica. Ako je to plan, to je plan rasturanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, plan koji treba da dovede nešto novo. HDZ je javno izašao sa pričom da kroz treći entitet žele da se ostavi po strani Dejtonski mirovni sporazum. SNSD je kroz svoju deklaraciju rekao da ne želi Dejtonski sporazum, odnosno najavio je odvajanje RS od BiH. SDA ponovo govori o unitarnoj BiH koja je neprihvatljiva za Srbe i Hrvate. Sve tri te stranke žele da se rasturi ovo što imamo. Njima je najvažnije da kontrolišu mehanizme vlasti”, rekao je Bosić.

Komentarisao je posljednje izjave Milorada Dodika da ga ne interesuje Savjet ministara:

“Niko normalan ne može povjerovati da Dodika ne zanima vlast. Svaki nivo vlasti je Dodikov mentalitet. To ne ostavlja prostor za kompromis.”

Sva tri lidera stranaka koje treba da formiraju vlast postavljaju nemoguće uslove.

“On (Izetbegović) je postavio uslov. Prvo treba formirati organe vlasti koji treba to da rješavaju. Čović je postavio uslov izmjene Izbornog zakona da bi se formirala federalna vlada. Dodik pokazuje svoj karakter blokirajući institucije direktno. On ne bježi, ne sakriva se. On je možda i najpošteniji u toj igri koja se igra”, istakao je Bosić.

Bosić je kazao kako ne posotoji ni politička, ni građanska volja da se uđe u NATO, te da Izetbegović možda “šalje poruku da će odustati od zahtjeva” da se prvo pošalje ANP pa formira Savjet ministara. Odgovorio je i šta bi SDS uradio da je na mjestu SNSD-a:

“Ni sa SDS-om ne bi došlo do formiranja Savjeta ministara. U ovom trenutku ne postoji nijedna politička stranka koja će to uraditi.”

Bosić je komentarisao i sastanak lidera SNSD-a i HDZ-a sa Miroslavom Lajčakom:

“Mislim da je Lajčak poslao vrlo nezgodnu i opasnu poruku što je prihvatio njih trojicu zajedno. Nije tajna da Dodik i Čović su u neraskidivoj ljubavi i da imaju iste ciljeve. Ta politika dva na prema jedan je dovela do dodatnog nepovjerenja. Mislim da su bošnjački političari dodatno opterećeni tim da će biti slabiji partneri, odnosno da će morati igrati kako njih dvojica budu svirali. To dodatno opterećuje formiranje vlasti.”

“Očigledno nije uspio (Lajčak) ništa osim što je poslao poruku da je on igrač koji njih podržava”, dodao je Bosić.

Govoreći o koalicionim odnosima SNSD-a i DNS-a, Bosić je kazao kako je Marko Pavić doživio poniženje od Milorada Dodika.

“Taj odnos SNSD-a i DNS-a je mali dio čitavog procesa koji se dešava u Republici Srpskoj, a to je pokušaj Milorada Dodika da atomizuje sve stranke, da im umanji snagu i značaj kupovanjem poslanika, cijepanjem stranaka, podmićivanjem. Zatim pravljenje novih stranaka, tako je nastao DEMOS, tako je nastala Ujedinjena Srpska. Isto to radi Dodik i SNSD-u. On pokušava da samo on ostane stub oko kog se vrti cijela vlast”, kazao je Bosić.

Dodao je kako je SDS doživio mnogo udaraca od Milorada Dodika, te da oni u SDS-u najbolje znaju kako funkcioniše to kupovanje poslanika jer su, kako je kazao Bosić, mnogo puta vidjeli da se ljudi prodaju “kao na pijaci”.

(Kliker.info-N1)