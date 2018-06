Marija Šerifović : U Sarajevu ću provesti čitavih mesec dana

Ima anđeoski glas, mnogobrojne hitove koje publika širom regiona pjeva od riječi do riječi na koncertima. Jedan od najboljih vokala na Balkanu, svojoj zemlji donijela je i pobjedu na Eurosongu 2007. godine. U Sarajevu je rado viđena i slušana. Marija Šerifović bila je gošća Novog dana na N1.

Kako teku pripreme za koncert na Koševu 30. juna?

Ja sam spremna, ekipa veoma vredno radi na tome. Juče sam stigla u Sarajevo i ovde ću provesti čitavih mesec dana. Želim da sve protekne pod mojim budnim okom i da s druge strane hodam ovim gradom kao kod kuće obzirom da se tako i koncert zove. Doživela sam ja ovaj grad davnih dana, kada nisam bila tako popularna i kada nisam nastupala tako često u BiH.

Kakav je raspored tokom mjesec dana?

Izdržat ću, a onda ću morati da odem u Beograd na polufinale i finale šoua Zvezde Granda.

Vas ne vezuju za stereotipe, a vaši nastupi su sve samo ne stereotipni. Šta spremate za 30. juni?

Ja sam tako navikla, tako živim, ne želim da razdvajam svoju javnu sliku od privatne slike. Kod mene nema razlike, ono što vidite na ovoj maloj kutijici ispred vas, može da vas zatekne i kada me sretne negde na ulici. Volim da se dokazujem, volim da budem iz dana u dan bolja, da napredujem, ne obraćam pažnju na konkurenciju. Moja je sreća što sam jako brzo uspela da se ostvarim, da postignem neke uspehe.

Ko je Marija privatno, kad se ugase svjetla?

Ja se budim, umivam, perem zube, obavljam svoju jutarnju rutinu, sve što radi običan svet, radim i ja, nemam nikakve razlike. Slobodno vreme uglavnom provodim kući. Provodimo vreme sa prijateljima i porodicom, ja naravno i sa svojim psima. To mi puni baterije, relaksira me kada nemam kontakt sa fanovima, menadžerima… Retki su trenuci kada poželim da izađem u grad. Naše kretanje je vrlo ograničeno ukoliko želite da to bude privatno kretanje i privatan život. Ako sam javna ličnost ne znači da sam javni toalet.

Šta vam je neostvarne želja?

Ja o svojim željama ne govorim, o svojim željama govorim sama sa sobom, uglavnom kad ne mogu da spavam.

Ko vas je u muzici najviše odredio?

Whitney Houston. To je heroj mog detinjstva. To je najbolja pevačica svih vremena, nikada se nije rodila bolja i pitanje je da li će se roditi. Houston je žena koja se ja neizmerno divim. Ja da mogu ja bih najmanje pevala svoje pesme na nastupima. Volim da pevam pesme svojih kolega. Ja sam kao juke box. Koševo će očekivati samo moje pesme. U Sarajevu sam pevala samo jedanput.

Da li se sa posebno spremate za koncert na stadionu?

Nikada u svom životu nisam radila ništa u šta nisam bila sigurna. Za takve stvari verujem samo svom osećaju. Jedan od razloga zbog kojeg sam se odlučila za stadion, nama je prije nekoliko godina za koncert u Zetri bila blokirana prodaja karata, hiljade ljudi nije moglo doći na koncert. Za tih par godina smo se daleko više zavoleli. Uglavnom su pomešane lepe emocije, uzbuđenje, odgovornost i jedna ozbiljna sreća. Ne znam kako ću izgovoriti da je kraj koncerta, da će to večeri morati da dođe kraj. Sigurna sam da će ljudi doći da te noći podelimo mnogo dobre enegrije, ova država, to sam imala priliku da naučim dok sam bila još dete, oduvek ponaviše znala da ceni dobrog pevača. Neka budem dovoljno dobra da to bude veče koje ćemo pamtiti jako dugo.

Članica žirija u Zvezdama Granda. Dosta takmičara iz BiH učestvuje u Zvezdama Granda. Jesmo li posebno talentovani za muziku?

Neobjašnjivo je to. To ne može da se objasni, da se prepriča. Ne znam šta vi jedete ovde, čime se ta deca hrane, šta je to? Ne znam, ima puno dobrih pevača, ali ja sada znam, najviše kandidata je odavde. Ja bih volela da neko dođe i da mi kaže, to je zbog toga i toga, to postoji u bh. DNK. Nema objašnjenja, ja ne pronalazim objašnjenje. Osobama koje tamo dođu, ja sam za njih daleko više od onoga ko će da im stisne da ili ne. Nemam problem da odvojim neko svoje vreme da im dam savet. Radujem se uspesima mladih ljudi. Mene to raduje. Odakle god da je, nije važno.

Ja Zvezde Granda doživljavam kao svoj posao, ne sedim tamo jer mi je tamo dosadno. Ja to zaista shvatam apsolutno ozbiljno. Kao što sam tu za one koji znaju, u kojima vidim da postoji napredak, za ove koji ne znaju nemam problem da im kažem da ne znaju. Postati Zvezda Granda, uspešan, zarađivati od svog posla, je moguće. Ja sebe ne smatram zvezdom, da li ću postati, Bog zna da li je zapisano.

(Kliker.info-N1)