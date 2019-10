Miralem Pjanić nakon blamaže u Atini : Nismo zrela ekipa, osrednji smo tim i to svako pametan vidi

Kapiten Zmajeva Miralem Pjanić je nakon poraza od Grčke bio jako razočaran.

Rekao je kako se već previše puta dešava da u gostima naš tim igra jako slabo.

“Vrlo loša utakmica. Loše smo odigrali, imali su viška igrača i mi smo vazda kasnili. Imao sam cijelu utakmicu osjećaj da smo trčali iza njih. Krivi smo svi mi. Ne može tu biti jedan krivac. Nažalost, više puta nam se ove stvari dešavaju, pogotovo na strani. Kući igramo skroz drugačije”, rekao je veznjak BiH te dodao:

“Nismo više ni zaslužili od ovog gdje smo sad. Borit ćemo se za treće mjesto i vidjet ćemo šta će se desit.”

A onda je govorio o razlozima ovako loših igara u kvalifikacijama za Euro.

“Nismo zrela ekipa. Mi mislimo da smo… ne znam ni ja šta. Mi smo jedna osrednja reprezentacija, realno. Mi se ne možemo boriti za to prvo mjesto. Druge su ekipe puno zrelije od nas i svaka pametna osoba koja se razumije u fudbal to vidi i prepoznat će to. Na strani nismo imali nigdje dobru utakmicu, jedino u Italiji smo nešto odigrali.”

Pjanić se nada da BiH može do baraža…

“Moramo sada uzeti barem tri boda, da budemo treći i vidjet ćemo šta će se desiti u baražu.”

