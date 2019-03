Ministar Mektić na ispitivanju : Sigurnosni sektor nema povjerenje u Tužilaštvo BiH i glavnu tužiteljicu

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić jutros je ispitan u Tužilaštvu BiH zbog informacija koje je iznio da Hrvatska u Bosni i Hercegovini vrbuje vehabije. On je po izlasku iz Tužilaštva BiH kazao da nije suština da se utvrdi šta se stvarno događalo.

“Suština je da se zaštite prijateljsko-rodbinske veze između pojedinih tužilaca i aktera ove priče. Da je Tužilaštvo imalo namjeru, učestvovalo bi u svakom slučaju. Ono sve što sam rekao, ja potvrđujem”, kazao je Mektić.

Kako je naveo, između ostalog, uloga obavještajne službe nije samo da prikuplja informacije i podatke već da preduprijedi i spriječi svaki pokušaj da bilo koja strana obavještajna služba prodre u BiH u obavještajnom smislu.

Kakpo navodi NAP Mektić je kazao da se diskutovalo i o generalnom konzulu Hrvatske u Tuzli Ivanu Bandiću, kao i o novinaru Mati Đakoviću koji je vozio automobil diplomatskih tablica koje pripadaju hrvatskom konzulatu.

“Rekao sam da imam informacije i da sam vidio određene fotografije gdje je unazad nekoliko mjeseci Mato Đaković vozio to vozilo. On kaže da je to vozilo uzeo od Bandića, jeste uzeo, jučer ga prepisao kad je sve to provaljeno. Ne smije u diplomatsko vozilo niko da sjedne osim ovlaštenog diplomate. Diplomatsko vozilo se na određen način tretira kao teritorija te zemlje. A vi date Mati Đakoviću da voza diplomatsko vozilo, pa može u njemu raditi šta hoće i kako hoće”, kazao je Mektić.

Mektić je kazao da sigurnosni sektor nema povjerenja u ovo Tužilaštvo i glavnog tužitelja Gordanu Tadić.

Podsjećamo, u aferu koju je objavio portal Žurnal o vrbovanju selefija od strane hrvatskih obavejštajaca i diplomata navodno su umiješani i novinar Mato Đaković i zamjenik ministra sigurnosti Mijo Krešić. I Đaković i Krešić su rođaci tužiteljice Tadić.