Mirko Šarović upozorava : “Ušli smo u proces kome nema kraja”

Iz SNSD-a su kazali da “SDA i SDS pripremaju zavjeru u kojoj će nakon što Denis Zvizdić preuzme poziciju predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta BiH, poziciju prvog čovjeka Savjeta ministara preuzeti Mirko Šarović, trenutni ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara”. Međutim, Šarović tvrdi da “nije bilo takvih dogovora, niti je o tome razgovarano unutar Srpske demokratske stranke”.



“Ne znam zaista odakle takvi strahovi, uopšte ne znam šta će gospodin Zvizdić da učini narednih dana i sedmica. Mislim da je to jedan od mnoštva spinova koji slušamo svaki dan. Bilo kakve razgovore sa bilo kim ne bih vodio na način da se skriva bilo šta”, kazao je Šarović.



Na današnjim redovnim konsultacijama Denisa Zvizdića, Vjekoslava Bevande i Mirka Šarovića pred sjednicu Savjeta ministara, Šarović kaže da su se našalili na temu zavjere pri čemu je Denis Zvizdić ponovio da ne zna zašto bi preferirao Šarovića kada može predložiti Bevandu.



Šarović nije hito da odgovori da li lično ima preferencije na tu poziciju:



“Ostaviću vas bez odgovora čisto radi onih koje ovo interesuje i koji se sekiraju zbog ovoga, da još razmišljaju šta će se po ovom pitanju desiti.”



“Jeste ovo neobična situacija, obično se radi o sukobima interesa. Zakon nikada ni u jednom svom dijelu ne govori o tehničkom mandatu, nego govori o tome da Savjet nastavlja da radi dok se ne izabere onaj drugi. Ovo je varijanta u kojoj postoje neke regule koje su isključivo radi naših odnosa onakve kakve jesu”, istakao je Šarović.



U javnosti postoje i informacije da se “zagovara nova većina bez SNSD-a i HDZ-a”, međutim, Šarović nije direktno potvrdio takve navode.



“Očito da ovaj proces (formiranja vlasti) neće da traje samo dva tri mjeseca kako smo mislili. Ulazimo u jedan proces kome se ne nazire kraj. Upravo zbog ozbiljnosti smatramo da je potrebno da damo svoj doprinos, da razgovaramo, da se uključimo u rješavanje. U taj proces su uključene tri, četiri stranke ali vidimo kakvi su tu odnosi – oni ne da nisu u stanju da se dogovore nego su u jednom takvom sukobu da je teško očekivati da mogu da se dogovore”,kazao je.



Ističe kako ne postoji nikakva odluka organa u BiH da projekat Turski tok ide i kroz BiH, no Šarović smatra da je za BiH najbolje da ima što više izvora gasa.



“Postoji drugi projekat Južni tok. To je plin koji takođe ide kroz Tursku ali polazi iz Azerbejdžana, ide na Grčku, Albaniju, Crnu Goru a trebao bi da prođe i kroz BiH i dalje kroz Hrvatsku u EU. Ova zemlja mora da vidi šta je za nju najbolje, odnosno da obezbijedi sebi više izvora finansiranja gasom kao strateškim energentom. I da u sudaru velikih igrača, globalnih, svjetskih, za sebe crpi najbolje. Smatram da treba da pravimo planove i za Južni tok, ako je ikako moguce da glavna cijev prolazi kroz BiH a istovremeno da svoje šanse vidimo kroz Turski tok”, objasnio je Šarović.



Kako nayvodi TV N1 naglasio je da svaka zavisnost od samo jedne cijevi koja ulazi u BiH neminovno znači krizu i skuplji gas.