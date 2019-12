Kontroverzni pisac u Stockholmu : Handke odbio govoriti o genocidu u Srebrenici

Austrijski književnik Peter Handke obratio se danas javnosti u švedskoj prijestolnici Stockholmu nakon dobijanja ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost.

Pisac i novinar Peter Maas, koji je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini bio reporter The Washington Posta i The New York Times Magazinea, upitao je danas Handkea na pres-konferenciji o njegovom stavu o Srebrenici. Na konstataciju da je Haški tribunal genocid u Srebrneici utvrdio kao činjenicu, Maas je upitao Handkea zašto to u svojim knjigama ne prihvata i da li je spreman to danas prihvatiti.

“Nastavite, sviđa mi se vaše pitanje. Počet ću čitati pismo: Dragi Peter, počeli ste karijeru kao provokator i veliki dio vašeg pisanja je provokativno posebno za teatar. Da li sebe smatrate provokatorom? Da li je ta želja imala ulogu u vašem pisanju o Srbima? Da li ste željeli proizvesti kontroverzu? Vaši tekstovi o Srbiji ukazuju da konflikt nije ispričan na pravi način i neki vaši propusti to ukazuju. Ponašate se kao novinari koji kritikujete i postoji nešto jezičko u vašem djelu što podsjeća na Donalda Trumpa. Vi ne postavljate pitanje genocida, ali dovodite u pitanje druge stvari oko toga koje imaju isti učinak. Ako znate da ćete sutra umrijeti, vaša osmrtnica će spomenuti kontroverze. Kako to čini da se osjećate? Hoće li se vaši komentari ikada zaboraviti? U posljednjih 8-9 sedmica sam dobio jako puno divnih pisama ljudi koji su čitali književnost, neću reći broj, a samo jedno anonimno pismo nije došlo iz srca nego je imalo u sebi toaletni papir na kojem je pisano. Vi postavljate pitanje kao ovaj čovjek. Više preferiram anonimno pismo sa toalentim pismom nego vaša prazna i neznalačka pitanja. Zašto je neznalačko? Ja imam priliku da kažem za sva ova divna pisma nisam mogao odgovoriti ali želim se javno zahvaliti njihovim autorima”, kazao je Handke.

Maas je ponovo pitao Handkea zašto ne prihvata presude Haškog suda.

“Ne, ne želim odgovoriti na to pitanje. Nekoga ko me zove ‘Dragi Peter’, a ja njega ne poznajem. On je novinar NY Timesa Alex Marshall. Ne želim odgovoriti ni na jedno od vaših pitanja”, kazao je Handke.

Odluka Švedske akademije da ovogodišnju nagradu za književnost dodijeli Handkeu izazvala je kritike u nekoliko zemalja jugoistočne Evrope, gdje je pisac poznat po svom prosrpskom stajalištu tokom ratova na području bivše Jugoslavije ‘90-ih godina.

U medijima njemačkog govornog područja se i dalje žestoko polemizira oko dodjele ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost piscu koji je branio Miloševićev režim, negira genocid u Srebrenici, a Bošnjake uporno naziva “muslimanskim Srbima”.

Akademija nauka i umjetnosti BiH uputila pismo Švedskoj akademiji

Povodom nedavne dodjele Nobelove nagrade za književnost Peteru Handkeu, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine uputila je Švedskoj akademiji i Nobelovom komitetu za dodjelu nagrade pismo.

“Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine upućuje izraze najdubljeg moralnog ogorčenja i nezadovoljstva odlukom Švedske akademije da prestižnu Nobelovu nagradu za književnost dodijeli gospodinu Peteru Handkeu. Gospodin Handke je u toku najsurovije agresije na međunarodno priznatu, nezavisnu i suverenu Bosnu i Hercegovinu i njen narod posjećivao našu domovinu. Uprkos ličnom uvidu u stvarno stanje i međunarodno konstatovanim činjenicama, gospodin Handke je ipak bezrezervno za rat i ratne zločine optuživao žrtve, a ne agresorske snage”, navodi se u saopćenju.

Ističu kako zbog toga Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine smatra da je izbor laureata za Nobelovu nagradu za književnost u 2019. godini sjenka na ugledu inače veoma cijenjene Švedske akademije.

Inicijativa: Članovi Nobelovog komiteta i Handke na “stubu srama”

Udruženje Pokret Majke enklave Srebrenice i Žepe uputilo je inicijativu za pokretanje procedure za postavljanje ‘stuba srama’ u Potočarima.

“Udruženje traži od direktora Memorijalnog centara Potočari da počne s pripremama izgradnje ‘stuba srama’ na kojem će biti upisani svi oni koji su počinili genocid i negatori genocida, između ostalih i članovi Nobelovog komiteta koji su dodijelili Nobelovu nagradu za književnost Peteru Handkeu”, navodi se u saopćenju za javnost Udruženja.

