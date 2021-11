Kvalifikacije za SP :Košarkaši BiH nakon velikog preokreta pobijedili Češku (FOTO)

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na najbolji način počela svoj put u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2023. godine u Indoneziji, Japanu i Filipinima, a izabranici selektora Vedrana Bosnića pobijedili su Češku (97:90) u Skenderiji uz veliku podršku navijača.

Češka je otvorila utakmicu serijom od 0:9 i to sa tri trojke. To je prekinuo Sulejmanović pogotkom za tri poena. Zmajevi su prišli Česima, koji su nastavili pogađati trojke i “odlijepili” su se na 12 poena. Izabranici selektora Bosnića u nastavku su zaigrali dosta agresivnije u odbrani i uspjeli su do kraja prve dionice smanjiti zaostatak na šest poena (17:23).



U drugoj dionici Česi su čuvali prednost. U jednom momentu su otišli i na +13. Zmajevi su primali neke lagane poene, a gosti su nastavili sa sjajnim procentom šuteva za tri poena i nisu dozvoljavali našoj reprezentaciji da se približi. Na kraju su Česi na poluvrijeme otišli sa 12 poena prednosti.



Naša reprezentacija je sjajno zaigrala u trećoj dionici. Vrlo brzo smo se približili gostima, a u šestoj minuti treće četvrtine došli smo prvi put do prednosti. Prvo je Musa pogodio trojku, a nakon odlične naše odbrane pogodio je i za dva poena uz dodatno slobodno bacanje, koje je također realizovao za 61:59. Čehe je stao šut za tri poena, a naši momci su igrali sjajno. U posljednjim trenucima trećeg perioda Roberson je pogodio trojku i u posljednjih deset minuta ušli smo sa osam poena prednosti (75:67).



Zmajevi su odigrali dobro i četvrtu dionicu. Češka je uspjela u jednom momentu prići na dva poena zaostatka, ali izabranici selektora Bosnića nisu dozvoljavali protivnicima da ih ugroze. Gegić je nastavio fantastičnu partiju i u četvrtoj četvrtini i pomogao našem timu da na kraju dođe do trijumfa. Nešto manje od minutu i po Roberson je pogodio trojku za 11 poena prednosti, a Zmajevi su posljednju minutu izdržali i na kraju slavili sa 97:90.



U redovima reprezentacije Bosne i Hercegovine najefikasniji bio je Gegić sa 20 poena, a dodao je pet skokova i asistenciju. Pratio ga je Sulejmanović sa 15 poena, četiri skoka i asistencijom. Halilović je završio meč sa 12 poena, sedam skokova i asistencijom, dok je Roberson imao poen manje. Najefikasniji na utakmici bio je Jelinek sa 31 poenom, a kod Čeha po 14 poena postigli su Peterka, Pursl i Sehnal.

(Kliker.info-SC)