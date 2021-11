Mirjana Hrga, nekadašnja novinarka Al Jazeere i bivša savjetnica nekadašnje hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, predsjednice Hrvatske, objavila je status na Facebooku u kojem je navela da je “kad je prvi put u Sarajevu čula ezan zalegla na pod hotela jer je mislila da se radi o pozivu na rat”.

– Sutra će biti rođendan mojoj televiziji kojom sam se zapravo oprostila od novinarstva. Nakon nje, nisam mogla raditi na ničem slabijem i odustala sam. Dali su mi svijet na dlanu i učinili me kompletnijim čovjekom.

Jedan od razloga zašto sam pristala raditi za tu televiziju (osim globalnog izazova) bio je i osobni strah od nepoznavanja Muslimana i njihove vjere. Mislila sam da je zvuk ezana poziv na rat, prvi put sam u Sarajevu zalegla na pod hotela

Poslije ću biti na podu, ali u pancirki, u nekim svjetovima koje nikada ne bih upoznala da nije bilo ove televizije.

Da, ja sam bogata osoba. Hvala im na tome. Hvala im što su me iščupali iz prosječnosti, hvala ima na darovanoj težini shvaćanja ali i dalje ne znam što da radim s tim bogatstvom. Interesantno. Svugdje sam se iskreno legitimirala kao Hrvatica katolkinja. Osim – 2 puta.

Oprostivo. Spašavala sam živu glavu. U Ukrajini sam na ruskim kontrolnim točkama, tog dana kada sam skoro poginula pod rafalnom paljbom sa cijelom svojom ekipom prešutjela da sam Hrvatica. U Tripoliju sam prešutjela da radim za AlJazeeru. Neću duljiti… – napisala je, između ostalog, Mirjana Hrga.

U svojoj čestitci nastavila je emotivno.

– Danas kada vidim ovaj video – a nema me tamo već 5 godina – i kada vidim da su stavili moje inserte, znam da sam učinila najpametniju stvar u svojem životu. Na HTV-u sam provela dvostruko duže. Da me netko nije stavio u leksikon te televizije, teško bi bilo dokazati da su me oni stvorili i odgojili.

AlJazeera se svojim ljudima ponosi. Svakom ciglicom koja je uzidana u tu veliku kuću. Čak i kada odu. I zato kada mi uber-Hrvati kažu da i nisam nešto jer sam “radila za Muslimane” ja im odgovaram – radila sam za ljude i profesionalce. I ponosim se time. Ostajte takvi. Sretan vam rođendan – napisala je Hrga.