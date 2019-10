Kurti proglasio pobjedu : Od sutra počinjemo da radimo na stvaranju nove vlade Kosova

Prema nepotpunim rezultatima Centralne izborne komisije, na parlamentarnim izborima na Kosovu na osnovu 80,57 odsto prebrojanih glasova, vodi Pokret Samoopredeljenje sa 26,91 odsto glasova.

Kako je saopštila Centralna izborna komisija, na drugom mestu po broju osvojenih glasova je Demokratski savez Kosova sa 25,03 odsto, a treća je Demokratska partija Kosova sa 21,17 odsto.

Lider Samoopredeljenja i kandidat te stranke za premijera Kosova Aljbin Kurti proglasio je pobjedu na prijevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu i izjavio da od danas počinje da radi na stvaranju nove Vlade sa njim kao premijerom.



“Mi smo naporno radili, dugo smo bili angažovani, ali sve se isplati, jer svaka žrtva vrijedi za naše voljene građane. Smatrali smo to svojom obavezom i mi ćemo vratiti zemlju na pravi put”, rekao je Kurti.



Kako javlja Beta Kurti je rekao da večeras slave, a da će se u ponedjeljak “obavezati na stvaranje Vlade”.



“Uspostavićemo kontakt sa Demokratskim savezom Kosova kako bismo krunisali promjene. Kada opozicija postane vlada, onda se promjena kruniše. U medjuvremenu se promjena dogodila našom pobjedom”, rekao je Kurti.



Što se tiče dijaloga sa Srbijom, rekao je da će kao premijer preuzeti odgovornosti koje mu pripadaju po Ustavu, a da pod njegovim vođstvom neće biti pitanje šta Kosovo daje Srbiji u zamjenu za priznanje, već dug koji Srbija ima prema Kosovu.

Lider pokreta Samoopredeljenje najavio je u intervjuu bečkom dnevniku „Standard“, vođenom pred izbore, da će ukinuti takse, ali i da će tražiti recipročne poteze Beograda, pa i ratno obeštećenje, prenosi Tanjug pisanje bečkog Standarda.

Kurti takođe kaže da će, ako postane premijer, u prvoj nedelji mandata započeti dijalog sa Srbima na Kosovu.

„To do sada nijedan premijer nije uradio, ali to je jako važno. U prvom mjesecu moramo, uz to, vidjeti gde se nalazimo nakon 33 sporazuma, koje smo do sada zaključili sa Beogradom“, kazao je Kurti, prenosi portal Kosovo Online.

“Ja želim u svakom slučaju da svih šest zemalja Zapadnog Balkana u jednoj deceniji, sve zajedno uđu u EU“, dodao je on.