Krišto protiv Krište :Borjana se samo Boga plaši,druga strana tvrdi da je napadač s pravom ogorčen !

Zamjenica predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i zamjenica predsjednika HDZ-a BiH Borjana Krišto za navodno kamenovanje je prozvala HDZ 1990.

Borjana Krišto i Tihana Krželj: Borjana kaže da je njezina savjest čista

Krišto je za HMS kazala kako je “spomenuti mladić član HDZ 1990” te da je to bio “politički napad”, a za sve su joj krivi i mediji koji su, kako je rekla, “huškali javnost protiv nje”.

Borjana se samo Boga plaši

To je, smatra, dovelo do toga da ju je Franjo Krišto, navodno u rodbinskoj vezi s Borjaninim suprugom, napao dok je, kako je kazala, sa svojom cvjećarkom radila u vrtu ispred svoje porodične kuće.

– Imam potpuno mirnu savjest, ne bojim se nikoga, samo Boga dragog. Ja znam da kao politička osoba smetam ljudima upravo zato što sam ovakva i zato što radim. Sad ću još više i snažnije raditi ovako. Žao mi je na koji način se radi. Niko neće provjeriti šta je pozadina. Napravi se konstrukcija događaja koja nema nikakve veze – poručila je Krišto u izjavi za N1.

Pod huškanjem je mislila na informaciju o dodjeli 100.000 maraka od Vijeća ministara BiH livanjskom udruženju “Hrvatska žena”, koje vodi njena nevjesta, bratova žena, Tihana Krželj koja je i zastupnica HDZ-a BiH u Skupštini Livanjskog kantona.

To udruženje je, nakon što je izbila afera novac doniralo livanjskoj crkvi što je izazvalo još veći bijes i pitanja zašto crkva nije sama aplicirala na sredstva kao samostan u Kraljevoj Sutjesci koji je dobio tek 1.000 maraka, što se smatra ponižavajućim, pa je taj novac odbio.

Frano Krišto , rođen 1991.godine uhapšen je “zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti”. O mogućim razlozima se još špekulira, od toga da je bio gnjevan zbog te “afere 100.000 KM” pa do toga da je samo bacio kamen na Borjaninog psa koji je lajao na njega.

Boro Krišto: Momak je s pravom ogorčen

Boro Krišto, zastupnik HDZ-a 1990 u Parlamentu FBiH, kazao je za Faktor da je njihovo Livno “mali grad i da svi sve znaju”. On također misli da bi povod mogla biti ta dodjela državnog novca Borjaninoj nevjesti.

– To saopćenje da će novac biti doniran Župnom uredu Livno, nakon što je otkriven ta ‘afera’, mislim da je izazvalo ogorčenje kod tog momka. Mislim da je to samo pokušaj prikrivanja nečega što nije dobro ni za Katoličku crkvu ni za župnika fra Vinka Sičaju – kazao je Krišto za Faktor.

On je istaknuo da “HDZ 1990 nema apsolutno nikakve veze sa tim napadom” i da “ne zna otkud Borjani Krišto ta ideja”.

– Evo, ja i Frano Krišto nismo u srodstvu, ali ona, odnosno njezin suprug i taj mladić jesu – kazao je Boro Krišto za Faktor.

Ćosić: Borjana je opustošila Livno

Jozo Ćosić, zastupnik HDZ-a 1990 u Skupštini Livanjskog kantona, kazao je za Faktor da, iako je on iz Tomislavgrada, “osobno zna Franu Krištu”.

– Nismo se čuli duže od godinu i po dana. Mislim da je bio i u Njemačkoj i tamo nešto radio, budući da u Livnu nije mogao pronaći posao iako je završio fakultet. Bio je član mladeži naše stranke, ali nije godinama aktivan. Šta je bilo, zašto je to napravio? Vjerovatno je bio izrevoltiran tom pričom o 100.000 maraka – kazao je Ćosić za Faktor.

Ćosić je istaknuo da je Borjana Krišto toliko godina u politici i u vrhu HDZ-a BiH, a da je nije ništa doprinijela razvoju grada i kantona iz kojeg dolazi te podsjetio da je “ona učestvovala u privatizaciji Livno busa, prijevoznika koji je praktično uništen”.

– Ona je doprinijela samo razvoju sebe. Najbolji primjer je Granični prijelaz Kamensko (prema Dalmaciji i Splitu). Uz pomoć njezinih ruku je izglasano da to nije više granični prijelaz preko kojeg bismo izvozili Livanjski sir pa moramo ići dole preko Bijače kod Ljubuškog. Zašto, iz kojih interesa je ona to napravila? Vjerovatno finansijskih – kazao je Ćosić za Faktor.

Ćosić je “kao jedini doprinos Borjane Krišto” naveo to što je “Livno danas pusto”. Što se tiče “sporne” donacije udruženju Hrvatska žena iz Livna koja je kasnije donirana Župnom uredu Livno, Ćosić je rekao da “otkad on zna za to udruženje, ona napiše projekt i dobije novac”.

– Ne znam kako uopće neko može donirati namjenski donirani novac. Oni su tu vjerovatno ‘provaljeni’ da je 100.000 maraka donirano njezinoj nevjesti i da se oni sad ‘rješavaju’ tog novca pa su iskoristili Župni ured da to sve pokrije – naglasio je Ćosić.

(Kliker.info-Faktor)