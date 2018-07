Kosovski premijer Ramush Haradinaj : Podjela Kosova za mene znači rat !

Sporna izjava američkog veleposlanika na Kosovu izazvala je reakcije kosovskog premijera Ramusha Haradinaja, a potom srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Prema Haradinaju, razmjena teritorija ili podjela Kosova za njega “znači rat”.

“Razdvajanje je borba za mene i to kažem bez oklijevanja. Opasno je sada govoriti o razdvajanju”, rekao je Haradinaj, a prenijeli kosovski mediji.

Prema njegovim riječima, “svako tko spominje podjelu Kosova izazvat će tragediju na Balkanu”.

“Nije dobro spominjati podjelu. Svako tko spominje podjelu, iz bilo kog razloga, radi pogrešno jer bi to moglo dovesti do tragedije na Balkanu. Nema razmjene, nema podjele teritorija, to je opasno u ovim okolnostima”, naveo je.

Vučić: Nije to Haradinaju prvi put

Prije nego što se oglasio veleposlanik Delawie, na Haradinajeve riječi reagirao je Vučić. Izrazio je nadu da “nikada neće doći do rata, već da će se naći rešenje za pitanje Kosova i Metohije”.

Po njemu, svako odugovlačenje imalo bi negativne posljedice po ostala pitanja.

“Haradinaju to nije ni prvi, ni poslednji put”, rekao je Vučić.

“Pošto vidimo izjave Hashima Thacija, nemoguće je da govorite i tražite sve i da kažete čekamo dogovor. Nije dogovor ako nam kažete – ‘sve je naše, a vi nas samo priznajte’. Tu dogovora neće biti”, naznačio je predsjednik Srbije.

Smatra i kako je dogovor Beograda i Prištine “veoma važan”.

“Znam da je ljudima teško, da najviše vole da se nikad ništa ne dogovori, da se odugovlači, ali ne može da se odugovlači, jer ćemo po drugim pitanjima biti u sve težoj i slabijoj situaciji”, rekao je Vučić.

Komentirao je i Thacijevu ocjenu, nakon prošle runde razgovora u Bruxellesu, da su to bili do sada najteži razgovori i da je s Vučićem uvijek teško razgovarati.

“Sa mnom je uvek teško razgovarati, ali ja uvek razgovaram. Nije ni meni mnogo prijatno da sa njim razgovaram”, rekao je Vučić.

(Kliker.info-AJB)