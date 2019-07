Latinka Perović: Genocid u Srebrenici negiraju jer se nije odustalo od velike Srbije

Ugledna srbijanska historičarka i bivša političarka dr. Latinka Perović, po mnogima guru demokratske Srbije, kazala je u razgovoru za Radiosarajevo.ba da je negiranje genocida kao karaktera događaja u Srebrenici i srednjem Podrinju jula 1995. godine “vrlo uznemiravajuće”.

Negiranje genocida je, po svemu sudeći, stav samog vrha države Srbije. Štaviše, to je svojim istupima u međunarodnoj javnosti potvrdila i srbijanska premijerka Ana Brnabić.

No, u Srbiji ne samo da se genocid negira, on prelazi i u fazi trijumfalizma, što ilustrira i sramna poruka Vladimira Đukanovića, funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke predsjednika Aleksandra Vučića i poslanika Skupštine Srbije, koji je „srpskom narodu čestitao oslobođenje Srebrenice“.

„Postoji ta dilema dilema je li to bio genocid ili je to bio, kako kažu zvaničnici u Srbiji, jedan strašan zločin. Postoje međunarodne presude koje su izrečene na osnovu teorija o genocidu, uvida u to šta se dogodilo. Mislim da to je negiranje genocida bježanje od odgovornosti. To poricanje jeste poricanje karaktera rata. Jer ono što je poslije toliko dugo vremena potrebno reći jeste kakav je to zločin bio, u ime čega je on učinjen. On je po tome i dobio kvalifikaciju genocida“, kaže Perović za Radiosarajevo.ba

Prema njezinim riječima, to je jedan planirani zločin.

„Ako vi čitate stenografske bilješke Skupštine Republike Srpske, vi ćete vidjeti da je tamo u šest tačaka bio obrazložen rat, sa stanovišta Radovana Karadžića i ostalih. To je zaokruživanje velike srpske države, sa ciljem etničkog čišćenja… Genocid u Srebrenici je dio toga plana koji je do kraja izvršen, i za to se znalo u vrijeme kada se to dogogodilo, za to je znala međunarodna zajednica, zato se povukao Tadeusz Mazowiecki, bivši specijalni izvještač UN-a za ljudska prava. To je jedan poznat zločin u tom ratnom događanju u Bosni i u ratu uopšte, u ratovima devedesetih. Poricati to nakon svega, nakon toliko objavljenih knjiga, nakon aktivne međunarodne mirovne javnosti, naše ovdje, to samo znači da se vi niste rastali sa tom politikom, i to je ono što je duboko uznemiravjauće“, istakla je Perović.

Genocid u Srebrenici je, po Perović, poznat svima sem državnom vrhu Srbije.

„Ono što je zabrinjavajuće to je da, zaista, nije došlo do tog prekida sa tom politikom devedesetih i vi ćete često čuti pitanja da li se devedesete vraćaju. Ne vraćaju se, one zapravo nisu ni nestale, ni prestale“, zaključuje Perović.

Faruk Vele