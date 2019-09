Kongres Stranke demokratske akcije : Bakir Izetbegović jednoglasno izabran za predsjednika i u naredne četiri godine

Delegati na Kongresu Stranke demokratske akcije (SDA) izabrali su danas aklamacijom Bakira Izetbegovića za novog/starog predsjednika SDA.

Prethodno su delegati glasali da se izbor glasanja vrši javno. Pri tome su samo dva delegata bila suzdržana i nijedan protiv. Generalni sekretar SDA Halid Genjac je kazao, obrazlažući statut stranke, da izbor može da se vrši javno ukoliko na Kongresu ima samo jedan kandidat za predsjednika.



Kako javlja Klix tako je za Izetbegovića glasalo svih 1.227 prisutnih delegata.



Njegov mandat na poziciji predsjednika najutjecajnije političke stranke u Bosni Hercegovine trajat će naredne četiri godine, odnosno do 2023. godine. Izetbegović u drugi mandat ulazi s izmijenjenim Statutom SDA koji u velikoj mjeri ograničava moć stranačkih funkcionera.



Predsjednika SDA ranije je u nekoliko navrata ponovio kako će nakon Kongresa SDA započeti reformisanje stranke što prije svega znači podmlađivanje kadra, ali i otvaranje stranke pripadnicima drugih etničkih grupa koji prihvataju i zalažu se za programske ciljeve SDA.



Izetbegović je bio jedini kandidat za predsjednika SDA s obzirom na to da su ga sve organizacije u sastavu SDA jednoglasno nominovale za novog predsjednika SDA. On je tokom obraćanja delegatima rekao da takvu podršku doživljava kao podršku politici koju je vodilo rukovodstvo.



Delegati na Kongresu SDA danas će izabrati i devet od 15 ponuđenih kandidata za potpredsjednika SDA. Na listi za potpredsjednike nalaze se Melika Mahmutbegović, Alma Čolo, Aida Obuća, Senija Bubić, Adil Osmanović, Edin Ramić, Šemsudin Dedić, Šerif Špago, Refik Lendo, Šefik Džaferović, Mirsad Zaimović, Safet Softić, Amir Fazlić, Denis Zvizdić i Asim Sarajlić.





Biografija Bakira Izetbegovića





Izetbegović je rođen 28.06.1956. godine u Sarajevu, gdje se redovno školovao i diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U periodu od 1982. god. do 1991. god. radio je kao konsultant u firmi “Konsalting” u Sarajevu. Od 1991.god. do 2003. god. obavljao je dužnost direktora Zavoda za izgradnju kantona Sarajevo.



Od 1995. god. do 1997. god. bio član Upravnog odbora Fudbalskog kluba “Sarajevo”. U periodu od 1997.god. do 2000. god. bio je član Upravnog odbora košarkaškog kluba “Bosna”. Funkciju člana upravnog odbora muslimanskog humanitarnog društva “Merhamet”, obavljao je od 1999. god. do 2003. god. Član Sabora Islamske zajednice BiH bio je u periodu od 2000.god. do 2002. god.



U periodu od 1992. god. do 2003. god. bio je član Kantonalnog odbora SDA Sarajevo, a funkciju predsjedavajućeg Kluba zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo obavljao je u periodu od 2000.god. do 2002. god. Član Glavnog odbora i Predsjedništva SDA, te zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH bio je u periodu od 2002. god. do 2006. god. Funkciju potpredsjednika SDA obavljao je u periodu od 2003. god. do 2009. god. Od 2006. god. do 2010. godine bio je predsjedavajući Kluba zastupnika SDA u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.



Funkciju predsjedavajućeg delegacije BiH u Vijeću Evrope obavljao je od 2006. do 2010. godine. Bakir Izetbegović je bio angažovan kao lični sekretar predsjednika Alije Izetbegovića u periodu od 1992. god. do 1994. god.



Aktivno je učestvovao u organizaciji priprema za odbranu BiH od agresije, te u izgradnji Sarajevskog tunela. U vrijeme dok je obavljao funkciju direktora Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo organizovao je obnovu razrušenog Sarajeva – vodio je projekte koji su omogućili snabdijevanje grada vodom bez redukcija, sanaciju sanitarne deponije, izgradnju Zapadnog ulaza, obnovu rasvjete, postakljivanje preko 1 miliona m2 prozora, obnovu 1350 razrušenih stanova, obnovu Vijećnice, hotela Evropa, izgradnju 500 stanova za borce na Bačićkom Polju, izgradnju naselja Šip sa boračkim stanovima i pratećim objektima.



U ime Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo u saradnji sa vlastima grada Mostara uspostavio je Direkciju za obnovu razrušenog Mostara. Bio je koordinator izgradnje BBI centra u Sarajevu. Izetbegović je organizovao ili značajno pomogao izgradnju džamija u Sarajevu (Istiklal, Kralj Fahd, Koševo, Jordanska džamija, Malezijska džamija, Sokolje) i Plave džamije u Donjem Vakufu.



Pomogao je rad Sarajevo Film Festivala i muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi. Aktivno govori engleski jezik. Na općim izborima održanim 03. oktobra 2010. godine izabran je za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. Četiri godine kasnije na Općim izborima 2014. godine ponovo je izabran za člana Predsjedništva BiH na mandatni period od četiri godine.



26. maja 2015. godine na 6. Kongresu Stranke demokratske akcije, glasovima većine delegata postaje predsjednik SDA. Ove godine izabran je za delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, a nakon toga i za predsjedavajućeg gornjeg doma državnog organa zakonodavne vlasti.