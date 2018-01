Marko Jakšić, političar sa Kosova : „Do juče su pljuvali Ivanovića a sad ga sahranjuju u Aleji zaslužnih građana“

„Do juče su pljuvali Ivanovića da je zvijer i izdajnik, a sad ga sahranjuju u Aleji zaslužnih građana. Taj sarkazam sve govori. Ne možete tako da radite, ljudi nisu stoka“, kaže političar sa Kosova Marko Jakšić za DW.

DW: Gospodine Jakšiću, mnogo je spekulacija, malo činjenica za sada, a već smo od jednog ministra u Vladi Srbije čuli da ne vjeruje da će ubistvo Olivera Ivanovića biti razriješeno. Šta Vi mislite?

Marko Jakšić: Imajući u vidu dosadašnje iskustvo, mislim da će teško to da se razriješi. Znajući da je u Mitrovici u ovih pet godina, prije svega od dolaska Vučića na vlast, zapaljeno blizu stotinu vozila, veliki broj oružanih napada na kuće, čak i moja kola su zapaljena… Ja sam imao priliku da lično ovdje u Mitrovici pitam Aleksandra Vučića ‘da li ti stojiš iza paljenja mojih kola, s obzirom da kontrolišeš četiri obavještajne službe’. Jer, ja to ne znam. Ja ne mogu da tvrdim. ‘Ako već kontrolišeš, imaš obavezu da mi kažeš ko je to uradio imajući u vidu da je Mitrovica mala’.

Nažalost, od tad je prošlo skoro pet godina, nema ništa od svega toga, tako da sumnjam da će bilo šta da se otkrije. Stvar je u tome što je bezbjednost Srba bila mnogo veća kada je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, prije njegove integracije u okvire Prištine, vršilo ove poslove. To su radili u civilu, za razliku od ovih sada uniformisanih – vidite da je grad pun svega i svačega. Ali, i sami vidimo da je rezultat jako mršav, tanak, slab. Inače toliki broj oružanih napada – samo da vas podsjetim da je na kuću poslanika Slaviše Ristića bačena bomba, pucano na njegovu kuću – pa nije otkriveno ništa. Prema tome, i ovo sumnjam da će da se otkrije.

Juče je kilometarska kolona u Mitrovici ispratila Olivera Ivanovića, a prije tačno tri mjeseca je on u trci za gradonačelnika dobio svega 1.462 glasa. Kako to objasniti?

Bilo je prijatelja koji su ga žalili, ali to je bio više jedan vid protesta. Mislim da je to protest upravo zbog ovog stanja, ovog beznađa u Mitrovici. Mitrovica je danas postala Kolumbija, jako opasno mjesto za život. Vidjeli smo masovnu tuču za Badnji dan. Jednostavno dolazimo do činjenice da narod nije zadovoljan bezbjednošću i onda se okupio u toj povorci da pokaže revolt zbog samog ubistva. Prije je to nego da su svi možda političke pristalice Olivera Ivanovića.

S druge strane, ne možemo da se otmemo utisku da je sadašnja vlast u Beogradu od njega napravila metu. Da li oni stoje iza ubistva, ili ne stoje, to bi istraga trebalo da pokaže, mada vjerujem da od toga neće biti ništa – ali ona ga je označila kao metu. Sjetimo se samo izjava predsjednika republike u više navrata ‘Nek Oliver Ivanović kaže ko je ubio ovoga, nek Oliver Ivanović kaže ko je ubio onoga’, da ga je faktički krivio za smrt puno ljudi. Prema tome, oni ga na neki način nose na duši jer su od njega napravili pokretnu metu. A da ne pričamo o raznim spotovima, sjetimo se samo spota koji je išao na Pinku ‘zar Oliveru Ivanoviću ne znači ništa žrtva toga i toga, nego mu je stalo do svog vozila…’

Mi nismo politički istomišljenici sa Oliverom Ivanovićem, ali naš narod kaže „krivo sjedi, ali pravo zbori”, tako da i ja iznosim samo jednu istinu koja je bila jako tužna, ružna, imajući u vidu da sam sa Oliverom radio negdje od 1999. do 2001. godine, zajednički smo branili ovaj grad, družili se, imali smo lijepih trenutaka, i na to druženje nikad nisam mogao da pljunem. I iz tog razloga mi je bilo muka slušajući ove stvari koje su pričane o njemu.

Pomenuli ste paljenje automobila, pomenuli ste spotove na Pinku, a tu je izjava direktora Kancelarije za KiM Marka Đurića o tome da je glasanje za Olivera Ivanovića glasanje protiv Srbije. Kako to komentarišete?

Jeste, to je pričao Marko Đurić, ali je to pričao i Aleksandar Vučić. Marko Đurić ponavlja ono što mu šef kaže. Sjetite se samo javnih izjava Aleksandra Vučića na državnoj televiziji kad kaže ‘Oliver Ivanović neka kaže ko je ubio Miloša Šćepanovića’. Čak je to ponovio u više navrata. I mislim da mu je vlast, da li svjesno ili nesvjesno, nacrtala metu. Međutim, predsjedniku Srbije se ne isplati sve ovo što se desilo. Poslije poraza, Ivanović mu nije bio politički konkurent. Znate šta, stvari se otrgnu kontroli, ne možete da kontrolišete sve šta se dešava.

Mnogi pričaju o situaciji na Sjeveru, a malo ko se usudi da pomene imena. Ali predsjednica Evropskog pokreta Rada Trajković je jasno imenovala Milana Radojičića kao gospodara dobra i zla na sjeveru Kosova. Kako Vi to vidite?

Čuo sam za tu izjavu. Oko toga ne bih znao da vam kažem da li je on taj, da li je to možda neko drugi ili neko treći. Nemam neki dokaz. Ali ono što znam je da je bezbjednost za Srbe ovdje jako loša. Sad da vam kažem još jednu stvar: naš predsjednik države je šef četiri obavještajne službe u Srbiji i mislim da je bruka prije svega za ovu vlast da neće da iznosi činjenice, imena ni krivce. Ono što sam ja čuo iz nezvaničnih izvora jeste da se Oliver ozbiljno plašio za svoj život i da je on sa imenima otišao gore i rekao predsjedniku. Nisam prisustvovao tom razgovoru, ali u Mitrovici u čaršiji sam čuo da je on sve to rekao predsjedniku i nažalost sve je ostalo na riječima. Vidimo kako se sve završilo.

Ivanović je posljednjih meseci u više nastupa natuknuo da se Srbi na Kosovu plaše drugih Srba, džipova bez registracija, sprege politike i kriminala… znate li na šta je tačno mislio?

Bitno je što su mnogi Srbi prije svega ovdje sa sjevera Kosova bili učesnici raznih lokalnih izbora po Srbiji. To su bile čete koje su išle u pretnje i za potrebe vlasti završavale potrebe na lokalnim izborima. Čak kažu da je dobar dio njih bio i u Pećincima kad se sve ono dešavalo. Kako da kažem, sistem ili stil vladanja jeste da se odavde ide u druge gradove Srbije, ali iz drugih gradova Srbije se dolazi ovdje kad su razni ti izbori.

Nažalost, to je sistem hordi koji je vlast uspostavila. Ranije niste imali tu infrastrukturu koja nije karakteristična samo za Mitrovicu, imate i za Kruševac, i za druge gradove – iz Mitrovice idu za Kruševac, iz Kruševca dođu ovdje… ovi iz Vrbasa dođu do Kruševca, pa zajedno idu u Mionicu – to je takav način države. Nažalost, Srbija je postala mafijaška država, ona do sada nije bila takva. S ovim režimom je ona napravljena takva i ovo su žrtve svega toga.

Rekli ste da je nasilje u srpskim sredinama na Kosovu eskaliralo od 2013, da je bilo više ubistava… zašto tada?

Pa upravo zato što je Aleksandar Vučić napravio polumafijaški sistem, ne samo na Kosovu, nego u cijeloj Srbiji. Ljudi se boje, strah je zavladao u cijeloj zemlji. Ljudi se boje da pričaju o svemu i svačemu. Maltene, sve se priča šapatom. Čak toga nije bilo ni u vrijeme Slobodana Miloševića, koliko god da ga optužuju. Ovo je sistem vlasti po metodama i principima Koza nostre. Ako više kažete, običan narod gubi posao, ili ne može da se zaposli, može neko da vam puca na prozor, može da vam zapali kola, i na kraju krajeva jebiga možete da završite kao što je završio Oliver Ivanović.

Prije pola godine ste pisali otvoreno pismo predsjedniku Srbije u kojem pišete da se „u vazduhu osjeća da želi da se ratosilja južne srpske pokrajine”. Pratili ste izjave predsjednika ovih dana, kako ih doživljavate i kako doživljavate njegovu najavljenu posjetu?

Predsjednik dolazi ovdje da pegla jer cijelu ovu kašu je on zamutio. Do juče je pričao da nema etnički motivisanih ubistava, pa da sad kao opet ima. U suštini, on vodi neprincipijelnu politiku. Vidim, sada napada ove zvaničnike, to su njegovi koalicioni partneri. Ne treba zaboraviti da je on dao podršku i Ramušu Haradinaju, da je njegova Srpska lista izglasala Kadrija Veseljija za predsjednika Skupštine Kosova, da je glasovima Srpske liste biran i Hašim Tači, on se sa njima upleo. To je politika koja ne samo što vodi odvajanju Kosova od Srbije, nego od Kosova pravi mafijaško gnijezdo. Ova sadašnja vlast je isto imala bliske odnose sa mafijaškom vlašću u Crnoj Gori, i taj virus se širi.

Aleksandar Vučić bi što se njega tiče davno ratosiljao Kosova. On pokušava da zadrži sjever Kosova, ako može, što mislim da neće moći da mu uspije, jer na ovaj način se politika ne vodi. Mafijaška, kriminalna i šibicerska politika je previše daleko otišla da biste imali ‘ja tebi – ti meni’. I ja mislim da dok je god Aleksandar Vučić na čelu Srbije, Kosovo će biti sve dalje i dalje od Srbije. Dakle, njegov dolazak je više pranje, abolicija za njega za sve ovo ovdje što se dešava na sjeveru Kosova.

Do juče ste pljuvali Olivera Ivanovića da je zvijer, da je razbijač, da je izdajnik, a sad ga sahranjujete u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Ta malicioznost, ta zajedljivost, taj sarkazam jednostavno sve govori. Ne možete tako da radite, ljudi nisu stoka da se tako ophodite, da ih tako žestoko pljujete, da ih gazite. Od njih napravite pokretnu metu, a onda kad budu ubijeni, onda od njih pravite heroje i zaslužne građane. To je ispod svakog nivoa.

*Marko Jakšić je član Predsjedništva pokreta Srba sa Kosova „Otadžbina”. Ranije je bio član pregovaračkog tima Srbije u razgovorima sa predstavnicima Prištine (2006-2008), potpredsjednik Demokratske stranke Srbije i poslanik te stranke u Skupštini Srbije.

