Mira Sorvino priznala da je još jedna od žrtava medijskog mogula Harveyja Weinsteina

Glumica Mira Sorvino je samo još jedna od žrtava medijskog mogula Harveyja Weinsteina. Naime, ona je tek nedavno prvi put za američke medije progovorila o tome kako je bila silovana.

Sorvino je o ovoj teškoj temi govorila na konferenciji za novinare u New Yorku.



“Preživjela sam silovanje. Nikad to nisam javno rekla i ne želim ići u detalje. Nisam imala hrabrosti reći to naglas, jer je nekad jednostavno nemoguće priznati da se to desilo i činim to ovdje kako bih možda nekome pomogla”, rekla je Sorvino kroz suze.



Glumica je komentirala i pokrete #TimesUp i #MeToo.



“Podrška koju sam dobila bila je divna, ali morala sam ponovo proživjeti neke traume. Bilo me je sramota jer sam mislila da sam ja nešto skrivila”, kazala je glumica.



Sorvino je jedna od prvih žena koja je optužila Weinsteina za neprimjereno ponašanje. Rekla je da ju je 1995., kada je snimila film “Moćna Afrodita” za njegovu kompaniju, maltretirao u hotelu za vrijeme filmskog festivala u Torontu.



Weinstein je sada optužen u New Yorku za pet seksualnih zločina, a očekuje se da će mu se suditi najesen. On je prva i najznačajnija holivudska ličnost koja se kriminalno tereti u poplavi optužbi #MeToo koja je počela u jesen 2017. godine.