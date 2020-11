Miro Lazović: Dodik i Čović pred svijetom pokazali pravo lice, vrijeme za sankcije

– Mislim da je neformalna konferencija koju je režirao ruski ambasador pri Vijeću sigurnosti UN doživjela potpuni krah nakon Čovićevog, a pogotovo Dodikovog nastupa – rekao nam je Lazović.



Bitnim naglašava da su se ambasadori pri Vijeću sigurnosti UN ogradili od tih njihovih stavova, te pružili punu podršku visokom predstavniku Valentinu Inzku za njegov rad, ali i BiH kao cjelovitoj državi koja u narednom periodu treba da doživi određene transformacije ka građanskoj državi.



– Čovićev i Dodikov nastup smatram totalnim porazom njihove politike koja posljednjih godina Bosnu i Hercegovinu drži kao taoca. Dodik se u svom euforičnom nastupu toliko zanio kao da je govorio u šatoru na nekoj svadbi u Laktašima – ističe Lazović.



U te svoje političke teze, dodaje, Dodik je uvukao i Hrvatsku kao članicu EU, na način da ta zemlja derogira vrijednosti Brisela i EU. Dodiku će se to, mišljenja je naš sagovornik, vjerovatno obiti o glavu.



– Ali to je isto tako patka Draganu Čoviću koji stalno govori da on i njegov HNS europeiziraju BiH, a svojim nastupom potvrđuje da radi suprotno – ocjenjuje Lazović.



Primjećuje da Čović nijednom jedinom riječju nije spomenuo presudu Suda za ljudska prava u Strasbourgu u slučaju “Sejdić i Finci”, koja je krucijalna, neophodna i od koje se neće moći pobjeći u budućim transformacijama Ustava BiH.



– I jedan i drugi pred svijetom su pokazali onakvo svoje lice koje mi poznajemo već dugi niz godina. Dobro je da je organizirana ta konferencija, da se svijet uvjeri kakve su retrogradne i anahrone politike još uvijek prisutne u BiH, koje su u potpunosti suprotne evropskim principima i standardima – konstatuje Lazović.



Ocjenjuje da posljednji napadi na Inzka mogu potaknuti međunarodnu zajednicu da poduzme ozbiljnije korake u rješavanju problema u BiH.



– Vrijeme je zaista da se međunarodna zajednica puno više aktivira i uozbilji zbog blokada i kočnica koje tandem Čović-Dodik postavlja na putu BiH ka EU i NATO-u. Ja očekujem da će, prije svega, američka administracija sa Bidenom na čelu i u dogovoru i zajedništvu sa EU, poduzeti aktivnosti koje su neophodne da se otklone te blokade – govori Lazović.



Vjeruje i da će Inzko, nakon svih silnih napada i uvreda koje je na negov račun pred očima svjetske javnosti iznio Dodik, dobiti značajniju podršku od zemalja članica Vijeća za implementaciju mira (PIC), na način da možda i počne koristiti bonske ovlasti.



– Mislim da je došlo vrijeme da međunarodna zajednica mora, ne samo etiketirati političare u BiH, već ih i na neki način sankcionirati zbog opstrukcija i blokada na reformskom putu BiH – zaključuje Lazović u razgovoru za Vijesti.ba.



D.K. (Vijesti)