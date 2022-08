Mirsad Hadžikadić: Imam odlične šanse da pobijedim na izborima, ako se bude glasalo po kvalitetu kandidata (Video)

Gost O Dnevnika bio je predsjednik Platforme za progres Mirsad Hadžikadić.Na samom početku razgovora podijelio je sa nama svoja očekivanja od Općih izbora u oktobru ove godine.

– Očekujem tešku borbu. Očekujem da, ukoliko ljudi zaista glasaju po kvalitetu kandidata i po svom izboru, ja imam odlične šanse da pobjedim. Ako ljudi budu vezanih ruku, neslobodni, ukoliko povjeruju da eto treba smijeniti jednog umjesto da se borimo za nešto, za nekakvu državu, onda može biti drugačija priča. Ali ja ako uradim svoj dio posla, vjerujem u sebe i znam ko sam i šta sam. Vjerujem da imam odlične šanse, ocijenio je Hadžikadić.

Platforma za progres na ove izbore izlazi kao koalicija zajedno sa Nezavisnim blokom, Pokretom “Red” i Posavskom strankom. Najavio je da će biti velikih promjena.

– Mi to gledamo kao pokret zato što smo definisani skupom principa. Tu je i Savez demokratskih snaga koji djeluje po teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Tu je i Napredna demokratska stranka sa Ilidže i to je stvarno ideološki jasno definisana koalicija koja želi da svojim principima promijeni narativ u ovoj državi. Mi smo pokret zato što vjerujemo da mora biti drugačije i bolje, da korupcija i sve ovo na šta je naše društvo naviklo da je normalno, da im kažemo da to nije normalno, istakao je.

Više puta je ponavljano da je Platforma za progres privjesak SDA.

– To su priče koje dolaze sa građanske strane, pošto se boje Platforme za progres. Nemamo nikakve veze sa SDA. Apsolutno nikakve. Mi smo bili kritičari SDA više nego bilo koje druge stranke, uključujući njihovog predsjednika Bakira Izetbegovića. Njegovo vrijeme nije trebalo ni biti. Vrijeme SDA je prošlo. Dok se ne reformišu nemaju šta tražiti u politici BiH. Isto tako građanska strana, dok nas ne ubijede da imaju neki program i promjenu, nema razloga da im vjerujemo. Isto rade 30 godina. Imamo dvije nepromjene koje tvrde da su promjene, dodaje Hadžikadić.

