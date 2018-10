Melania Trump: Ne slažem se uvijek sa Donaldovim porukama

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melania Trump kaže da se ne slaže uvijek sa porukama koje njen suprug, američki predsjednik Donald Trump, objavljuje na Twiteru i da ga povremeno opominje da ostavi telefon.

U izjavi novinarima ispred Velike sfinge u Egiptu, na kraju turneje po Africi, Melania je rekla da suprugu jasno kaže šta misli, prenosi AP.

„Ne slažem se uvijek sa onim što on twituje. A to mu i kažem. Otvoreno mu iznesem svoje mišljenje i dam mu iskren savjet. Nekad me posluša, a nekad ne. Ali ja imam svoj glas i mišljenje i veoma mi je važno da kažem šta mislim“, rekla je ona.

Na pitanje novinara da li je suprugu ikada rekla da se okane telefona, odgovorila je potvrdno, kroz smijeh.

Čudesna turneja po Africi

Melania Tramp je doputovala u Kairo avionom iz Kenije.

U egipatskoj prijestolnici sastala se sa predsjednikom te zemlje Abdel-Fattahom el-Sisijem i njegovom suprugom, a potom je posjetila obližnju Gizu i njene piramide, istakavši američku podršku naporima u cilju očuvanja čuvenih zdanja.

Kako javlja AJB prva dama SAD opisala je svoju turneju po Africi, u okviru koje je posjetila četiri zemlje – Ganu, Malavi, Keniju i Egipat – kao čudesnu, izrazivši nadu da će ljudi više pričati o njenoj posjeti, a manje o njenim odijevnim kombinacijama.