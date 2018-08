Ministar Mektić bez dileme : Situacija sa migrantima nije haotična

Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kazao je danas da se situacija sa migrantima želi predstaviti ”haotičnom”.

”Problem je što se u ovoj migrantskoj krizi koju ne možemo vezati za Bosnu i Hercegovinu, ali u kojoj se nalazi i Bosna i Hercegovina, ima jako puno spekulacija. Pojedini mediji ovo predstavljaju kao haotičnu situaciju, anarhičnu situaciju pa se spekuliše da se u BiH nalaze od 10.000 do 50.000 ili 60.000 migranata što nije tačno. Ne kažem da mediji ne trebaju da imaju interesovanje.

Vidio sam da jedan dio medija ne želi uopšte da prenese nijednu moju rečenicu i onda vidim da je besmisleno ono što pričam. Ništa haotično, ništa anarhično i ništa drugačije nego što se dešava nego u svim državama Zapadnog Balkana, ništa drugačije nego u Srbiji odakle primamo 80 posto migranata. Ne vidim zbog čega praviti jednu takvu atmosferu i jedan takav ambijent. Pojedinci službe za izbornu kampanju, da bi ovo bio jak politički motiv za postizanje političkih ciljeva”, istakao je ministar Mektić.

Mektić je podsjetio na izjave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

”Vi se sjećate izjave Milorada Dodika da će ovdje doći 150.000 izbjeglica koji će dobiti azil i promijeniti nacionalnu strukturu. Ja sam govorio da neće, ne može ta priča proći. Da bi on sad promijenio priču i rekao – ni mi nismo za azil. On odlučuje o svačemu. On bi odlučio i da idete na roštilj, šta će tamo biti”, rekao je on.

Naglasio je da je migrantska kriza evropsko pitanje. Evropa, poručio je, treba naći rješenje, a Bosna i Hercegovina će biti dio svakog rješenja.

”Za ovo ne može naći Bosna i Hercegovina rješenje, ovo je evropski problem, evropsko pitanje. Evropa treba naći rješenja, a mi ćemo biti sastavni dio svakog rješenja. Ali ne možemo ih eliminisati, imamo ih, stvaramo kapacitete za njihov prihvat, oni u pravilu iskazuju namjeru za azil, ali vrlo mali broj podnese zahtjev za taj azil. Regulisali smo i definisali pitanje kasarne Ušivak iako se tamo pojavljuju spekulacije o minskom polju. Ako se nađe poneko zaostalo minsko – eksplozivno sredstvo, biće očišćeno. Uglavnom nema nikakvog minskog polja. Pregledaćemo još jednom, ako eventualno bude negdje bilo, tu je bila kasarna, to je rješiv problem za jedan dan”, rekao je on.

