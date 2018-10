„Kraljevstvo izražava duboko žaljenje“ : Saudijska Arabija potvrdila smrt Khashoggija u konzulatu

Saudijska Arabija je priznala kako je novinar Jamal Khashoggi ubijen u njenom konzulatu u turskom gradu Istanbulu, prenose državni mediji ovog kraljevstva.Zvanična novinska agencija SPA objavila je u subotu kako preliminarni rezultati istrage pokazuju kako je novinar preminuo nakon što je izbila tuča u zgradi konzulata.

„Došlo je do svađe između njega [Khashoggija] i drugih sa kojima se susreo u saudijskom konzulatu u Istanbulu, što je dovelo do fizičkog obračuna u kojem je on preminuo“, objavila je SPA.

Agencija navodi kako „kraljevstvo izražava duboko žaljenje“ zbog ubistva novinara Khashoggija.

„Istrage su još u toku i 18 saudijskih državljana je uhapšeno“, navodi se u saopćenju saudijskog državnog tužitelja i dodaje se kako su kraljevski sudski savjetnik Saud al-Qahtani i zamjenik šefa obavještajaca Ahmet Asiri otpušteni sa pozicija.

Još nije jasno gdje je tijelo Khashoggija nakon njegove smrti.

Turski podaci

Khashoggi, kritičar saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana, nestao je 2. oktobra nakon što je ušao u konzulat u Istanbulu kako bi dobio dokumente potrebne za vjenčanje.

Od tada mu se gubi svaki trag.

Saudijski zvaničnici su ranije negirali da je pisac i kritičar ubijen u diplomatskom predstavništvu, tvrdeći kako je on napustio zgradu u Istanbulu i onda nestao.

Turski mediji su u proteklim danima navodili kako je Khashoggija ubio 15-člani „tim za ubistva“ koji je doputovao na dva charter aviona kako bi ispitali ovog kolumnistu Washington Posta, mučili ga i na kraju ubili.

U protekle dvije sedmice, turski obavještaci su objavljivali brojne podatke medijima, navodeći kako imaju audiosnimak koji dokazuje da je Khashoggi ubijen u zgradi konzulata.

U srijedu je turski lider Yeni Safak, blizak Vladi u Ankari, objavio detalje navodnog snimka ubistva novinara i napisao kako je 15-člani tim odmah uhvatio Khashoggija po ulasku, odsjekli mu prste i kasnije i glavu.

Reforme obavještajne agencije

U međuvremenu, saudijski kralj Salman naredio je restrukturiranje komande glavne obavještajne agencije pod nadzorom Mohammeda bin Salmana, navodi SPA.

Agencija dodaje kako naredba uključuje promjeru regulacija, odlučuje ovlasti agencije i provjeru njenih metoda i procedura.

Dodaje se kako je kralj naredio formiranje ministarskog komiteta, na čelu sa prijestolonasljednikom, da nadgleda navedeni proces.

U komitetu će biti ministri vanjskih i unutrašnjih poslova, čelnik obavještajne agencije i šef domovinske sigurnosti.

Upozorenje Pompea

Američki državni sekretat Mike Pompeo u petak navečer je upozorio na „široki spektar“ odgovora ukoliko Washington odluči da zvanični Rijad stoji iza nestanka i očito smrti Khashoggija.

„Mi ćemo svakako razmotriti široki spektar mogućih odgovora, ali mislim da je važno doći činjenica“, kazao je on za Glas Amerike.

Po saopćenju Saudijske Arabije i priznanja smrti Khashoggija u konzulatu u Turskoj, reagirao je američki senator iz redova Republikanaca Lindsey Graham koji je bio glasan kritičar dešavanja u proteklim sedmicama.

„Reći da sam skeptičan oko nove saudijske priče o g. Khashoggiju je slaba riječ“, napisao je on na Twitteru.

(Kliker.info-AJB)