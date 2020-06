Milorad Pupovac o grafitima mržnje : I mi Srbi u Hrvatskoj, i Hrvatska sve teže dišemo. Baš poput Floyda

Dan nakon što je objavljena fotografija Bad Blue Boysa s transparentom mržnje prema Srbima, u petak, u zagrebačkom naselju Borovje osvanuo je novi grafit prijetnje Srbima: “U Vukovaru, hrvatskome gradu, gradu mnogi četnici su ostavili bradu. Sve ćemo vam prste slomit, a ne samo tri. Ubi Srbina”.

Policija istražuje incident . “Policijski službenici istražuju cijeli slučaj pa će postupati u skladu s procedurom”, prenio je RTL poruku iz zagrebačke policije, a poruku Srbima u Zagrebu Zagrebu prokomentarisao je je dugogodišnji čelnik SNV Milorad Pupovac.

“Mogu samo kazati kako mi se čini da pod pritiskom šovinizma, mržnje i nasilnosti nekih grupa, nekih političkih aktera koji su je obnovili u kampanji za ove izbore, i mi Srbi u Hrvatskoj, i Hrvatska sve teže dišemo.

“Poput onog Afroamerikanca zbog kojeg je ustala cijela Amerika i pridružio joj se dobar dio svijeta, pa i mi iz Zagreba prije nekoliko dana”, kazao im je, kako piše RTL, vidno potreseni Pupovac.

“Ne radi se samo o Srbima, radi se o Hrvatskoj.

Kao ni mojim kolegama jučer koji su komentirali poruke s Kustošije, tako ni meni večeras nije lako da komentiram ovu novu poruku mržnje i poruku nasilja prema Srbima u Hrvatskoj”, kazao je Pupovac.

“Očito je da bismo obranili demokraciju u Hrvatskoj, da bismo sačuvali obraz kao članica Europske unije, da ne bismo doveli u pitanje svoje članstvo u NATO-u, morat ćemo ustati protiv ovakvih poruka”, komentirao je Pupovac dodajući da je policija dosad djelovala, ali sudovi nisu.

“Nije na policiji da kaže odakle ovo dolazi, tko je naučio te mlade ljude tome, tko ih je nagovorio da to rade, tko ih je potaknuo na to? To je stvar svih nas. Da u govorima i riječima i porukama onih koji su danas u kampanji ili koji su stalno u kampanji, da te vrste prepoznamo mržnju, prepoznamo nasilnost, destruktivnost i opasnost, ne za žene srpske nacionalnosti samo, ni za djecu srpske nacionalnosti samo, jer kad njih ne bude dovoljno ili ne budu pri ruci, bit će to bilo koja druga žena, bilo čije dijete. Vaše, moje, potpuno nepoznatih ljudi”, poručio je Pupovac.

(Kliker.info-Index)