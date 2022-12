Milorad Dodik o kandidatskom statusu BiH: Nisam nešto oduševljen

“Moram da kažem da nisam nešto oduševljen, posebno jer su svi pogazili ono što su ranije govorili o kandidatskom statusu, a to je da kad dođeš do kandidatskog statusa ovdje će se međunarodna uprava završiti, a oni je još ojačavaju”, kazao je danas prilikom obraćanja novinarima lider SNSD-a i novi predsjednik RS Milorad Dodik na pitanje o kandidatskom statusu BiH.

Godišnjica potpisivanja Dejtonskog sporazuma?

“To je jedan od međunarodnih sporazuma na najvećim svjetskim garantima toga vremena, koje su bile bilateralno uključene. To su SAD, Britanija, Rusija i EU. Oni su odmah nakon nekoliko godina krenuli u rušenje Dejtonskog sporazuma. Epilog tog rušenja je promjena Dejtona, a to je bilo nametano od tzv. visokog predstavnika koji nisu imali nikakvo ovlaštenje da to rade od nekog famoznog Savjeta za implementaciju mira koji nije sastavni dio Dejtona. Mislim da smo imali da BiH konstituišemo na Dejtonskim principima, sada vidimo da oni krše sve međunarodne sporazume koji stoji“.

Dodik je ponovio stavove od ranije da “RS neće ostati u neustavnoj BiH”.

“Oni su se opredijelili da svaki dan kada ustanu nam diktiraju nova pravila i samo to poštuju. Taj svijet se neće održati, ne može održati, RS je to otkazala odavno, vratite BiH na ustavno podešavanje. RS nema problem sa ustavnim okvirom, u neustavnoj BiH ne želimo da budemo ali uložit ćemo još jedan napor da BiH bude ustavna i održiva”, kazao je Dodik na kraju.

(Kliker.info-N1)